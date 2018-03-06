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亚洲
March 6, 2018 / 1:46 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆反弹，贸易战疑虑消退构成支撑

3 分钟阅读

    * 美元/日圆从上周所及16个月低位反弹
    * 美元兑日圆受到支撑，因贸易战疑虑缓解
    * 欧元持稳，德国组建联合政府的消息予以支撑

    路透新加坡3月6日 - 美元兑日圆周二微升，贸易战疑虑消退带来支撑。之前美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，引发对贸易战的担忧。
    
    美元兑日圆上周尾段跌至16个月低位，因特朗普宣布他的征税计划后，有关爆发贸易战的疑虑打压市场。

    但本周不安情绪有所缓解，因迫使特朗普放弃征收新关税计划的压力增强，而且市场人士更多地将特朗普提议征税视为一项谈判战术，而非硬性政策提案。
    
    美元兑日圆      小涨0.1%至106.30日圆，延续自周五所及16个月低位105.24日圆反弹的势头。
    
    “不安情绪有所缓解，投资者转向部分冒险押注，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示。
    
    但Ino指出，从技术图表来看，美元兑日圆似乎仍陷于下跌趋势。近期内，美元上涨可能将在2月21日高位107.905日圆处受到压制。
    
    美元上周遇挫，因特朗普提议对进口钢材和铝分别征收25%和10%的关税。

    这一令人意外的宣示促使欧盟、加拿大和其他美国贸易伙伴威胁采取报复措施。

    然而，共和党一些资深人士已经敦促特朗普重新考虑关税措施，令人怀疑这些措施能否得到实施。            

    美国众议院议长莱恩周一敦促特朗普政府不要推进这项计划，称此举可能给经济带来风险。

    加元整理跌幅，周一一度创下八个月低点，此前特朗普以该项针对钢铝产品征税的计划，作为北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判的筹码。

    加元兑美元周一最新报1.2967加元，加元已触及1.3002低点，为去年7月来最弱水准。
    
    美国总统特朗普周一在贸易问题上加大对加拿大和墨西哥的压力，称如果加墨两国在新的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步的话，就有机会在他计划对钢铝开征高额进口关税的行动中得到豁免。            
    
    欧元兑美元      小升0.2%至1.2354美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大选后政局混沌不明导致欧元下跌，但德国联合政府组成在望，缓解了政治面疑虑，为欧元提供支撑。
    
    意大利大选右翼及疑欧派政党表现优于预期的结果，对市场的负面影响，多少被德国社民党同意与总理梅克尔的保守派联合组阁，政治面不确定性告终的消息所抵销。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2357  1.2335  +0.18  +3.01  1.1996
    美元/日圆                   106.37  106.19  +0.17  -5.59  112.67
    欧元/日圆                   131.46  130.98  +0.37  -2.75  135.18
    美元/瑞郎                   0.9387  0.9398  -0.12  -3.65  0.9743
    英镑/美元                   1.3858  1.3848  +0.07  +2.56  1.3512
    美元/加元                   1.2963  1.2963  +0.00  +3.07  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3322  6.3342  -0.03  -2.77  6.5125
    澳元/美元                   0.7787  0.7764  +0.30  -0.18  0.7801
    新西兰元/美元               0.7234  0.7224  +0.14  +2.09  0.7086
    澳元/日圆                   82.840  82.470  +0.45  -5.75  87.890
    新西兰元/日圆               76.970  76.730  +0.31  -3.59  79.840
    英镑/日圆                   147.40  147.06  +0.23  -3.10  152.11
    澳元/新西兰元               1.0763  1.0743  +0.19  -2.22  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/许娜/王灿/陈宗琦；审校 李婷仪/张涛/戴素萍)
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