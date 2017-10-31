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《全球汇市》美元兑日圆在触及一周低点后企稳；日本央行按兵不动
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2017年10月31日 / 凌晨4点27分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆在触及一周低点后企稳；日本央行按兵不动

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆在触及一周低点后企稳
    * 日本央行一如预期维持货币政策不变
    * 日圆对日本央行的决议反应不大

    路透新加坡10月31日 - 美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前有消息称，针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)被指控犯有洗钱罪。
    
    日本央行周二一如普遍预期，宣布维持货币政策不变，尽管央行小幅调降本财年通胀率预测。但日圆对此反应不大。            

    美元兑日圆      持稳于113.17，亚洲盘初曾低见112.97，为10月20日以来最低点。

    调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Ma nafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。            

    对二人的起诉书中没有提到特朗普及其竞选。Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，通俄门调查的这一最新进展令美元承压。    

    “这一因素给美元/日圆带来少许压力。我认为还存在一点不确定性，”Innes称。

    有报导称特朗普可能选择美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事鲍威尔为下任美联储主席， 这也令美元承压。
    
    外界认为鲍威尔的货币政策立场比其他人选更偏向鸽派，尤其是相较于斯坦福大学教授泰勒(John Taylor) ，后者是美联储下任主席的另一位领先候选人。
    
    美元指数      持稳在94.583，低于周五所及三个月高位95.150。
    
    欧元兑美元      下跌0.1%至1.1635美元，但守在周五所及三个月低位1.1574之上。

    其他货币方面，中国10月官方制造业PMI数据显示制造业放缓程度超过预期，澳元因此承压。
    
    澳元对中国经济数据十分敏感，因为澳洲与中国之间的贸易往来十分密切。澳元兑美元      日内跌0.1%至0.7677。中国政府冬季空气污染治理行动，可能会抑制澳洲铁矿石和焦煤等资源向中国出口。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1632  1.1649  -0.15 +10.64  1.0513
    美元/日圆                   113.14  113.17  -0.03  -3.19  116.87
    欧元/日圆                   131.62  131.84  -0.17  +6.89  123.14
    美元/瑞郎                   0.9961  0.9942  +0.19  -2.13  1.0178
    英镑/美元                   1.3203  1.3207  -0.03  +7.03  1.2336
    美元/加元                   1.2837  1.2828  +0.07  -4.42  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6280  6.6352  -0.11  -4.94  6.9726
    澳元/美元                   0.7675  0.7687  -0.16  +6.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.6844  0.6875  -0.45  -1.40  0.6941
    澳元/日圆                   86.850  86.990  -0.16  +3.00  84.320
    新西兰元/日圆               77.470  77.820  -0.45  -4.56  81.170
    英镑/日圆                   149.40  149.46  -0.04  +3.74  144.02
    澳元/新西兰元               1.1211  1.1176  +0.31  +7.97  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 汪红英/王灿/许娜/王颖/王兴亚/张涛/杜明霞)

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