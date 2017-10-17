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《全球汇市》美元兑日圆和欧元守住涨幅，受益于美国公债收益率上升
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#亚洲
2017年10月17日 / 凌晨1点07分 / 8 天内

《全球汇市》美元兑日圆和欧元守住涨幅，受益于美国公债收益率上升

2 分钟阅读

    * 美元反弹，美国公债收益率自两周低位回升
    * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选

    路透东京10月17日 - 美元兑日圆和欧元周二守住涨幅，受益于美国公债收益率(殖利率)上升，此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。
    
    美国公债收益率周一自两周低位反弹走高，因有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。外界认为，较之叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。
 
    IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“上周美债收益率下滑令美元承压。但美股上涨、美国经济数据良好以及有关泰勒的消息合力令美债收益率止跌，因此美元得以反弹。”
    
    美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为2014年9月以来最高。
    
    Ishikawa并称，“欧元的表现将是美元能否持坚的关键。欧洲央行目前看不像市场上个月预想的那样强硬，导致德债收益率下跌，进而有利于美元兑欧元。”
    
    10年期德国公债收益率隔夜触及一个月低点，延续上周后期以来的走势，当时有报导称欧洲央行决策者普遍同意在10月26日会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。            

    美元兑日圆      涨0.05%报112.240，隔夜涨0.3%，摆脱三周低点111.650.
    
    欧元兑美元      下滑0.1%报1.1787，上日跌0.25%。
    
    美元指数      持平报93.299，隔夜涨0.25%。
    
    该指数上周五触及17日低点92.749，因美国公布的通胀数据令人失望。
    
    澳元兑美元        下滑0.05%报0.7845，上周在中国经济数据激励下创两周高位的涨
势失去动能。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1784  1.1795  -0.09 +12.09  1.0513
    美元/日圆                   112.21  112.18  +0.03  -3.99  116.87
    欧元/日圆                   132.26  132.32  -0.05  +7.41  123.14
    美元/瑞郎                   0.9761  0.9753  +0.08  -4.10  1.0178
    英镑/美元                   1.3252  1.3248  +0.03  +7.43  1.2336
    美元/加元                   1.2528  1.2516  +0.10  -6.72  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5878  6.5824  +0.08  -5.52  6.9726
    澳元/美元                   0.7841  0.7850  -0.11  +8.68  0.7215
    新西兰元/美元               0.7184  0.7170  +0.20  +3.50  0.6941
    澳元/日圆                   88.010  88.080  -0.08  +4.38  84.320
    新西兰元/日圆               80.640  80.460  +0.22  -0.65  81.170
    英镑/日圆                   148.70  148.64  +0.04  +3.25  144.02
    澳元/新西兰元               1.0912  1.0945  -0.30  +5.09  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张荻/李爽  审校 龚芳/王颖/王丽鑫)

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