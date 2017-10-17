《全球汇市》美元兑日圆和欧元守住涨幅，受益于美国公债收益率上升

* 美元反弹，美国公债收益率自两周低位回升 * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选 路透东京10月17日 - 美元兑日圆和欧元周二守住涨幅，受益于美国公债收益率(殖利率)上升，此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。 美国公债收益率周一自两周低位反弹走高，因有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。外界认为，较之叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。 IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“上周美债收益率下滑令美元承压。但美股上涨、美国经济数据良好以及有关泰勒的消息合力令美债收益率止跌，因此美元得以反弹。” 美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为2014年9月以来最高。 Ishikawa并称，“欧元的表现将是美元能否持坚的关键。欧洲央行目前看不像市场上个月预想的那样强硬，导致德债收益率下跌，进而有利于美元兑欧元。” 10年期德国公债收益率隔夜触及一个月低点，延续上周后期以来的走势，当时有报导称欧洲央行决策者普遍同意在10月26日会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。 美元兑日圆 涨0.05%报112.240，隔夜涨0.3%，摆脱三周低点111.650. 欧元兑美元 下滑0.1%报1.1787，上日跌0.25%。 美元指数 持平报93.299，隔夜涨0.25%。 该指数上周五触及17日低点92.749，因美国公布的通胀数据令人失望。 澳元兑美元 下滑0.05%报0.7845，上周在中国经济数据激励下创两周高位的涨 势失去动能。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1784 1.1795 -0.09 +12.09 1.0513 美元/日圆 112.21 112.18 +0.03 -3.99 116.87 欧元/日圆 132.26 132.32 -0.05 +7.41 123.14 美元/瑞郎 0.9761 0.9753 +0.08 -4.10 1.0178 英镑/美元 1.3252 1.3248 +0.03 +7.43 1.2336 美元/加元 1.2528 1.2516 +0.10 -6.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.5878 6.5824 +0.08 -5.52 6.9726 澳元/美元 0.7841 0.7850 -0.11 +8.68 0.7215 新西兰元/美元 0.7184 0.7170 +0.20 +3.50 0.6941 澳元/日圆 88.010 88.080 -0.08 +4.38 84.320 新西兰元/日圆 80.640 80.460 +0.22 -0.65 81.170 英镑/日圆 148.70 148.64 +0.04 +3.25 144.02 澳元/新西兰元 1.0912 1.0945 -0.30 +5.09 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张荻/李爽 审校 龚芳/王颖/王丽鑫)