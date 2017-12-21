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December 21, 2017 / 1:41 AM / 5 days ago

《全球汇市》美元兑日圆位于一周高点附近，受美债收益率上升支持

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆下跌，周三曾触及一周高点
    * 美国公债收益率上升支撑美元兑日圆
    * 德债收益率上升支撑欧元
    * 日本央行将在周四稍晚公布政策决定

    路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四维持在一周高点附近，受美国公债收益率(殖利率)上升支持，在日本央行公布政策决定以及该央行总裁黑田东彦召开记者会之前，该汇率波动有限。
    
    美元兑日圆      下跌0.1%至113.28日圆，周三最高升至113.47，为12月中以来最高水准。

    若超过上周高点113.75日圆，美元将升至一个多月以来的最高水平。

    分析师表示，美国10年期公债收益率           周三涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑。投资者担心减税是否将导致美国债务增加、债券发行增加以及美联储更积极地升息。
    
    美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。            

    德债收益率上升也帮助支撑了欧元，欧元兑美元      持稳于1.1873，本周迄今累计上涨逾1%。
    
    欧元兑日圆          最新报134.48，周三曾摸至134.76，为2015年10月以来最高水平。
    
    外界普遍预期日本央行将维持负0.1%的短期利率目标，并承诺引导10年期日债收益率保持在零附近不变。日本央行政策决定料将在周四0300-0500GMT公布。

    但市场人士等待日本央行总裁黑田东彦会后的新闻发布会，关注该行是否会加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。

    黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，他提到“反转利率”--利率低到一定水平时，其负面副作用将超过积极作用。

    Oanda驻新加坡的亚太区交易主管Stephen Innes称，如果黑田东彦的表态被认为是偏鹰派的，那么美元兑日圆可能承压。

    “我们都预计黑田东彦将维持鸽派言论，如果确实如此，美元/日圆可能小幅反弹，”Innes称，但他补充说，预计黑田东彦的表态不会引发任何重大的波动。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1872  1.1869  +0.03 +12.93  1.0513
    美元/日圆                   113.34  113.38  -0.04  -3.02  116.87
    欧元/日圆                   134.55  134.60  -0.04  +9.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9862  0.9869  -0.07  -3.10  1.0178
    英镑/美元                   1.3360  1.3373  -0.10  +8.30  1.2336
    美元/加元                   1.2832  1.2834  -0.02  -4.45  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5474  6.5643  -0.26  -6.10  6.9726
    澳元/美元                   0.7658  0.7666  -0.10  +6.14  0.7215
    新西兰元/美元               0.6994  0.7010  -0.23  +0.76  0.6941
    澳元/日圆                   86.800  86.920  -0.14  +2.94  84.320
    新西兰元/日圆               79.290  79.480  -0.24  -2.32  81.170
    英镑/日圆                   151.42  151.66  -0.16  +5.14  144.02
    澳元/新西兰元               1.0947  1.0932  +0.14  +5.43  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/张涛/王颖/王灿；审校 徐文焰/李爽/郑茵/戴素萍)

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