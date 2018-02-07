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February 7, 2018 / 12:28 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆上涨但兑欧元削减涨幅，股市受创后反弹

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆走坚，因避险偏好暂时消退
    * 相反美元兑欧元削减涨幅
    * 美股反弹，帮助汇市恢复一些平静

    路透东京2月7日 - 美元兑日圆周三走坚，但兑欧元削减涨幅，隔夜美股在本周稍早大跌后呈现反弹。
    
    美元兑欧元等货币之前上涨，因投资者在本周初美股重挫引发全球股市溃跌之际寻求庇护。

    另一方面，美元先前兑避险货币日圆处于守势。
    
    “面对最近剧烈波动显示出企稳迹象的股市，美元走势如何，将取决于兑什么货币。”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。
    
    “美元兑日圆料受益，因华尔街人气平复将传导至亚洲股市。但美元兑欧元可能受限，因美国与德国之间的利差以及货币政策将决定该货币对方向。”
    
    美元兑日圆      微升，报109.590日圆，隔夜上涨0.5%。在全球股市暴跌期间，美元上日一度低见108.460日圆。

    欧元兑美元      涨0.05%至1.2383美元，上日一度跌至两周低点1.2314美元。

    美元指数      报89.646，脱离隔夜触及的两周高点90.034。

    澳元兑美元        跌0.15%至0.7893美元，但与周二触及的一个月低点0.7835美元仍
有一段距离。

    英镑兑美元        基本持平于1.3956美元，隔夜曾触及1月19日以来低点1.3838美元
。

    引发近日全球市场暴跌的美国股市周二反弹约2%，周一曾创下六年多来单日最大跌幅。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2378  1.2376  +0.02  +3.18  1.1996
    美元/日圆                   109.44  109.55  -0.10  -2.87  112.67
    欧元/日圆                   135.46  135.58  -0.09  +0.21  135.18
    美元/瑞郎                   0.9354  0.9358  -0.04  -3.99  0.9743
    英镑/美元                   1.3956  1.3947  +0.06  +3.29  1.3512
    美元/加元                   1.2504  1.2491  +0.10  -0.58  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2684  6.2809  -0.20  -3.75  6.5125
    澳元/美元                   0.7893  0.7905  -0.15  +1.18  0.7801
    新西兰元/美元               0.7332  0.7340  -0.11  +3.47  0.7086
    澳元/日圆                   86.390  86.610  -0.25  -1.71  87.890
    新西兰元/日圆               80.250  80.420  -0.21  +0.51  79.840
    英镑/日圆                   152.72  152.80  -0.05  +0.40  152.11
    澳元/新西兰元               1.0763  1.0761  +0.02  -2.22  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/杜明霞/王灿；审校 陈宗琦/张涛/张若琪)
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