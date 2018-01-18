《全球汇市》美元从三年低位反弹回升，美债收益率上涨

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月18日 - 美元周四从日内稍早触及的三年低位反弹回升，美债收益率上扬促使部分投资者买入美元，但由于物价压力低迷，市场仍对美元前景持谨慎态度。 两年期美债收益率 攀升至2008年以来最高水位2.06%，10年期美债收益率触及去年最高位2.60%。 这促使部分投资者下调了其对美元的部分看空押注；美元指数 2017年下跌10%，今年头两周下挫逾2%。 “过去12个小时左右见到一些美元买盘，受助于企业税汇回期望和美国收益率上涨，但这可能只是短暂现象，除非见到通胀明显提速，”法国农业信贷银行伦敦分行的外汇策略师Manuel Oliveri说。 美元指数 升0.2%至90.73，亚洲时段曾跌至2014年12月低点90.113。 苹果 周三称，计划为海外现金一次性纳税约380亿美元 ，不过市场分析师预计此事对汇市的影响可能有限。 摩根士丹利分析师估计，大约400亿美元的非美元头寸卖盘可能对外汇市场产生影响，但大部分交易已经进行了汇率对冲，并且将分散在10年的窗口期中。 欧元/美元 报1.2194，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。 欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。 Aberdeen Standard Investments驻新加坡宏观研究分析师Lee Jin Yang称，欧洲央行决策者可能被欧元升值速度搞得猝不及防。 “或许他们在试图控制欧元波动率或者放缓升势。” 其他货币方面，加元/美元 下跌约0.1%至1.2450加元。周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息， 表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。 周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2198 1.2184 +0.11 +1.68 1.1996 美元/日圆 111.25 111.28 -0.03 -1.26 112.67 欧元/日圆 135.71 135.60 +0.08 +0.39 135.18 美元/瑞郎 0.9632 0.9654 -0.23 -1.14 0.9743 英镑/美元 1.3823 1.3825 -0.01 +2.30 1.3512 美元/加元 1.2442 1.2434 +0.06 -1.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.4287 6.4312 -0.04 -1.29 6.5125 澳元/美元 0.7976 0.7969 +0.09 +2.24 0.7801 新西兰元/美元 0.7286 0.7271 +0.21 +2.82 0.7086 欧元/瑞郎 1.1751 1.1765 -0.12 +0.53 1.1689 欧元/英镑 0.8824 0.8810 +0.16 -0.66 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8061 9.8104 -0.04 -0.34 9.8391 美元/挪威克朗 7.8743 7.8766 -0.03 -4.05 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/艾茂林/王灿/刘秀红; 审校 王颖/白云/张明钧)