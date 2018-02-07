FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 7, 2018 / 7:19 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆下跌，因全球股市的反弹失去动能

2 分钟阅读

    * 美元/日圆下跌
    * 日经指数虽然早盘上涨，但之后回吐大部分涨幅
    * 美元指数小升
    * 美国股指期货下跌，预示美股今日将开低

    路透东京2月7日 - 美元兑日圆周三下滑，回吐之前录得的涨幅，因全球股市的反弹失去动能，这打压了投资者的风险偏好。
    
    美元/日圆      下跌0.4%至109.155。
    
    美元在今日稍早曾升至109.720日圆，得益于日本股市       等地区市场追随美股隔夜尾盘的反弹之势。

    但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚洲盘下挫，市场担心美股进一步下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。
    
     市场焦点仍锁定美股。美股是全球股汇市最新一波动荡的来源。
    
     美国长债收益率日前升至四年高位，亦协助引发股市大跌，虽然收益率已由高位回落，仍处于相对高档。
    
    “在今日标售之前，10年期美债收益率已经小幅回升。视标债情况而定，美股有可能重新面临压力，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji称。

    “全球股市预计接下来仍将步步惊心，”Noji称。
    
    美国财政部周三稍晚将标售240亿美元10年期公债。周二发行260亿美元三年期公债，但买需疲软。
    
    美元指数      小跌至89.530，隔夜触及两周高点90.034。

    欧元兑美元      小升0.1%报1.2391，上日跌至两周低点1.2314。
    
    美股继创下逾六年来最大单日跌幅后，周二反弹约2%。      不过标普迷你期货      
跌1%，预示今日稍后美股将低开。
    
    澳元/美元        跌0.5%报0.7868美元。
    
    英镑/美元        持平于1.3951美元，隔夜一度触及1.3838，为1月19日以来低点。

    瑞郎/美元      涨0.1%至0.9348瑞郎，隔夜跌0.45%。瑞郎和日圆一起被视为避险货币
。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2390  1.2376  +0.11  +3.28  1.1996
    美元/日圆                   109.16  109.55  -0.36  -3.12  112.67
    欧元/日圆                   135.27  135.58  -0.23  +0.07  135.18
    美元/瑞郎                   0.9345  0.9358  -0.14  -4.08  0.9743
    英镑/美元                   1.3983  1.3947  +0.26  +3.49  1.3512
    美元/加元                   1.2504  1.2491  +0.10  -0.58  1.2577
    美元/离岸人民币                6.2672  6.2809  -0.22  -3.77  6.5125
    澳元/美元                   0.7878  0.7905  -0.34  +0.99  0.7801
    新西兰元/美元               0.7314  0.7340  -0.35  +3.22  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1581  1.1584  -0.03  -0.92  1.1689
    欧元/英镑                   0.8861  0.8871  -0.11  -0.25  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8453  9.8421  +0.03  +0.06  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8070  7.8133  -0.08  -4.87  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/高琦/蔡美珍/孙茉莉/戴素萍/于春红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below