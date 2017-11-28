《全球汇市》美元兑日圆处于两个月低点附近，关注美国税改计划

* 美元/日圆下跌，在周一所及两个月低点附近徘徊 * 关注围绕美国税改计划的商议 * 美元指数下跌，但仍处于周一所及两个月低点上方 路透新加坡11月28日 - 美元兑日圆周二下跌，仍距离两个月低点不远，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。 市场参与者也在等待周二参议院举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的提名确认听证会，以期从中获悉有关美联储货币政策的进一步线索。 鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护。 在当前货币政策方面，鲍威尔称：“我们预计利率将再略上升一些，而我们的资产负债表将逐渐缩减。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.00，徘徊在周一触及的9月中旬以来的最低水平110.85日圆附近。 该低点标志着美元兑日圆较11月初触及的近八个月高位114.735日圆下滑3.4%左右。 投资者担心美国减税实施时间可能被推迟，以及税改提议可能被削弱。这种担忧在近几周重压美元。 同时，随着风险偏好减弱，日圆受到支撑，部分是因为中国股市近几个交易日下跌。 “中国(股市)动荡不利于全球人气，”Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称。 “中国打击...影子银行，长期而言是一件好事，但很明显，短期内将造成一定程度的崩跌，”Innes说。 由于低收益的日圆往往被用作投资较高风险资产的融资货币，因此在风险偏好转坏时，日圆通常会出现买回。 美元指数 下跌0.1%至92.841，周一创下两个月低点92.496。 近期美元因美国税改计划的不确定性而受创。 共和党急于将税改议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行。 不过参议院税改议案尚未确保获得过关所需的足够赞成票；有六位左右的共和党议员被认为可能投下“反对”票。 共和党参议员Ron Johnson的办公室表示，如果Johnson的担忧得不到解决，他将在参议院预算委员会周二的投票表决中投反对票。 共和党参议员科克(Bob Corker)周一表示，出于对赤字的担忧，他在投票表决中可能反对共和党的税改议案。不过他补充说，共和党正在致力于解决他的担忧。 欧元/美元 微升0.1%至1.1907美元，之前在周一创两个月新高1.1961。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1902 1.1896 +0.05 +13.21 1.0513 美元/日圆 111.06 111.09 -0.03 -4.97 116.87 欧元/日圆 132.20 132.17 +0.02 +7.36 123.14 美元/瑞郎 0.9808 0.9814 -0.06 -3.64 1.0178 英镑/美元 1.3321 1.3316 +0.04 +7.98 1.2336 美元/加元 1.2759 1.2767 -0.06 -5.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6017 6.5970 +0.07 -5.32 6.9726 澳元/美元 0.7603 0.7601 +0.03 +5.38 0.7215 新西兰元/美元 0.6916 0.6910 +0.09 -0.36 0.6941 澳元/日圆 84.450 84.440 +0.01 +0.15 84.320 新西兰元/日圆 76.830 76.760 +0.09 -5.35 81.170 英镑/日圆 147.93 147.94 -0.01 +2.71 144.02 澳元/新西兰元 1.0992 1.0992 +0.00 +5.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王兴亚/陈宗琦/郑茵 审校 徐文焰/张荻/李爽/杜明霞/许娜)