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《全球汇市》美元兑日圆反弹，比特币突破14,000美元至纪录新高
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#亚洲
2017年12月7日 / 上午9点02分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆反弹，比特币突破14,000美元至纪录新高

3 分钟阅读

    * 美元/日圆收复失地，股市反弹
    * 美国税改乐观情绪支撑美元
    * 比特币突破14,000美元创新高
    * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅
    * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月7日 - 美元兑日圆周四收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场乐观认为美国将成功推行税改计划。
    
    美元兑日圆周三曾下滑，因特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。            

    周四随着全球股价反弹，投资人买回美元，美元兑日圆      日内上涨0.3%至112.60日圆。
    
    美元指数      触及两周高点。
    
    美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。
    
    “美元努力反弹一些，但仍有谨慎情绪，因为还有好几周我们才能知道税改法案的结果，”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师Jane Foley表示。

    “如果地缘政治紧张情势再度升高，日圆将会反应敏感，我认为势所难免，所以我不认为在这个环境下美元/日圆有太多上档空间，”她称。
    
    美国周三公布的民间就业岗位数据强劲，亦为美元提供一些支撑。但分析师表示，在周五公布重要的非农就业报告之前，美元将在狭幅区间交投。
    
    日本股市周四劲升，上日因中东情势疑虑而重挫。
    
    但一些观察人士指出，考虑到日经指数       上涨近1.5%的升幅，美元/日圆升幅显得有限。

    “股汇市之间的关联开始脱节，是2017年市场的主题之一，”瑞穗银行首席市场经济学
家Daisuke Karakama称。
    
    欧元兑美元      微跌至1.1792美元，周三曾触及两周低位1.1780美元。
    
    比特币涨至纪录高位逾14,500美元，日内上涨近7%，持续其从年初时不到1,000美元开
始的大涨之势。
    
    加元扩大周三的跌势，周三加拿大央行维持利率不变，且展现足够谨慎的立场，使得明
年初升息的预期大打折扣。
    
    加元兑美元        日内跌0.3%至六日低位1.2835加元。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1788  1.1795  -0.06 +12.13  1.0513
    美元/日圆                   112.67  112.28  +0.35  -3.59  116.87
    欧元/日圆                   132.83  132.44  +0.29  +7.87  123.14
    美元/瑞郎                   0.9907  0.9897  +0.10  -2.66  1.0178
    英镑/美元                   1.3380  1.3392  -0.09  +8.46  1.2336
    美元/加元                   1.2826  1.2788  +0.30  -4.50  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6202  6.6165  +0.06  -5.05  6.9726
    澳元/美元                   0.7524  0.7563  -0.52  +4.28  0.7215
    新西兰元/美元               0.6838  0.6881  -0.62  -1.48  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1681  1.1675  +0.05  +9.00  1.0717
    欧元/英镑                   0.8809  0.8805  +0.05  +3.42  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9454  9.9479  -0.03  +3.82  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2757  8.2694  +0.08  -4.18  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/李春喜/蔡美珍/王琛；审校 张明钧/于春红)

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