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December 13, 2017 / 6:28 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元从四周高点下滑，此前民主党赢得阿拉巴马参议员选举

3 分钟阅读

    * 美元下滑，此前民主党赢得阿拉巴马州参议员选举
    * 美国生产者物价指数(PPI)创近六年最高
    * 美联储料将升息，关注对2018年利率前景预测

    路透东京12月13日 - 美元兑一篮子货币周三从四周高点下滑，此前民主党与共和党在阿拉巴马州的美国参议员席位角逐中胜出，缩小共和党在参议院本就微弱的优势。
    
    这可能加大特朗普总统推进税改和其他经济计划的难度。

    美元指数            下滑0.15%至93.941，周二升至94.219的11月14日以来最高水平。
    
    美元兑日圆      下滑0.2%报113.35，周二曾升至四周高点113.75日圆。
    
    欧元兑美元      涨0.15%报1.1757，上日跌至1.17175，为三周最低点。
    
    美元稍早上涨，因周二公布的美国生产者物价指数(PPI)强于预期，且外界几乎一致认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束两日政策会议时会加息。

    投资者更加关注美联储对明年升息步调的预估，以及决策者对通胀前景的看法。

    美联储将在周三1900GMT公布利率决定，主席叶伦将在1930GMT召开记者会。

    尽管美联储决策官员9月时的预测显示，他们预计2018年将三度升息，但市场行情反映其仅会加息两次，许多投资者预期温和的通胀将令紧缩步伐减慢。

    “尽管物价趋势似将回升，但在担忧通胀的必要性上，尚不清楚是否足以说服美联储鸽派官员，”巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota指出。

    美国11月最终需求生产者物价(PPI)上月增长0.4%，连续三个月以同样的速度增长。PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。            
    
    分析师称，如果美国周三1330GMT公布的消费者物价数据也显示类似的升势，可能助燃对美联储加快升息步伐的预期。
    
    其他方面，英镑兑美元        盘旋在1.3315，接近周二所及两周低点1.3303，不过英镑之前短暂上扬，因数据显示英国11月通胀率意外触及近六年高点。
     
    英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，高于分析师的平均预估3.0%。 
    
    由于这一升幅较英国央行的2%目标高出逾1个百分点，央行总裁卡尼将必须就央行将如
何应对向英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)做出解释。
    
    市场对英国央行政策前景的预期并没有明显改变，英镑隔夜指数掉期         走势暗
示，未来六个月升息的可能性非常低。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1758  1.1740  +0.15 +11.84  1.0513
    美元/日圆                   113.31  113.53  -0.19  -3.05  116.87
    欧元/日圆                   133.25  133.32  -0.05  +8.21  123.14
    美元/瑞郎                   0.9899  0.9915  -0.16  -2.74  1.0178
    英镑/美元                   1.3332  1.3315  +0.13  +8.07  1.2336
    美元/加元                   1.2850  1.2860  -0.08  -4.32  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6212  6.6267  -0.08  -5.04  6.9726
    澳元/美元                   0.7577  0.7557  +0.26  +5.02  0.7215
    新西兰元/美元               0.6947  0.6932  +0.22  +0.09  0.6941
    澳元/日圆                   85.870  85.810  +0.07  +1.84  84.320
    新西兰元/日圆               78.730  78.720  +0.01  -3.01  81.170
    英镑/日圆                   151.08  151.17  -0.06  +4.90  144.02
    澳元/新西兰元               1.0905  1.0897  +0.07  +5.03  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/王兴亚/汪红英/王琛；审校 汪红英/艾茂林/于春红/刘秀红/张荻)

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