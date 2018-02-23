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February 23, 2018 / 4:36 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元兑日圆回升，因风险偏好升温

3 分钟阅读

    * 美元削减隔夜跌幅
    * 风险偏好改善，美债收益率跌势停止
    * 美元指数周线可望上涨0.9%
    * 日本1月通胀增幅平稳，日圆反应不大

    路透东京2月23日 - 美元兑日圆和其他主要货币周五小幅上涨，缩减稍早的跌幅，因在对美国货币政策看法迅速变化的情况下，全球投资者谨慎回归风险资产。
    
    美元兑日圆      上涨0.1%至106.850日圆。
    
    隔夜该货币对跌近1%，因美债收益率(殖利率)从四年高点回撤。

    但随着美债收益率走势趋稳，美元获得一些喘息之机。
    
    日股日经指数       涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               升0.9%。
    
    市场关注若美国公债收益率恢复涨势，股市是否能持续上扬。
    
    “美元要想再次迈向108日圆，全球股市将必须彰显韧性，即便美国长期公债收益率达到3%，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    就在2月16日，美国公债收益率稳步上涨导致股市普遍震荡之际，美元触及15个月低位105.545日圆。

    在市场动荡时期日圆往往获买盘，这要得益于其避险货币的身份。
    
    “美债收益率可能是(从高位)下跌了一些，但有关其近期涨势以及对股市负面影响的担忧仍在，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“在这种情况下，日圆将吸引买需。”
    
    美国指标10年期公债收益率           最新报2.928%，盘中最低跌至2.904%。周三一度涨至四年高位2.957%。
    
    有关美国政府加大发债量以资助更多刺激、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将稳步升息的前景，是推动美债收益率上涨的一些因素所在。
    
    美元指数      涨0.2%至89.865。

    该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，随后涨势趋疲。本周有可能收高0.9%。
    
    欧元      下滑0.2%至1.2306美元，上日涨0.4%。本周迄今欧元跌0.9%，在2月16日曾攀上三年高位1.2556美元。

    数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅持平于前月，表明经济转强尚未促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远            。日圆对该数据反应甚微。

    周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通胀目标。

    英镑        小跌至1.3947美元，隔夜上涨0.3%。英镑周线可能下跌约0.5%。

    澳元        跌0.2%至0.7828美元，上日上涨0.5%。澳元本周料下跌0.85%。

    新西兰元        跌0.5%至0.7303美元，此前美元全面走强。
    
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2305  1.2329  -0.19  +2.58  1.1996
    美元/日圆                   106.90  106.74  +0.15  -5.12  112.67
    欧元/日圆                   131.57  131.61  -0.03  -2.67  135.18
    美元/瑞郎                   0.9345  0.9325  +0.21  -4.08  0.9743
    英镑/美元                   1.3948  1.3954  -0.04  +3.23  1.3512
    美元/加元                   1.2718  1.2703  +0.12  +1.12  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3355  6.3333  +0.03  -2.72  6.5125
    澳元/美元                   0.7823  0.7845  -0.28  +0.28  0.7801
    新西兰元/美元               0.7293  0.7338  -0.61  +2.92  0.7086
    澳元/日圆                   83.670  83.750  -0.10  -4.80  87.890
    新西兰元/日圆               78.010  78.350  -0.43  -2.29  79.840
    英镑/日圆                   149.14  148.95  +0.13  -1.95  152.11
    澳元/新西兰元               1.0722  1.0681  +0.38  -2.59  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/许娜/刘秀红/王琛/王灿；审校 汪红英/徐文焰/王颖/艾茂林/龚芳)
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