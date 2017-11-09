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《全球汇市》美元兑日圆下滑，受对美国税改恐推迟的疑虑影响
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2017年11月9日 / 上午9点57分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆下滑，受对美国税改恐推迟的疑虑影响

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆走低，因美债收益率下跌
    * 新西兰央行维持利率不变，但指出通胀将加速上升
    * 新西兰元兑美元触及两周高位，因该国央行对前景的看法偏鹰派
    * 全球主要货币汇率2017年迄今走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦11月9日 - 美元兑日圆周四下滑，受有关特朗普税改计划可能推迟实施的传言，以及美债收益率走低打压。
    
    “特朗普通胀”行情--押注特朗普的政策将提振经济增长和通胀，意味着美国利率将以更快速度调升--曾推动美元在特朗普当选总统之后升至14年高点，10年期美债收益率则升至逾2.6%的2014年以来最高位。

    但美债收益率和美元都已回落。
    
    美元兑日圆         下跌0.33%至113.46，仅略高于周三所及八日低点，同时也远低于周一所触及的八个月高点114.735。
    
    美国10年期公债收益率报2.329%，自10月底触及的七个月高点2.477%回落。
    
    “美债收益率已经回落，我不认为有人会对共和党的税改计画抱持极端乐观的态度，”法国兴业宏观策略师Kit Juckes表示。

    欧元兑美元持稳在1.1592美元，仍高于周二触及的7月20日以来最低位1.1553。
    
    “市场有点感觉，除了欧元/美元修正外，没有太多因素能推动美元走高。”Juckes说道。
    
    美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。            
    
    分析师称，若减税实施时间推迟或改革内容减码，都将不利于美元。

    “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Western Union Business Solutions驻墨尔本
的汇市策略师Steven Dooley表示。
    
    美元指数      持平于94.903，低于10月底触及的三个月高点95.150。
    
    新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但其通胀前景相关评论被视为偏鹰派。
    
    新西兰元兑美元一度高见0.6977美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6969
美元，日内持平。
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1599  1.1593  +0.05 +10.33  1.0513
    美元/日圆                   113.46  113.86  -0.35  -2.92  116.87
    欧元/日圆                   131.59  132.01  -0.32  +6.86  123.14
    美元/瑞郎                   1.0009  0.9998  +0.11  -1.66  1.0178
    英镑/美元                   1.3106  1.3113  -0.05  +6.24  1.2336
    美元/加元                   1.2720  1.2724  -0.03  -5.29  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6451  6.6309  +0.21  -4.70  6.9726
    澳元/美元                   0.7672  0.7675  -0.04  +6.33  0.7215
    新西兰元/美元               0.6959  0.6963  -0.06  +0.26  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1609  1.1593  +0.14  +8.32  1.0717
    欧元/英镑                   0.8848  0.8839  +0.10  +3.87  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7204  9.7153  +0.05  +1.47  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1532  8.1636  -0.13  -5.60  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 白云/张明钧/高琦/孙茉莉/蔡美珍/李春喜)

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