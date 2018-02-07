《全球汇市》美元兑一篮子货币持稳，因股市重挫后有所回升

* 美元兑日圆脱离低位，因避险情绪目前有所消退 * 相反，美元兑欧元削减涨幅 * 美股反弹，帮助汇市恢复一些平静 路透东京2月7日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，因全球金融市场恢复平静，投资者在一定程度上逆转了蜂拥投向避险资产的势头，并回归股市。 美元兑欧元等货币之前上涨，因投资者在本周初美股重挫引发全球股市溃跌之际寻求庇护。 美元指数 基本持平报89.608，略脱离隔夜所及两周高点90.034. 欧元兑美元 小升0.05%报1.2384，上日跌至两周低点1.2314. “面对最近剧烈波动、目前显现企稳迹象的股市，美元走势如何，将取决于兑哪种货币，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 “美元兑日圆料受益，因华尔街人气平复影响至亚洲股市。但美元兑欧元可能受限，因美国与德国之间的利差以及货币政策立场将决定该货币对方向。” 美元兑日圆 跌0.2%报109.310，隔夜涨0.5%。在全球股市剧烈波动期间，美元上日一度低见108.460日圆。 本周初股市大跌时，美元兑日圆 处守势。 美股继创下逾六年来最大单日下跌后，周二反弹约2%。 市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。 美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。 “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。 美国财政部周三稍晚将标售240亿美元10年期公债。周二发行260亿美元三年期公债，但买需疲软。 “全球股市料将维持目前的紧张不安态势，”Noji说。 澳元/美元 跌0.2%报0.7889美元，，但距离周二触及的一个月低点0.7835仍有一定距离。 英镑/美元 小升0.05%至1.3961美元，隔夜一度触及1.3838，为1月19日以来低点。 瑞郎/美元 持稳于0.9355瑞郎，隔夜跌0.45%。瑞郎和日圆一起被视为避险货币。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2390 1.2376 +0.11 +3.28 1.1996 美元/日圆 109.26 109.55 -0.26 -3.03 112.67 欧元/日圆 135.39 135.58 -0.14 +0.16 135.18 美元/瑞郎 0.9349 0.9358 -0.10 -4.04 0.9743 英镑/美元 1.3963 1.3947 +0.11 +3.34 1.3512 美元/加元 1.2509 1.2491 +0.14 -0.54 1.2577 美元/离岸人民币 6.2611 6.2809 -0.32 -3.86 6.5125 澳元/美元 0.7879 0.7905 -0.33 +1.00 0.7801 新西兰元/美元 0.7310 0.7340 -0.41 +3.16 0.7086 澳元/日圆 86.120 86.610 -0.57 -2.01 87.890 新西兰元/日圆 79.890 80.420 -0.66 +0.06 79.840 英镑/日圆 152.60 152.80 -0.13 +0.32 152.11 澳元/新西兰元 1.0779 1.0761 +0.17 -2.07 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李爽/蔡美珍/郑茵 审校 艾茂林/徐文焰/王洋/龚芳)