《全球汇市》美元兑日圆下跌，因全球股市的反弹失去动能

* 美元/日圆下跌 * 日经指数虽然早盘上涨，但之后回吐大部分涨幅 * 美元指数小升 * 美国股指期货下跌，预示美股今日将开低 路透东京2月7日 - 美元兑日圆周三下滑，回吐之前录得的涨幅，因全球股市的反弹失去动能，这打压了投资者的风险偏好。 美元/日圆 下跌0.4%至109.155。 美元在今日稍早曾升至109.720日圆，得益于日本股市 等地区市场追随美股隔夜尾盘的反弹之势。 但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚洲盘下挫，市场担心美股进一步下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。 市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。 美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。 “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。 “全球股市预计接下来仍将步步惊心，”Noji称。 美国财政部周三稍晚将标售240亿美元10年期公债。周二发行260亿美元三年期公债，但买需疲软。 美元指数 小跌至89.530，隔夜触及两周高点90.034。 欧元兑美元 小升0.1%报1.2391，上日跌至两周低点1.2314。 美股继创下逾六年来最大单日跌幅后，周二反弹约2%。 不过标普迷你期货 跌1%，预示今日稍后美股将低开。 澳元/美元 跌0.5%报0.7868美元。 英镑/美元 持平于1.3951美元，隔夜一度触及1.3838，为1月19日以来低点。 瑞郎/美元 涨0.1%至0.9348瑞郎，隔夜跌0.45%。瑞郎和日圆一起被视为避险货币 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2390 1.2376 +0.11 +3.28 1.1996 美元/日圆 109.16 109.55 -0.36 -3.12 112.67 欧元/日圆 135.27 135.58 -0.23 +0.07 135.18 美元/瑞郎 0.9345 0.9358 -0.14 -4.08 0.9743 英镑/美元 1.3983 1.3947 +0.26 +3.49 1.3512 美元/加元 1.2504 1.2491 +0.10 -0.58 1.2577 美元/离岸人民币 6.2672 6.2809 -0.22 -3.77 6.5125 澳元/美元 0.7878 0.7905 -0.34 +0.99 0.7801 新西兰元/美元 0.7314 0.7340 -0.35 +3.22 0.7086 欧元/瑞郎 1.1581 1.1584 -0.03 -0.92 1.1689 欧元/英镑 0.8861 0.8871 -0.11 -0.25 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8453 9.8421 +0.03 +0.06 9.8391 美元/挪威克朗 7.8070 7.8133 -0.08 -4.87 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/高琦/蔡美珍/孙茉莉/戴素萍/于春红)