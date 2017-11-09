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《全球汇市》美元兑日圆下滑，因日股回落打击市场风险偏好
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2017年11月9日 / 早上6点37分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因日股回落打击市场风险偏好

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆下滑，日本股市从高点下跌令市场人气受损
    * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速
    * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行展望被视为偏鹰派

    路透新加坡11月9日 - 美元兑日圆周四下滑，因日本股市从数十年高位下跌令市场人气受到打击。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至113.64，从盘中高位114.07回落。

    外汇交易员称，日圆上涨是因为日股走势震荡。
    
    日股日经指数收跌0.2%；周四稍早一度上涨2%，自1992年1月以来首次站上23,000点。
    
    日圆是低收益币种，在风险意愿强劲时，日圆通常被用来融资以投资较高收益的货币和资产。
    
    但在市场动荡、投资者削减风险曝险时，日圆通常受到青睐。

    美元指数      跌0.1%至94.777，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。

    新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但其通胀前景相关评论被视为偏鹰派。            

    新西兰元兑美元        周四亚洲早盘一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6954美元。

    新西兰央行称，工党主导的新政府的财政刺激，加上汇率走贬，可能带动通胀加速上扬。该行同时预测可能在2019年第二季升息，比之前预计的时间提早三个月。

    分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。

    美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。

    分析师称，若减税实施时间推迟或改革内容减码，都将不利于美元。
    
    “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。

    “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线
前景。
    
    欧元兑美元      小涨0.1%，报1.1605，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自
7月20日以来的最低位。

    美元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采
取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1603  1.1593  +0.09 +10.37  1.0513
    美元/日圆                   113.59  113.86  -0.24  -2.81  116.87
    欧元/日圆                   131.82  132.01  -0.14  +7.05  123.14
    美元/瑞郎                   0.9980  0.9998  -0.18  -1.95  1.0178
    英镑/美元                   1.3133  1.3113  +0.15  +6.46  1.2336
    美元/加元                   1.2720  1.2724  -0.03  -5.29  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6350  6.6309  +0.06  -4.84  6.9726
    澳元/美元                   0.7679  0.7675  +0.05  +6.43  0.7215
    新西兰元/美元               0.6958  0.6963  -0.07  +0.24  0.6941
    澳元/日圆                   87.240  87.410  -0.19  +3.46  84.320
    新西兰元/日圆               79.040  79.310  -0.34  -2.62  81.170
    英镑/日圆                   149.20  149.32  -0.08  +3.60  144.02
    澳元/新西兰元               1.1036  1.1013  +0.21  +6.29  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/王琛/王灿/王洋/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍/白云/王兴亚/杜明霞)

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