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February 7, 2018 / 3:39 AM / in a day

《全球汇市》美元兑一篮子货币持稳，因股市重挫后有所回升

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆脱离低位，因避险情绪目前有所消退
    * 相反，美元兑欧元削减涨幅
    * 美股反弹，帮助汇市恢复一些平静

    路透东京2月7日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，因全球金融市场恢复平静，投资者在一定程度上逆转了蜂拥投向避险资产的势头，并回归股市。
    
     美元兑欧元等货币之前上涨，因投资者在本周初美股重挫引发全球股市溃跌之际寻求庇护。

    美元指数      基本持平报89.608，略脱离隔夜所及两周高点90.034.
    
    欧元兑美元      小升0.05%报1.2384，上日跌至两周低点1.2314.
    
    “面对最近剧烈波动、目前显现企稳迹象的股市，美元走势如何，将取决于兑哪种货币，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。

    “美元兑日圆料受益，因华尔街人气平复影响至亚洲股市。但美元兑欧元可能受限，因美国与德国之间的利差以及货币政策立场将决定该货币对方向。”
    
    美元兑日圆      跌0.2%报109.310，隔夜涨0.5%。在全球股市剧烈波动期间，美元上日一度低见108.460日圆。

    本周初股市大跌时，美元兑日圆      处守势。

    美股继创下逾六年来最大单日下跌后，周二反弹约2%。      
    
    市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。
    
    美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。
    
    “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。
    
    美国财政部周三稍晚将标售240亿美元10年期公债。周二发行260亿美元三年期公债，但买需疲软。

    “全球股市料将维持目前的紧张不安态势，”Noji说。
    
    澳元/美元        跌0.2%报0.7889美元，，但距离周二触及的一个月低点0.7835仍有一定距离。
    
    英镑/美元        小升0.05%至1.3961美元，隔夜一度触及1.3838，为1月19日以来低点。
    
    瑞郎/美元      持稳于0.9355瑞郎，隔夜跌0.45%。瑞郎和日圆一起被视为避险货币。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2390  1.2376  +0.11  +3.28  1.1996
    美元/日圆                   109.26  109.55  -0.26  -3.03  112.67
    欧元/日圆                   135.39  135.58  -0.14  +0.16  135.18
    美元/瑞郎                   0.9349  0.9358  -0.10  -4.04  0.9743
    英镑/美元                   1.3963  1.3947  +0.11  +3.34  1.3512
    美元/加元                   1.2509  1.2491  +0.14  -0.54  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2611  6.2809  -0.32  -3.86  6.5125
    澳元/美元                   0.7879  0.7905  -0.33  +1.00  0.7801
    新西兰元/美元               0.7310  0.7340  -0.41  +3.16  0.7086
    澳元/日圆                   86.120  86.610  -0.57  -2.01  87.890
    新西兰元/日圆               79.890  80.420  -0.66  +0.06  79.840
    英镑/日圆                   152.60  152.80  -0.13  +0.32  152.11
    澳元/新西兰元               1.0779  1.0761  +0.17  -2.07  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李爽/蔡美珍/郑茵 审校 艾茂林/徐文焰/王洋/龚芳)
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