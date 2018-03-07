《全球汇市》美元兑日圆在14个月低位附近徘徊，贸易战相关担忧加剧

* 白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，引发贸易战相关担忧 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月7日 - 美元兑日圆周三在14个月低位附近徘徊，美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，引发了有关爆发贸易战的担忧，投资者对美元前景越发谨慎。 市场观察人士称，柯恩辞职将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。 “白宫首席经济顾问柯恩的辞职，可能就足够让全球市场确定美国政府的保护主义政策路线不仅仅是政治秀，”ING策略分析师在每日报告中指出。 美元兑日圆 下跌0.4%，至105.45日圆，为周一以来低位，逼近上周五触及的14个月低点105.24。 美元指数 小跌至89.56。 “白宫里理性的声音越来越小，贸易战风险正在升温，”德国商业银行策略师团队在报告中称。 汇丰等市场观察者认为，贸易战言辞加剧可能导致美元下滑，因市场重点关注美国赤字的结构性疲弱，但如果贸易战升级，新兴市场货币可能受牵连走软。 欧元兑美元 日内大致持平，明日将迎来欧洲央行(ECB)政策会议，决策者料提供更多有关何时退出大规模刺激计划的细节。 加元处于守势，兑美元 跌0.4%，今日稍晚的加拿大央行会议可能维持利率不变。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2408 1.2402 +0.05 +3.43 1.1996 美元/日圆 105.75 106.11 -0.34 -6.14 112.67 欧元/日圆 131.22 131.63 -0.31 -2.93 135.18 美元/瑞郎 0.9388 0.9405 -0.18 -3.64 0.9743 英镑/美元 1.3871 1.3885 -0.10 +2.66 1.3512 美元/加元 1.2932 1.2875 +0.44 +2.82 1.2577 美元/离岸人民币 6.3188 6.3088 +0.16 -2.97 6.5125 澳元/美元 0.7804 0.7827 -0.29 +0.04 0.7801 新西兰元/美元 0.7282 0.7288 -0.08 +2.77 0.7086 欧元/瑞郎 1.1651 1.1668 -0.15 -0.33 1.1689 欧元/英镑 0.8943 0.8932 +0.12 +0.68 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.2140 10.1785 +0.35 +3.81 9.8391 美元/挪威克朗 7.7986 7.7755 +0.30 -4.98 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/蔡美珍/艾茂林; 审校 王洋/王颖/刘秀红)