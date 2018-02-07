《全球汇市》美元兑日圆下滑，投资人态度仍审慎

* 美元/日圆下跌，日经指数收高但已回吐多数涨幅 * 美元指数小升 * 美股期指预示美股将开低 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月7日 - 美元兑日圆周三下跌0.5%，回吐稍早涨幅，在股市大跌后，投资人态度维持审慎，且许多人认为日圆遭低估。 全球股市近日重挫，但对汇市影响有限，日圆及瑞郎等传统避险货币本周仅小升。 多数分析师都认为，虽然全球股市本周遭遇的沉重卖压目前暂时缓解，这令波动率略微下滑，但全球范围内货币政策趋紧的前景仍构成长期挑战，推升了日圆兑美元。 美元兑日圆 最低跌至108.92，回吐昨日录得的全部涨幅。 美元在今日稍早曾触及109.720日圆，得益于日本股市 等地区市场追随美股隔夜尾盘的反弹之势。 但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚洲盘下挫，市场担心美股进一步下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。 “所有人都能预见美元/日圆终将再度向下突破，等到日本央行暗示缩减刺激措施后，日圆将立刻像欧元那样(走高)，升向合理价位，”法国兴业银行宏观策略分析师Kit Juckes称。 “我的感觉是，要让美元/日圆维持在105-115区间的话，日本当局将要花费更多更多努力，还需要股市上涨及美债收益率上扬的帮助。” 市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。 美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。 “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。 “全球股市预计接下来仍将步步惊心，”Noji称。 美元指数 持平于89.61，隔夜曾触及两周高点90.034。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7879美元。 瑞郎兑美元 持平于0.9357瑞郎，本周累计仅上涨约0.33%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2362 1.2376 -0.11 +3.05 1.1996 美元/日圆 108.95 109.55 -0.55 -3.30 112.67 欧元/日圆 134.70 135.58 -0.65 -0.36 135.18 美元/瑞郎 0.9367 0.9358 +0.10 -3.86 0.9743 英镑/美元 1.3928 1.3947 -0.14 +3.08 1.3512 美元/加元 1.2510 1.2491 +0.15 -0.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.2728 6.2809 -0.13 -3.68 6.5125 澳元/美元 0.7867 0.7905 -0.48 +0.85 0.7801 新西兰元/美元 0.7308 0.7340 -0.44 +3.13 0.7086 欧元/瑞郎 1.1582 1.1584 -0.02 -0.92 1.1689 欧元/英镑 0.8875 0.8871 +0.05 -0.09 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8567 9.8421 +0.15 +0.18 9.8391 美元/挪威克朗 7.8250 7.8133 +0.15 -4.65 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/高琦/王琛；审校 李春喜/于春红/王洋)