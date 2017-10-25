《全球汇市》美元兑日圆保持在三个月高位附近，聚焦美联储主席人选

* 美元/日圆持稳，距离三个月高位不远 * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席 * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期 路透新加坡10月25日 - 美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席。与此同时澳洲发布疲弱的通胀数据后澳元走弱。 泰勒是斯坦福大学经济学家，市场认为若他当选，可能将加快美联储升息步伐。现任美联储主席叶伦的任期到明年2月。 美元兑日圆 最新报113.77日圆，日内下跌0.1%，不过仍接近周一创下的7月11日以来的高位114.10。 LGT Bank投资策略师Roy Teo称：“市场已经开始对更趋鹰派的人士出任美联储主席的预期做出反应，” 据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。 一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。 这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。该位消息人士称，特朗普也表示他在考虑由叶伦续任主席。 有关支持泰勒接任的报导，协助抵销了共和党内讧的消息。共和党内部分歧可能阻碍通过减税计划。 两名共和党参议员抨击特朗普拖累美国政治水平及国际地位。 澳元跌至三个月低点，此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行未来几个月升息的机率。 澳元兑美元 最新报0.7720美元，日内下跌0.7%，盘中一度触及7月中以来低点0.7716。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示，澳元可能的支撑位在200日移动均值0.7694，若跌破该水准则可能下探0.7600附近。 欧元兑美元 持稳于1.1763，短期焦点是周四的欧洲央行政策会议。 根据路透对分析师的调查，欧洲央行10月26日料宣布将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。 对于欧洲央行将把资产购买计划在12月到期后延长多久，分析师的看法各异。而对于该央行是否会不设定固定时限，分析师也没有明确的看法。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1759 1.1759 +0.00 +11.85 1.0513 美元/日圆 113.77 113.89 -0.11 -2.65 116.87 欧元/日圆 133.81 133.94 -0.10 +8.66 123.14 美元/瑞郎 0.9900 0.9909 -0.09 -2.73 1.0178 英镑/美元 1.3133 1.3134 -0.01 +6.46 1.2336 美元/加元 1.2678 1.2673 +0.04 -5.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.6379 6.6415 -0.05 -4.80 6.9726 澳元/美元 0.7721 0.7775 -0.69 +7.01 0.7215 新西兰元/美元 0.6902 0.6900 +0.03 -0.56 0.6941 澳元/日圆 87.850 88.570 -0.81 +4.19 84.320 新西兰元/日圆 78.530 78.650 -0.15 -3.25 81.170 英镑/日圆 149.44 149.59 -0.10 +3.76 144.02 澳元/新西兰元 1.1185 1.1263 -0.69 +7.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/孙茉莉/蔡美珍/王兴亚；审校 高琦/张若琪/王颖)