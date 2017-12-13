《全球汇市》美元从四周高点下滑，此前民主党赢得阿拉巴马参议员选举

* 美元下滑，此前民主党赢得阿拉巴马州参议员选举 * 美国生产者物价指数(PPI)创近六年最高 * 美联储料将升息，关注对2018年利率前景预测 路透东京12月13日 - 美元兑一篮子货币周三从四周高点下滑，此前民主党与共和党在阿拉巴马州的美国参议员席位角逐中胜出，缩小共和党在参议院本就微弱的优势。 这可能加大特朗普总统推进税改和其他经济计划的难度。 美元指数 下滑0.15%至93.941，周二升至94.219的11月14日以来最高水平。 美元兑日圆 下滑0.2%报113.35，周二曾升至四周高点113.75日圆。 欧元兑美元 涨0.15%报1.1757，上日跌至1.17175，为三周最低点。 美元稍早上涨，因周二公布的美国生产者物价指数(PPI)强于预期，且外界几乎一致认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束两日政策会议时会加息。 投资者更加关注美联储对明年升息步调的预估，以及决策者对通胀前景的看法。 美联储将在周三1900GMT公布利率决定，主席叶伦将在1930GMT召开记者会。 尽管美联储决策官员9月时的预测显示，他们预计2018年将三度升息，但市场行情反映其仅会加息两次，许多投资者预期温和的通胀将令紧缩步伐减慢。 “尽管物价趋势似将回升，但在担忧通胀的必要性上，尚不清楚是否足以说服美联储鸽派官员，”巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota指出。 美国11月最终需求生产者物价(PPI)上月增长0.4%，连续三个月以同样的速度增长。PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。 分析师称，如果美国周三1330GMT公布的消费者物价数据也显示类似的升势，可能助燃对美联储加快升息步伐的预期。 其他方面，英镑兑美元 盘旋在1.3315，接近周二所及两周低点1.3303，不过英镑之前短暂上扬，因数据显示英国11月通胀率意外触及近六年高点。 英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，高于分析师的平均预估3.0%。 由于这一升幅较英国央行的2%目标高出逾1个百分点，央行总裁卡尼将必须就央行将如 何应对向英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)做出解释。 市场对英国央行政策前景的预期并没有明显改变，英镑隔夜指数掉期 走势暗 示，未来六个月升息的可能性非常低。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1758 1.1740 +0.15 +11.84 1.0513 美元/日圆 113.31 113.53 -0.19 -3.05 116.87 欧元/日圆 133.25 133.32 -0.05 +8.21 123.14 美元/瑞郎 0.9899 0.9915 -0.16 -2.74 1.0178 英镑/美元 1.3332 1.3315 +0.13 +8.07 1.2336 美元/加元 1.2850 1.2860 -0.08 -4.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.6212 6.6267 -0.08 -5.04 6.9726 澳元/美元 0.7577 0.7557 +0.26 +5.02 0.7215 新西兰元/美元 0.6947 0.6932 +0.22 +0.09 0.6941 澳元/日圆 85.870 85.810 +0.07 +1.84 84.320 新西兰元/日圆 78.730 78.720 +0.01 -3.01 81.170 英镑/日圆 151.08 151.17 -0.06 +4.90 144.02 澳元/新西兰元 1.0905 1.0897 +0.07 +5.03 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/王兴亚/汪红英/王琛；审校 汪红英/艾茂林/于春红/刘秀红/张荻)