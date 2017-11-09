《全球汇市》美元兑日圆下滑，受对美国税改恐推迟的疑虑影响

* 美元兑日圆走低，因美债收益率下跌 * 新西兰央行维持利率不变，但指出通胀将加速上升 * 新西兰元兑美元触及两周高位，因该国央行对前景的看法偏鹰派 * 全球主要货币汇率2017年迄今走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦11月9日 - 美元兑日圆周四下滑，受有关特朗普税改计划可能推迟实施的传言，以及美债收益率走低打压。 “特朗普通胀”行情--押注特朗普的政策将提振经济增长和通胀，意味着美国利率将以更快速度调升--曾推动美元在特朗普当选总统之后升至14年高点，10年期美债收益率则升至逾2.6%的2014年以来最高位。 但美债收益率和美元都已回落。 美元兑日圆 下跌0.33%至113.46，仅略高于周三所及八日低点，同时也远低于周一所触及的八个月高点114.735。 美国10年期公债收益率报2.329%，自10月底触及的七个月高点2.477%回落。 “美债收益率已经回落，我不认为有人会对共和党的税改计画抱持极端乐观的态度，”法国兴业宏观策略师Kit Juckes表示。 欧元兑美元持稳在1.1592美元，仍高于周二触及的7月20日以来最低位1.1553。 “市场有点感觉，除了欧元/美元修正外，没有太多因素能推动美元走高。”Juckes说道。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。 分析师称，若减税实施时间推迟或改革内容减码，都将不利于美元。 “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Western Union Business Solutions驻墨尔本 的汇市策略师Steven Dooley表示。 美元指数 持平于94.903，低于10月底触及的三个月高点95.150。 新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但其通胀前景相关评论被视为偏鹰派。 新西兰元兑美元一度高见0.6977美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6969 美元，日内持平。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1599 1.1593 +0.05 +10.33 1.0513 美元/日圆 113.46 113.86 -0.35 -2.92 116.87 欧元/日圆 131.59 132.01 -0.32 +6.86 123.14 美元/瑞郎 1.0009 0.9998 +0.11 -1.66 1.0178 英镑/美元 1.3106 1.3113 -0.05 +6.24 1.2336 美元/加元 1.2720 1.2724 -0.03 -5.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6451 6.6309 +0.21 -4.70 6.9726 澳元/美元 0.7672 0.7675 -0.04 +6.33 0.7215 新西兰元/美元 0.6959 0.6963 -0.06 +0.26 0.6941 欧元/瑞郎 1.1609 1.1593 +0.14 +8.32 1.0717 欧元/英镑 0.8848 0.8839 +0.10 +3.87 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7204 9.7153 +0.05 +1.47 9.5799 美元/挪威克朗 8.1532 8.1636 -0.13 -5.60 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 白云/张明钧/高琦/孙茉莉/蔡美珍/李春喜)