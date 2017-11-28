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《全球汇市》美元兑日圆处于两个月低点附近，关注美国税改计划
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2017年11月28日 / 凌晨1点05分 / 2 天前

《全球汇市》美元兑日圆处于两个月低点附近，关注美国税改计划

3 分钟阅读

    * 美元/日圆下跌，在周一所及两个月低点附近徘徊
    * 关注围绕美国税改计划的商议
    * 美元指数下跌，但仍处于周一所及两个月低点上方

    路透新加坡11月28日 - 美元兑日圆周二下跌，仍距离两个月低点不远，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。
    
    市场参与者也在等待周二参议院举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的提名确认听证会，以期从中获悉有关美联储货币政策的进一步线索。

    鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护。            
    
    在当前货币政策方面，鲍威尔称：“我们预计利率将再略上升一些，而我们的资产负债表将逐渐缩减。”
    
    美元兑日圆      跌0.1%至111.00，徘徊在周一触及的9月中旬以来的最低水平110.85日圆附近。
    
    该低点标志着美元兑日圆较11月初触及的近八个月高位114.735日圆下滑3.4%左右。

    投资者担心美国减税实施时间可能被推迟，以及税改提议可能被削弱。这种担忧在近几周重压美元。
    
    同时，随着风险偏好减弱，日圆受到支撑，部分是因为中国股市近几个交易日下跌。
    
    “中国(股市)动荡不利于全球人气，”Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称。
    
    “中国打击...影子银行，长期而言是一件好事，但很明显，短期内将造成一定程度的崩跌，”Innes说。

    由于低收益的日圆往往被用作投资较高风险资产的融资货币，因此在风险偏好转坏时，日圆通常会出现买回。
    
    美元指数      下跌0.1%至92.841，周一创下两个月低点92.496。
    
    近期美元因美国税改计划的不确定性而受创。
    
    共和党急于将税改议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行。
    
    不过参议院税改议案尚未确保获得过关所需的足够赞成票；有六位左右的共和党议员被认为可能投下“反对”票。            

    共和党参议员Ron Johnson的办公室表示，如果Johnson的担忧得不到解决，他将在参议院预算委员会周二的投票表决中投反对票。
      
    共和党参议员科克(Bob Corker)周一表示，出于对赤字的担忧，他在投票表决中可能反对共和党的税改议案。不过他补充说，共和党正在致力于解决他的担忧。            
    
    欧元/美元      微升0.1%至1.1907美元，之前在周一创两个月新高1.1961。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1902  1.1896  +0.05 +13.21  1.0513
    美元/日圆                   111.06  111.09  -0.03  -4.97  116.87
    欧元/日圆                   132.20  132.17  +0.02  +7.36  123.14
    美元/瑞郎                   0.9808  0.9814  -0.06  -3.64  1.0178
    英镑/美元                   1.3321  1.3316  +0.04  +7.98  1.2336
    美元/加元                   1.2759  1.2767  -0.06  -5.00  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6017  6.5970  +0.07  -5.32  6.9726
    澳元/美元                   0.7603  0.7601  +0.03  +5.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.6916  0.6910  +0.09  -0.36  0.6941
    澳元/日圆                   84.450  84.440  +0.01  +0.15  84.320
    新西兰元/日圆               76.830  76.760  +0.09  -5.35  81.170
    英镑/日圆                   147.93  147.94  -0.01  +2.71  144.02
    澳元/新西兰元               1.0992  1.0992  +0.00  +5.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王兴亚/陈宗琦/郑茵 审校 徐文焰/张荻/李爽/杜明霞/许娜)

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