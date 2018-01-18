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January 18, 2018 / 9:18 AM / a day ago

《全球汇市》美元从三年低位反弹回升，美债收益率上涨

3 分钟阅读

    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月18日 - 美元周四从日内稍早触及的三年低位反弹回升，美债收益率上扬促使部分投资者买入美元，但由于物价压力低迷，市场仍对美元前景持谨慎态度。
    
    两年期美债收益率          攀升至2008年以来最高水位2.06%，10年期美债收益率触及去年最高位2.60%。
    
    这促使部分投资者下调了其对美元的部分看空押注；美元指数      2017年下跌10%，今年头两周下挫逾2%。

    “过去12个小时左右见到一些美元买盘，受助于企业税汇回期望和美国收益率上涨，但这可能只是短暂现象，除非见到通胀明显提速，”法国农业信贷银行伦敦分行的外汇策略师Manuel Oliveri说。
    
    美元指数      升0.2%至90.73，亚洲时段曾跌至2014年12月低点90.113。
    
    苹果        周三称，计划为海外现金一次性纳税约380亿美元            ，不过市场分析师预计此事对汇市的影响可能有限。

    摩根士丹利分析师估计，大约400亿美元的非美元头寸卖盘可能对外汇市场产生影响，但大部分交易已经进行了汇率对冲，并且将分散在10年的窗口期中。

    欧元/美元      报1.2194，日内上涨0.1%，但仍远低于周三触及的2014年12月以来峰值1.2323。

    欧元周三下滑，欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。            

    Aberdeen Standard Investments驻新加坡宏观研究分析师Lee Jin Yang称，欧洲央行决策者可能被欧元升值速度搞得猝不及防。
    
    “或许他们在试图控制欧元波动率或者放缓升势。”
    
    其他货币方面，加元/美元        下跌约0.1%至1.2450加元。周三呈现上下震荡，因加拿大央行升息， 表明对经济前景有信心，但对北美自由贸易协定(NAFTA)的前途态度谨慎。            
    
    周三加元兑美元在1.2540至1.2362加元相对大幅的区间波动。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2198  1.2184  +0.11  +1.68  1.1996
    美元/日圆                   111.25  111.28  -0.03  -1.26  112.67
    欧元/日圆                   135.71  135.60  +0.08  +0.39  135.18
    美元/瑞郎                   0.9632  0.9654  -0.23  -1.14  0.9743
    英镑/美元                   1.3823  1.3825  -0.01  +2.30  1.3512
    美元/加元                   1.2442  1.2434  +0.06  -1.07  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4287  6.4312  -0.04  -1.29  6.5125
    澳元/美元                   0.7976  0.7969  +0.09  +2.24  0.7801
    新西兰元/美元               0.7286  0.7271  +0.21  +2.82  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1751  1.1765  -0.12  +0.53  1.1689
    欧元/英镑                   0.8824  0.8810  +0.16  -0.66  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8061  9.8104  -0.04  -0.34  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8743  7.8766  -0.03  -4.05  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/艾茂林/王灿/刘秀红; 审校 王颖/白云/张明钧)
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