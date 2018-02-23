《全球汇市》美元兑日圆回升，因风险偏好升温

* 美元削减隔夜跌幅 * 风险偏好改善，美债收益率跌势停止 * 美元指数周线可望上涨0.9% * 日本1月通胀增幅平稳，日圆反应不大 路透东京2月23日 - 美元兑日圆和其他主要货币周五小幅上涨，缩减稍早的跌幅，因在对美国货币政策看法迅速变化的情况下，全球投资者谨慎回归风险资产。 美元兑日圆 上涨0.1%至106.850日圆。 隔夜该货币对跌近1%，因美债收益率(殖利率)从四年高点回撤。 但随着美债收益率走势趋稳，美元获得一些喘息之机。 日股日经指数 涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.9%。 市场关注若美国公债收益率恢复涨势，股市是否能持续上扬。 “美元要想再次迈向108日圆，全球股市将必须彰显韧性，即便美国长期公债收益率达到3%，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 就在2月16日，美国公债收益率稳步上涨导致股市普遍震荡之际，美元触及15个月低位105.545日圆。 在市场动荡时期日圆往往获买盘，这要得益于其避险货币的身份。 “美债收益率可能是(从高位)下跌了一些，但有关其近期涨势以及对股市负面影响的担忧仍在，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“在这种情况下，日圆将吸引买需。” 美国指标10年期公债收益率 最新报2.928%，盘中最低跌至2.904%。周三一度涨至四年高位2.957%。 有关美国政府加大发债量以资助更多刺激、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将稳步升息的前景，是推动美债收益率上涨的一些因素所在。 美元指数 涨0.2%至89.865。 该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，随后涨势趋疲。本周有可能收高0.9%。 欧元 下滑0.2%至1.2306美元，上日涨0.4%。本周迄今欧元跌0.9%，在2月16日曾攀上三年高位1.2556美元。 数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅持平于前月，表明经济转强尚未促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远 。日圆对该数据反应甚微。 周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通胀目标。 英镑 小跌至1.3947美元，隔夜上涨0.3%。英镑周线可能下跌约0.5%。 澳元 跌0.2%至0.7828美元，上日上涨0.5%。澳元本周料下跌0.85%。 新西兰元 跌0.5%至0.7303美元，此前美元全面走强。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2305 1.2329 -0.19 +2.58 1.1996 美元/日圆 106.90 106.74 +0.15 -5.12 112.67 欧元/日圆 131.57 131.61 -0.03 -2.67 135.18 美元/瑞郎 0.9345 0.9325 +0.21 -4.08 0.9743 英镑/美元 1.3948 1.3954 -0.04 +3.23 1.3512 美元/加元 1.2718 1.2703 +0.12 +1.12 1.2577 美元/离岸人民币 6.3355 6.3333 +0.03 -2.72 6.5125 澳元/美元 0.7823 0.7845 -0.28 +0.28 0.7801 新西兰元/美元 0.7293 0.7338 -0.61 +2.92 0.7086 澳元/日圆 83.670 83.750 -0.10 -4.80 87.890 新西兰元/日圆 78.010 78.350 -0.43 -2.29 79.840 英镑/日圆 149.14 148.95 +0.13 -1.95 152.11 澳元/新西兰元 1.0722 1.0681 +0.38 -2.59 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/许娜/刘秀红/王琛/王灿；审校 汪红英/徐文焰/王颖/艾茂林/龚芳)