《全球汇市》美元兑日圆位于一周高点附近，受美债收益率上升支持

* 美元兑日圆下跌，周三曾触及一周高点 * 美国公债收益率上升支撑美元兑日圆 * 德债收益率上升支撑欧元 * 日本央行将在周四稍晚公布政策决定 路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四维持在一周高点附近，受美国公债收益率(殖利率)上升支持，在日本央行公布政策决定以及该央行总裁黑田东彦召开记者会之前，该汇率波动有限。 美元兑日圆 下跌0.1%至113.28日圆，周三最高升至113.47，为12月中以来最高水准。 若超过上周高点113.75日圆，美元将升至一个多月以来的最高水平。 分析师表示，美国10年期公债收益率 周三涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑。投资者担心减税是否将导致美国债务增加、债券发行增加以及美联储更积极地升息。 美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。 德债收益率上升也帮助支撑了欧元，欧元兑美元 持稳于1.1873，本周迄今累计上涨逾1%。 欧元兑日圆 最新报134.48，周三曾摸至134.76，为2015年10月以来最高水平。 外界普遍预期日本央行将维持负0.1%的短期利率目标，并承诺引导10年期日债收益率保持在零附近不变。日本央行政策决定料将在周四0300-0500GMT公布。 但市场人士等待日本央行总裁黑田东彦会后的新闻发布会，关注该行是否会加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。 黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，他提到“反转利率”--利率低到一定水平时，其负面副作用将超过积极作用。 Oanda驻新加坡的亚太区交易主管Stephen Innes称，如果黑田东彦的表态被认为是偏鹰派的，那么美元兑日圆可能承压。 “我们都预计黑田东彦将维持鸽派言论，如果确实如此，美元/日圆可能小幅反弹，”Innes称，但他补充说，预计黑田东彦的表态不会引发任何重大的波动。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1872 1.1869 +0.03 +12.93 1.0513 美元/日圆 113.34 113.38 -0.04 -3.02 116.87 欧元/日圆 134.55 134.60 -0.04 +9.27 123.14 美元/瑞郎 0.9862 0.9869 -0.07 -3.10 1.0178 英镑/美元 1.3360 1.3373 -0.10 +8.30 1.2336 美元/加元 1.2832 1.2834 -0.02 -4.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.5474 6.5643 -0.26 -6.10 6.9726 澳元/美元 0.7658 0.7666 -0.10 +6.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6994 0.7010 -0.23 +0.76 0.6941 澳元/日圆 86.800 86.920 -0.14 +2.94 84.320 新西兰元/日圆 79.290 79.480 -0.24 -2.32 81.170 英镑/日圆 151.42 151.66 -0.16 +5.14 144.02 澳元/新西兰元 1.0947 1.0932 +0.14 +5.43 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张涛/王颖/王灿；审校 徐文焰/李爽/郑茵/戴素萍)