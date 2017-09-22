《全球汇市》美元兑日圆下跌，因朝鲜紧张局势发酵

* 朝鲜紧张情势、中国遭降评，均打压风险人气 * 美联储暗示今年可能升息，提振美元 * 日本央行维持宽松货币政策承诺 路透东京9月22日 - 美元兑日圆周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美元兑日圆周线有望上涨。 美元指数 下跌0.3%至92.024，本周仍上涨0.2%，远远高于9月8日触及的逾两年半低点91.011。 美元兑日圆 跌0.6%至111.83日圆，但本周以来仍涨0.9%，且期间曾触及两个月高点112.725日圆。 韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。 朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。 “人们已习惯于就朝鲜消息进行交易，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。 “市场对有关朝鲜的最新消息做出反应，使得美元走低，但这当中还有交易策略元素，因投资者周五借机锁定获利，然后在周末前关闭账户，”他说。 由于市场的净债权国地位，加上市场预期日本投资者将汇回资产，这使得日圆在危机时期通常受益。 标普调降中国主权信用评级，也加大投资者的避险情绪。标普周五称，中国降低债务风险的努力没有像预期那般快速起效，信贷增长依然过快。 澳元受到标普调降中国评级拖累，一度低见0.7908美元，为8月末以来的最低水平。中国是澳洲主要的贸易伙伴国，澳元通胀被视为人民币的代理货币。 金属和铁矿石价格下滑，且澳洲央行总裁周四发表的讲话不像一些人之前预期的那样强硬，也给澳元带来压力。 日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。 这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划形成对比。美联储周三宣布将从下月开始缩减资产负债表，并暗示年底前仍可能再升息一次。 很多投资者原本预计，考虑到近来飓风可能造成的经济影响，以及通胀持续低迷，美联储会采取较为鸽派的立场。 “市场正在消除对美国利率过度悲观的看法，这是美元整体已触底的原因所在，”瑞穗 证券首席外汇策略师山本雅文说。 欧元/美元 小涨0.1%报1.1957，本周累计亦升0.1%。 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，货币政策并不是解决金融失衡的适当工具，但他没有对 央行资产购买计划展现新的视角。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1957 1.1939 +0.15 +13.74 1.0513 美元/日圆 111.77 112.46 -0.61 -4.36 116.87 欧元/日圆 133.65 134.32 -0.50 +8.54 123.14 美元/瑞郎 0.9676 0.9706 -0.31 -4.93 1.0178 英镑/美元 1.3578 1.3578 +0.00 +10.07 1.2336 美元/加元 1.2311 1.2325 -0.11 -8.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.5799 6.5676 +0.19 -5.63 6.9726 澳元/美元 0.7923 0.7931 -0.10 +9.81 0.7215 新西兰元/美元 0.7282 0.7305 -0.31 +4.91 0.6941 澳元/日圆 88.580 89.230 -0.73 +5.05 84.320 新西兰元/日圆 81.420 82.180 -0.92 +0.31 81.170 英镑/日圆 151.77 152.73 -0.63 +5.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0879 1.0857 +0.20 +4.78 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/侯雪苹/汪红英/王颖/张若琪 审校 戴素萍/艾茂林/高琦/杜明霞)