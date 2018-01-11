《全球汇市》美元兑日圆上涨，因中国可能减少购买美国公债的忧虑缓解

* 有关中国可能放缓购买美国公债的忧虑缓解 * 报导可能是根据错误的信息--外管局 * 美元兑日圆涨0.2%，脱离六周低位 路透新加坡1月11日 - 美元兑日圆周四微涨，此前中国外汇管理机构的言论平息了中国可能将减少购买美国公债的忧虑。 美元兑日圆 涨0.2%至111.70日圆，脱离周三触及的六周低位111.27。 政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。 彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债。 该报导发布后，美国10年期公债收益率升至10个月高位，美元下跌。 在中国外汇管理机构发表上述言论后，美元和美国公债获得部分买盘的支撑。 美元指数 涨0.1%报92.396，周三探低至91.922。 不过，一些分析师仍对美元近期前景保持谨慎。 Brown Brothers Harriman的汇市策略师Masashi Murata表示，市场人气似乎偏向看跌美元。 “市场对美元买盘因素的反应一直较为温和，但对美元卖盘和日圆买盘因素的反应则较为强烈，”Murata表示。 美元兑日圆本周迄今跌逾1.1%，此前亦承压，因日本央行周二在市场操作中削减长期公债的购买规模。 日本央行此举引发一波猜测，即该央行可能准备开始退出其刺激政策，这提振了日圆。 日本央行周四维持购债规模不变，协助安抚市场情绪。 欧元兑美元 周四持稳在1.1951美元，此前从周三的日内高点1.20185回撤。 加元在周三下滑后维持疲态，因投资者押注，如果美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)，则加拿大央行下周加息的可能性将下降。 两名政府消息人士周三表示，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出NAFTA。 加元兑美元 持稳报1.2549加元。加元周三一度低见1.2583加元，为12月末以来最低。 澳元兑美元 周四触及近三个月高点0.7887，此前数据显示澳洲11月零售销售创四年来最大月度升 幅，这对一直受困于消费者支出低迷的澳洲经济来说是个重大提振。 澳元兑美元最新报0.7880，日内上涨0.5%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1951 1.1945 +0.05 -0.38 1.1996 美元/日圆 111.80 111.42 +0.34 -0.77 112.67 欧元/日圆 133.61 133.14 +0.35 -1.16 135.18 美元/瑞郎 0.9788 0.9781 +0.07 +0.46 0.9743 英镑/美元 1.3500 1.3505 -0.04 -0.09 1.3512 美元/加元 1.2546 1.2545 +0.01 -0.25 1.2577 美元/离岸人民币 6.5212 6.5224 -0.02 +0.13 6.5125 澳元/美元 0.7872 0.7842 +0.38 +0.91 0.7801 新西兰元/美元 0.7193 0.7196 -0.04 +1.51 0.7086 澳元/日圆 88.030 87.380 +0.74 +0.16 87.890 新西兰元/日圆 80.440 80.190 +0.31 +0.75 79.840 英镑/日圆 150.92 150.49 +0.29 -0.78 152.11 澳元/新西兰元 1.0939 1.0892 +0.43 -0.62 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 于春红/许娜/张涛/张若琪 审校 刘秀红/汪红英/王颖)