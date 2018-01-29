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January 29, 2018 / 4:15 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元从低位回升，但美国政策疑虑令其尚未摆脱困境

3 分钟阅读

    * 美元指数接近三年低位，受美国财长努钦讲话影响
    * 美元投资收益的相对吸引力也减弱

    路透东京1月29日 - 美元周一从低位回升，但难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。
    
    美元指数             涨0.2%报89.215，继续从周四所及三年低位88.429反弹。

    上周五公布的美国GDP数据对美元也提供一些支撑。数据显示，美国国内消费和资本支出表现强劲，即便整体数据因进口上升而逊于预期。            
    
    不过交易员预期美元将面临更多阻力。最近市场又开始担忧，特朗普总统可能利用外汇政策作为工具，向其他国家施压，以获得更好的贸易“协议”，这使美元受到打压。
    
    “我认为美元整体向下的趋势没有任何变化。但鉴于美国GDP数据显示消费强劲，美债收益率在上涨，因此很难预测美元兑日圆会快速下跌，”美国道富银行驻东京外汇主管Kazushige Kaida表示。
    
     美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。

    美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等其他央行开始逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。
    
    美国股市的估值在全球位居前列，促使投资者去其他地方寻找价值洼地。
    
    美元兑日圆      小涨0.1%报108.72日圆，周五曾触及9月中旬以来最低位108.28日圆。
    
    日本央行总裁黑田东彦周五在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标，这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。            

    日本央行发言人称黑田只是重申央行的官方观点后，日圆回吐部分涨幅。

    但这显示出，对于日本央行有关撤回刺激政策的最轻微暗示，市场都非常敏感。

    “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。

    欧元兑美元      报1.2400美元，下跌0.2%，从周四触及的三年高点1.2538美元回落。

    但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元后继乏力的表现
。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机者在芝加哥交易的欧元/美元期货净
多仓升至纪录高位，暗示可能出现获利了结。
    
    澳元兑美元      持坚在0.8109，周五曾触及20个月高位0.8136。
    
    离岸人民币        涨0.2%至6.3157，周四曾触及6.2968，为2015年8月以来最强水平
。
    
    离岸人民币1月可望录得最大月度涨幅，交易商认为这是北京方面为转移批评而做出的
行动，外界近来批评中国以本币走软来获取不公平贸易优势。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2415  1.2419  -0.03  +3.49  1.1996
    美元/日圆                   108.70  108.70  +0.00  -3.52  112.67
    欧元/日圆                   134.96  135.02  -0.04  -0.16  135.18
    美元/瑞郎                   0.9354  0.9335  +0.20  -3.99  0.9743
    英镑/美元                   1.4144  1.4168  -0.17  +4.68  1.3512
    美元/加元                   1.2329  1.2309  +0.16  -1.97  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3250  6.3250  +0.00  -2.88  6.5125
    澳元/美元                   0.8095  0.8109  -0.17  +3.77  0.7801
    新西兰元/美元               0.7336  0.7353  -0.23  +3.53  0.7086
    澳元/日圆                   88.000  88.180  -0.20  +0.13  87.890
    新西兰元/日圆               79.760  79.950  -0.24  -0.10  79.840
    英镑/日圆                   153.75  153.78  -0.02  +1.08  152.11
    澳元/新西兰元               1.1029  1.1026  +0.03  +0.20  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李春喜/王琛/王灿/艾茂林; 审校 许娜/王洋/汪红英/白云/郑茵)
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