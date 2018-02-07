《全球汇市》美元兑日圆上涨但兑欧元削减涨幅，股市受创后反弹

* 美元兑日圆走坚，因避险偏好暂时消退 * 相反美元兑欧元削减涨幅 * 美股反弹，帮助汇市恢复一些平静 路透东京2月7日 - 美元兑日圆周三走坚，但兑欧元削减涨幅，隔夜美股在本周稍早大跌后呈现反弹。 美元兑欧元等货币之前上涨，因投资者在本周初美股重挫引发全球股市溃跌之际寻求庇护。 另一方面，美元先前兑避险货币日圆处于守势。 “面对最近剧烈波动显示出企稳迹象的股市，美元走势如何，将取决于兑什么货币。”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 “美元兑日圆料受益，因华尔街人气平复将传导至亚洲股市。但美元兑欧元可能受限，因美国与德国之间的利差以及货币政策将决定该货币对方向。” 美元兑日圆 微升，报109.590日圆，隔夜上涨0.5%。在全球股市暴跌期间，美元上日一度低见108.460日圆。 欧元兑美元 涨0.05%至1.2383美元，上日一度跌至两周低点1.2314美元。 美元指数 报89.646，脱离隔夜触及的两周高点90.034。 澳元兑美元 跌0.15%至0.7893美元，但与周二触及的一个月低点0.7835美元仍 有一段距离。 英镑兑美元 基本持平于1.3956美元，隔夜曾触及1月19日以来低点1.3838美元 。 引发近日全球市场暴跌的美国股市周二反弹约2%，周一曾创下六年多来单日最大跌幅。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2378 1.2376 +0.02 +3.18 1.1996 美元/日圆 109.44 109.55 -0.10 -2.87 112.67 欧元/日圆 135.46 135.58 -0.09 +0.21 135.18 美元/瑞郎 0.9354 0.9358 -0.04 -3.99 0.9743 英镑/美元 1.3956 1.3947 +0.06 +3.29 1.3512 美元/加元 1.2504 1.2491 +0.10 -0.58 1.2577 美元/离岸人民币 6.2684 6.2809 -0.20 -3.75 6.5125 澳元/美元 0.7893 0.7905 -0.15 +1.18 0.7801 新西兰元/美元 0.7332 0.7340 -0.11 +3.47 0.7086 澳元/日圆 86.390 86.610 -0.25 -1.71 87.890 新西兰元/日圆 80.250 80.420 -0.21 +0.51 79.840 英镑/日圆 152.72 152.80 -0.05 +0.40 152.11 澳元/新西兰元 1.0763 1.0761 +0.02 -2.22 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/杜明霞/王灿；审校 陈宗琦/张涛/张若琪)