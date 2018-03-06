《全球汇市》美元兑日圆反弹，贸易战疑虑消退构成支撑

* 美元/日圆从上周所及16个月低位反弹 * 美元兑日圆受到支撑，因贸易战疑虑缓解 * 欧元持稳，德国组建联合政府的消息予以支撑 路透新加坡3月6日 - 美元兑日圆周二微升，贸易战疑虑消退带来支撑。之前美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，引发对贸易战的担忧。 美元兑日圆上周尾段跌至16个月低位，因特朗普宣布他的征税计划后，有关爆发贸易战的疑虑打压市场。 但本周不安情绪有所缓解，因迫使特朗普放弃征收新关税计划的压力增强，而且市场人士更多地将特朗普提议征税视为一项谈判战术，而非硬性政策提案。 美元兑日圆 小涨0.1%至106.30日圆，延续自周五所及16个月低位105.24日圆反弹的势头。 “不安情绪有所缓解，投资者转向部分冒险押注，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示。 但Ino指出，从技术图表来看，美元兑日圆似乎仍陷于下跌趋势。近期内，美元上涨可能将在2月21日高位107.905日圆处受到压制。 美元上周遇挫，因特朗普提议对进口钢材和铝分别征收25%和10%的关税。 这一令人意外的宣示促使欧盟、加拿大和其他美国贸易伙伴威胁采取报复措施。 然而，共和党一些资深人士已经敦促特朗普重新考虑关税措施，令人怀疑这些措施能否得到实施。 美国众议院议长莱恩周一敦促特朗普政府不要推进这项计划，称此举可能给经济带来风险。 加元整理跌幅，周一一度创下八个月低点，此前特朗普以该项针对钢铝产品征税的计划，作为北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判的筹码。 加元兑美元周一最新报1.2967加元，加元已触及1.3002低点，为去年7月来最弱水准。 美国总统特朗普周一在贸易问题上加大对加拿大和墨西哥的压力，称如果加墨两国在新的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步的话，就有机会在他计划对钢铝开征高额进口关税的行动中得到豁免。 欧元兑美元 小升0.2%至1.2354美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大选后政局混沌不明导致欧元下跌，但德国联合政府组成在望，缓解了政治面疑虑，为欧元提供支撑。 意大利大选右翼及疑欧派政党表现优于预期的结果，对市场的负面影响，多少被德国社民党同意与总理梅克尔的保守派联合组阁，政治面不确定性告终的消息所抵销。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2357 1.2335 +0.18 +3.01 1.1996 美元/日圆 106.37 106.19 +0.17 -5.59 112.67 欧元/日圆 131.46 130.98 +0.37 -2.75 135.18 美元/瑞郎 0.9387 0.9398 -0.12 -3.65 0.9743 英镑/美元 1.3858 1.3848 +0.07 +2.56 1.3512 美元/加元 1.2963 1.2963 +0.00 +3.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.3322 6.3342 -0.03 -2.77 6.5125 澳元/美元 0.7787 0.7764 +0.30 -0.18 0.7801 新西兰元/美元 0.7234 0.7224 +0.14 +2.09 0.7086 澳元/日圆 82.840 82.470 +0.45 -5.75 87.890 新西兰元/日圆 76.970 76.730 +0.31 -3.59 79.840 英镑/日圆 147.40 147.06 +0.23 -3.10 152.11 澳元/新西兰元 1.0763 1.0743 +0.19 -2.22 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/许娜/王灿/陈宗琦；审校 李婷仪/张涛/戴素萍)