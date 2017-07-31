《全球汇市》美元低位徘徊，受政策不确定性及政治疑虑打压

* 美元兑欧元在两年半低点附近 * 最新数据令美国升息预期蒙上阴云 * 白宫幕僚长普理伯斯遭撤换，加重政治疑虑 路透东京7月31日 - 美元周一走势挣扎，兑欧元接近两年半低位，因美国政治不确定性带来压力，加上美国数据不佳令人愈发怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会再次升息。 美国第二季国内生产总值(GDP)增速提高至2.6%，符合路透调查分析师的预期，但第一季增长率被下修至1.2%。 周五数据显示，美国第二季劳工成本增幅亦小于预期，这增强了对通胀仍将处于低位的担忧。 “若通胀仍处低位，围绕美联储明年能否升息的不确定性很容易就会加剧。在这样的环境下，美元可能跌破110.00日圆，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 美国政治不确定性升温，也料将使美元保持守势。 美国总统特朗普进行最高阶层人事改组，周五撤换在位只有六个月、四面楚歌的白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)，由退休将军凯利(John Kelly)接替。 “换掉普理伯斯有可能成为特朗普政府的一个转折点。‘特朗普风险’现在可能开始对迄今为止表现还不错的美国股市产生不利影响，进而拖累美元。”IG Securities的Ishikawa表示。 美国参议院周五未能废除奥巴马医保法案，对特朗普来说又是一个政治上的挫败。关于特朗普政府在不久的将来将实施税改和经济刺激的希望因而消退，这种希望曾利好美元。 欧元兑美元 微跌至1.1732美元，但仍接近周四触及的2015年1月以来高位1.1777美元。 美元兑日圆 下跌0.1%，报110.570日圆，此前曾触及6月中以来最低点110.300。 “美国收益率近期将难以上涨的感觉正牢牢压制美元，”FPG证券社长深谷幸司表示。 10年期美国公债收益率 延续周五的跌势，触及近一周低点2.273%。 “美联储上周的政策会议过后，已经被贴上了鸽派的标签。我不是特别认同这种看法，但这是目前市场上占主流的观点，美元已经稳步走软。” 美联储上周表示，预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债；美联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑，其将“谨慎监控”物价趋势。 美元指数 上涨0.2%，报93.450，在上周五下跌0.6%之后扳回一些跌幅。 英镑兑美元 变动不大，报在1.3124，接近上周四所及的10个月高点1.3159美元。美元全线走软之际，英镑兑美元扶摇直上，投资人期望英国或将可根据过渡协议退出欧盟，这种预期支撑了英镑。 加元兑美元 下跌0.4%至1.2477加元，周五上涨之后丧失一些动能。数据显示加拿大经济增长强劲，助长对该国央行将再次升息的预期，推动加元周五上扬，加元兑美元一度升至1.2420加元，接近周四所及两年高点1.2414。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1734 1.1750 -0.14 +11.61 1.0513 美元/日圆 110.52 110.65 -0.12 -5.43 116.87 欧元/日圆 129.68 130.01 -0.25 +5.31 123.14 美元/瑞郎 0.9683 0.9686 -0.03 -4.86 1.0178 英镑/美元 1.3125 1.3131 -0.05 +6.40 1.2336 美元/加元 1.2471 1.2432 +0.31 -7.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.7313 6.7354 -0.06 -3.46 6.9726 澳元/美元 0.7976 0.7986 -0.13 +10.55 0.7215 新西兰元/美元 0.7506 0.7511 -0.07 +8.14 0.6941 澳元/日圆 88.180 88.390 -0.24 +4.58 84.320 新西兰元/日圆 82.970 83.210 -0.29 +2.22 81.170 英镑/日圆 145.06 145.36 -0.21 +0.72 144.02 澳元/新西兰元 1.0625 1.0621 +0.04 +2.33 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/杜明霞/张涛/王兴亚；审校 于春红/张荻/蔡美珍/李爽)