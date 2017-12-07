《全球汇市》美元兑日圆反弹，比特币突破14,000美元至纪录新高

* 美元/日圆收复失地，股市反弹 * 美国税改乐观情绪支撑美元 * 比特币突破14,000美元创新高 * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月7日 - 美元兑日圆周四收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场乐观认为美国将成功推行税改计划。 美元兑日圆周三曾下滑，因特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。 周四随着全球股价反弹，投资人买回美元，美元兑日圆 日内上涨0.3%至112.60日圆。 美元指数 触及两周高点。 美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。 “美元努力反弹一些，但仍有谨慎情绪，因为还有好几周我们才能知道税改法案的结果，”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师Jane Foley表示。 “如果地缘政治紧张情势再度升高，日圆将会反应敏感，我认为势所难免，所以我不认为在这个环境下美元/日圆有太多上档空间，”她称。 美国周三公布的民间就业岗位数据强劲，亦为美元提供一些支撑。但分析师表示，在周五公布重要的非农就业报告之前，美元将在狭幅区间交投。 日本股市周四劲升，上日因中东情势疑虑而重挫。 但一些观察人士指出，考虑到日经指数 上涨近1.5%的升幅，美元/日圆升幅显得有限。 “股汇市之间的关联开始脱节，是2017年市场的主题之一，”瑞穗银行首席市场经济学 家Daisuke Karakama称。 欧元兑美元 微跌至1.1792美元，周三曾触及两周低位1.1780美元。 比特币涨至纪录高位逾14,500美元，日内上涨近7%，持续其从年初时不到1,000美元开 始的大涨之势。 加元扩大周三的跌势，周三加拿大央行维持利率不变，且展现足够谨慎的立场，使得明 年初升息的预期大打折扣。 加元兑美元 日内跌0.3%至六日低位1.2835加元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1788 1.1795 -0.06 +12.13 1.0513 美元/日圆 112.67 112.28 +0.35 -3.59 116.87 欧元/日圆 132.83 132.44 +0.29 +7.87 123.14 美元/瑞郎 0.9907 0.9897 +0.10 -2.66 1.0178 英镑/美元 1.3380 1.3392 -0.09 +8.46 1.2336 美元/加元 1.2826 1.2788 +0.30 -4.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.6202 6.6165 +0.06 -5.05 6.9726 澳元/美元 0.7524 0.7563 -0.52 +4.28 0.7215 新西兰元/美元 0.6838 0.6881 -0.62 -1.48 0.6941 欧元/瑞郎 1.1681 1.1675 +0.05 +9.00 1.0717 欧元/英镑 0.8809 0.8805 +0.05 +3.42 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9454 9.9479 -0.03 +3.82 9.5799 美元/挪威克朗 8.2757 8.2694 +0.08 -4.18 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/李春喜/蔡美珍/王琛；审校 张明钧/于春红)