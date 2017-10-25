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《全球汇市》美元兑日圆保持在三个月高位附近，聚焦美联储主席人选
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2017年10月25日 / 凌晨5点36分 / 1 天内

《全球汇市》美元兑日圆保持在三个月高位附近，聚焦美联储主席人选

3 分钟阅读

    * 美元/日圆持稳，距离三个月高位不远
    * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席
    * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期

    路透新加坡10月25日 - 美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席。与此同时澳洲发布疲弱的通胀数据后澳元走弱。
    
    泰勒是斯坦福大学经济学家，市场认为若他当选，可能将加快美联储升息步伐。现任美联储主席叶伦的任期到明年2月。

    美元兑日圆      最新报113.77日圆，日内下跌0.1%，不过仍接近周一创下的7月11日以来的高位114.10。
    
    LGT Bank投资策略师Roy Teo称：“市场已经开始对更趋鹰派的人士出任美联储主席的预期做出反应，”
    
    据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。            
    
    一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。

    这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。该位消息人士称，特朗普也表示他在考虑由叶伦续任主席。            
    
    有关支持泰勒接任的报导，协助抵销了共和党内讧的消息。共和党内部分歧可能阻碍通过减税计划。
    
    两名共和党参议员抨击特朗普拖累美国政治水平及国际地位。            
    
    澳元跌至三个月低点，此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行未来几个月升息的机率。            
    
    澳元兑美元        最新报0.7720美元，日内下跌0.7%，盘中一度触及7月中以来低点0.7716。

    三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示，澳元可能的支撑位在200日移动均值0.7694，若跌破该水准则可能下探0.7600附近。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1763，短期焦点是周四的欧洲央行政策会议。
    
    根据路透对分析师的调查，欧洲央行10月26日料宣布将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。            
    
    对于欧洲央行将把资产购买计划在12月到期后延长多久，分析师的看法各异。而对于该央行是否会不设定固定时限，分析师也没有明确的看法。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1759  1.1759  +0.00 +11.85  1.0513
    美元/日圆                   113.77  113.89  -0.11  -2.65  116.87
    欧元/日圆                   133.81  133.94  -0.10  +8.66  123.14
    美元/瑞郎                   0.9900  0.9909  -0.09  -2.73  1.0178
    英镑/美元                   1.3133  1.3134  -0.01  +6.46  1.2336
    美元/加元                   1.2678  1.2673  +0.04  -5.60  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6379  6.6415  -0.05  -4.80  6.9726
    澳元/美元                   0.7721  0.7775  -0.69  +7.01  0.7215
    新西兰元/美元               0.6902  0.6900  +0.03  -0.56  0.6941
    澳元/日圆                   87.850  88.570  -0.81  +4.19  84.320
    新西兰元/日圆               78.530  78.650  -0.15  -3.25  81.170
    英镑/日圆                   149.44  149.59  -0.10  +3.76  144.02
    澳元/新西兰元               1.1185  1.1263  -0.69  +7.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/孙茉莉/蔡美珍/王兴亚；审校 高琦/张若琪/王颖)

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