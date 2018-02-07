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February 7, 2018 / 9:19 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆下滑，投资人态度仍审慎

3 分钟阅读

    * 美元/日圆下跌，日经指数收高但已回吐多数涨幅
    * 美元指数小升
    * 美股期指预示美股将开低
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月7日 - 美元兑日圆周三下跌0.5%，回吐稍早涨幅，在股市大跌后，投资人态度维持审慎，且许多人认为日圆遭低估。
    
    全球股市近日重挫，但对汇市影响有限，日圆及瑞郎等传统避险货币本周仅小升。

    多数分析师都认为，虽然全球股市本周遭遇的沉重卖压目前暂时缓解，这令波动率略微下滑，但全球范围内货币政策趋紧的前景仍构成长期挑战，推升了日圆兑美元。
    
    美元兑日圆      最低跌至108.92，回吐昨日录得的全部涨幅。
    
    美元在今日稍早曾触及109.720日圆，得益于日本股市       等地区市场追随美股隔夜尾盘的反弹之势。
    
    但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚洲盘下挫，市场担心美股进一步下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。

    “所有人都能预见美元/日圆终将再度向下突破，等到日本央行暗示缩减刺激措施后，日圆将立刻像欧元那样(走高)，升向合理价位，”法国兴业银行宏观策略分析师Kit Juckes称。
    
    “我的感觉是，要让美元/日圆维持在105-115区间的话，日本当局将要花费更多更多努力，还需要股市上涨及美债收益率上扬的帮助。”
    
    市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。

    美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。

    “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。

    “全球股市预计接下来仍将步步惊心，”Noji称。
    
    美元指数      持平于89.61，隔夜曾触及两周高点90.034。

    澳元兑美元        跌0.3%至0.7879美元。
    
    瑞郎兑美元      持平于0.9357瑞郎，本周累计仅上涨约0.33%。
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2362  1.2376  -0.11  +3.05  1.1996
    美元/日圆                   108.95  109.55  -0.55  -3.30  112.67
    欧元/日圆                   134.70  135.58  -0.65  -0.36  135.18
    美元/瑞郎                   0.9367  0.9358  +0.10  -3.86  0.9743
    英镑/美元                   1.3928  1.3947  -0.14  +3.08  1.3512
    美元/加元                   1.2510  1.2491  +0.15  -0.53  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2728  6.2809  -0.13  -3.68  6.5125
    澳元/美元                   0.7867  0.7905  -0.48  +0.85  0.7801
    新西兰元/美元               0.7308  0.7340  -0.44  +3.13  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1582  1.1584  -0.02  -0.92  1.1689
    欧元/英镑                   0.8875  0.8871  +0.05  -0.09  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8567  9.8421  +0.15  +0.18  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8250  7.8133  +0.15  -4.65  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/高琦/王琛；审校 李春喜/于春红/王洋)
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