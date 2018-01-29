《全球汇市》美元从低位回升，但美国政策疑虑令其尚未摆脱困境

* 美元指数接近三年低位，受美国财长努钦讲话影响 * 美元投资收益的相对吸引力也减弱 路透东京1月29日 - 美元周一从低位回升，但难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。 美元指数 涨0.2%报89.215，继续从周四所及三年低位88.429反弹。 上周五公布的美国GDP数据对美元也提供一些支撑。数据显示，美国国内消费和资本支出表现强劲，即便整体数据因进口上升而逊于预期。 不过交易员预期美元将面临更多阻力。最近市场又开始担忧，特朗普总统可能利用外汇政策作为工具，向其他国家施压，以获得更好的贸易“协议”，这使美元受到打压。 “我认为美元整体向下的趋势没有任何变化。但鉴于美国GDP数据显示消费强劲，美债收益率在上涨，因此很难预测美元兑日圆会快速下跌，”美国道富银行驻东京外汇主管Kazushige Kaida表示。 美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。 美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等其他央行开始逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。 美国股市的估值在全球位居前列，促使投资者去其他地方寻找价值洼地。 美元兑日圆 小涨0.1%报108.72日圆，周五曾触及9月中旬以来最低位108.28日圆。 日本央行总裁黑田东彦周五在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标，这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。 日本央行发言人称黑田只是重申央行的官方观点后，日圆回吐部分涨幅。 但这显示出，对于日本央行有关撤回刺激政策的最轻微暗示，市场都非常敏感。 “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 报1.2400美元，下跌0.2%，从周四触及的三年高点1.2538美元回落。 但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元后继乏力的表现 。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机者在芝加哥交易的欧元/美元期货净 多仓升至纪录高位，暗示可能出现获利了结。 澳元兑美元 持坚在0.8109，周五曾触及20个月高位0.8136。 离岸人民币 涨0.2%至6.3157，周四曾触及6.2968，为2015年8月以来最强水平 。 离岸人民币1月可望录得最大月度涨幅，交易商认为这是北京方面为转移批评而做出的 行动，外界近来批评中国以本币走软来获取不公平贸易优势。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2415 1.2419 -0.03 +3.49 1.1996 美元/日圆 108.70 108.70 +0.00 -3.52 112.67 欧元/日圆 134.96 135.02 -0.04 -0.16 135.18 美元/瑞郎 0.9354 0.9335 +0.20 -3.99 0.9743 英镑/美元 1.4144 1.4168 -0.17 +4.68 1.3512 美元/加元 1.2329 1.2309 +0.16 -1.97 1.2577 美元/离岸人民币 6.3250 6.3250 +0.00 -2.88 6.5125 澳元/美元 0.8095 0.8109 -0.17 +3.77 0.7801 新西兰元/美元 0.7336 0.7353 -0.23 +3.53 0.7086 澳元/日圆 88.000 88.180 -0.20 +0.13 87.890 新西兰元/日圆 79.760 79.950 -0.24 -0.10 79.840 英镑/日圆 153.75 153.78 -0.02 +1.08 152.11 澳元/新西兰元 1.1029 1.1026 +0.03 +0.20 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李春喜/王琛/王灿/艾茂林; 审校 许娜/王洋/汪红英/白云/郑茵)