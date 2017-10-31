《全球汇市》美元兑日圆在触及一周低点后企稳；日本央行按兵不动

* 美元兑日圆在触及一周低点后企稳 * 日本央行一如预期维持货币政策不变 * 日圆对日本央行的决议反应不大 路透新加坡10月31日 - 美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前有消息称，针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。 日本央行周二一如普遍预期，宣布维持货币政策不变，尽管央行小幅调降本财年通胀率预测。但日圆对此反应不大。 美元兑日圆 持稳于113.17，亚洲盘初曾低见112.97，为10月20日以来最低点。 调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。 对二人的起诉书中没有提到特朗普及其竞选。Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，通俄门调查的这一最新进展令美元承压。 “这一因素给美元/日圆带来少许压力。我认为还存在一点不确定性，”Innes称。 有报导称特朗普可能选择美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事鲍威尔为下任美联储主席， 这也令美元承压。 外界认为鲍威尔的货币政策立场比其他人选更偏向鸽派，尤其是相较于斯坦福大学教授泰勒(John Taylor) ，后者是美联储下任主席的另一位领先候选人。 美元指数 持稳在94.583，低于周五所及三个月高位95.150。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.1635美元，但守在周五所及三个月低位1.1574之上。 其他货币方面，中国10月官方制造业PMI数据显示制造业放缓程度超过预期，澳元因此承压。 澳元对中国经济数据十分敏感，因为澳洲与中国之间的贸易往来十分密切。澳元兑美元 日内跌0.1%至0.7677。中国政府冬季空气污染治理行动，可能会抑制澳洲铁矿石和焦煤等资源向中国出口。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1632 1.1649 -0.15 +10.64 1.0513 美元/日圆 113.14 113.17 -0.03 -3.19 116.87 欧元/日圆 131.62 131.84 -0.17 +6.89 123.14 美元/瑞郎 0.9961 0.9942 +0.19 -2.13 1.0178 英镑/美元 1.3203 1.3207 -0.03 +7.03 1.2336 美元/加元 1.2837 1.2828 +0.07 -4.42 1.3430 美元/离岸人民币 6.6280 6.6352 -0.11 -4.94 6.9726 澳元/美元 0.7675 0.7687 -0.16 +6.38 0.7215 新西兰元/美元 0.6844 0.6875 -0.45 -1.40 0.6941 澳元/日圆 86.850 86.990 -0.16 +3.00 84.320 新西兰元/日圆 77.470 77.820 -0.45 -4.56 81.170 英镑/日圆 149.40 149.46 -0.04 +3.74 144.02 澳元/新西兰元 1.1211 1.1176 +0.31 +7.97 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/王灿/许娜/王颖/王兴亚/张涛/杜明霞)