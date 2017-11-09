《全球汇市》美元兑日圆下滑，因日股回落打击市场风险偏好

* 美元兑日圆下滑，日本股市从高点下跌令市场人气受损 * 新西兰央行维持利率不变，但暗示通胀加速 * 新西兰元触及两周高点，因新西兰央行展望被视为偏鹰派 路透新加坡11月9日 - 美元兑日圆周四下滑，因日本股市从数十年高位下跌令市场人气受到打击。 美元兑日圆 跌0.2%至113.64，从盘中高位114.07回落。 外汇交易员称，日圆上涨是因为日股走势震荡。 日股日经指数收跌0.2%；周四稍早一度上涨2%，自1992年1月以来首次站上23,000点。 日圆是低收益币种，在风险意愿强劲时，日圆通常被用来融资以投资较高收益的货币和资产。 但在市场动荡、投资者削减风险曝险时，日圆通常受到青睐。 美元指数 跌0.1%至94.777，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。 新西兰元触及两周高点，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，但其通胀前景相关评论被视为偏鹰派。 新西兰元兑美元 周四亚洲早盘一度高见0.6974美元，创下10月24日以来的最高，随后从该高位回落，最新交投在0.6954美元。 新西兰央行称，工党主导的新政府的财政刺激，加上汇率走贬，可能带动通胀加速上扬。该行同时预测可能在2019年第二季升息，比之前预计的时间提早三个月。 分析师称，整个市场的关注焦点是特朗普政府税改计划的命运。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。 分析师称，若减税实施时间推迟或改革内容减码，都将不利于美元。 “美国税改令人失望的可能性很大，”Western Union Business Solutions驻墨尔本的汇市策略师Steven Dooley表示。 “受税改不确定性影响，美元可能会经历一个走软阶段，”Dooley表示，所指的是短线 前景。 欧元兑美元 小涨0.1%，报1.1605，在周二所及低位1.1553的上方，后者是欧元自 7月20日以来的最低位。 美元最近一直获得支撑，部分原因是预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月采 取今年第三次升息举措，且明年政策还将进一步收紧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1603 1.1593 +0.09 +10.37 1.0513 美元/日圆 113.59 113.86 -0.24 -2.81 116.87 欧元/日圆 131.82 132.01 -0.14 +7.05 123.14 美元/瑞郎 0.9980 0.9998 -0.18 -1.95 1.0178 英镑/美元 1.3133 1.3113 +0.15 +6.46 1.2336 美元/加元 1.2720 1.2724 -0.03 -5.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6350 6.6309 +0.06 -4.84 6.9726 澳元/美元 0.7679 0.7675 +0.05 +6.43 0.7215 新西兰元/美元 0.6958 0.6963 -0.07 +0.24 0.6941 澳元/日圆 87.240 87.410 -0.19 +3.46 84.320 新西兰元/日圆 79.040 79.310 -0.34 -2.62 81.170 英镑/日圆 149.20 149.32 -0.08 +3.60 144.02 澳元/新西兰元 1.1036 1.1013 +0.21 +6.29 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/王琛/王灿/王洋/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍/白云/王兴亚/杜明霞)