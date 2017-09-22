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《全球汇市》美元兑日圆下跌，因朝鲜紧张局势发酵
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#亚洲
2017年9月22日 / 凌晨4点53分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆下跌，因朝鲜紧张局势发酵

3 分钟阅读

    * 朝鲜紧张情势、中国遭降评，均打压风险人气
    * 美联储暗示今年可能升息，提振美元
    * 日本央行维持宽松货币政策承诺

    路透东京9月22日 - 美元兑日圆周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美元兑日圆周线有望上涨。
    
    美元指数      下跌0.3%至92.024，本周仍上涨0.2%，远远高于9月8日触及的逾两年半低点91.011。

    美元兑日圆      跌0.6%至111.83日圆，但本周以来仍涨0.9%，且期间曾触及两个月高点112.725日圆。

    韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。            
    
    朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。            
    
    “人们已习惯于就朝鲜消息进行交易，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。

    “市场对有关朝鲜的最新消息做出反应，使得美元走低，但这当中还有交易策略元素，因投资者周五借机锁定获利，然后在周末前关闭账户，”他说。
    
    由于市场的净债权国地位，加上市场预期日本投资者将汇回资产，这使得日圆在危机时期通常受益。
    
    标普调降中国主权信用评级，也加大投资者的避险情绪。标普周五称，中国降低债务风险的努力没有像预期那般快速起效，信贷增长依然过快。
    
    澳元受到标普调降中国评级拖累，一度低见0.7908美元，为8月末以来的最低水平。中国是澳洲主要的贸易伙伴国，澳元通胀被视为人民币的代理货币。

    金属和铁矿石价格下滑，且澳洲央行总裁周四发表的讲话不像一些人之前预期的那样强硬，也给澳元带来压力。

    日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。            
    
    这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划形成对比。美联储周三宣布将从下月开始缩减资产负债表，并暗示年底前仍可能再升息一次。
    
    很多投资者原本预计，考虑到近来飓风可能造成的经济影响，以及通胀持续低迷，美联储会采取较为鸽派的立场。

    “市场正在消除对美国利率过度悲观的看法，这是美元整体已触底的原因所在，”瑞穗
证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    欧元/美元      小涨0.1%报1.1957，本周累计亦升0.1%。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周四表示，货币政策并不是解决金融失衡的适当工具，但他没有对
央行资产购买计划展现新的视角。            
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1957  1.1939  +0.15 +13.74  1.0513
    美元/日圆                   111.77  112.46  -0.61  -4.36  116.87
    欧元/日圆                   133.65  134.32  -0.50  +8.54  123.14
    美元/瑞郎                   0.9676  0.9706  -0.31  -4.93  1.0178
    英镑/美元                   1.3578  1.3578  +0.00 +10.07  1.2336
    美元/加元                   1.2311  1.2325  -0.11  -8.33  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5799  6.5676  +0.19  -5.63  6.9726
    澳元/美元                   0.7923  0.7931  -0.10  +9.81  0.7215
    新西兰元/美元               0.7282  0.7305  -0.31  +4.91  0.6941
    澳元/日圆                   88.580  89.230  -0.73  +5.05  84.320
    新西兰元/日圆               81.420  82.180  -0.92  +0.31  81.170
    英镑/日圆                   151.77  152.73  -0.63  +5.38  144.02
    澳元/新西兰元               1.0879  1.0857  +0.20  +4.78  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/侯雪苹/汪红英/王颖/张若琪 审校 戴素萍/艾茂林/高琦/杜明霞)

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