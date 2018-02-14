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亚洲
February 14, 2018 / 1:18 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元兑日圆守在五个月低位之上，因冒险意愿持续复苏

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆从五个月低位回升，因日本股市反弹
    * 静候美国通胀数据出炉为近期走势提供线索

    路透东京2月14日 - 美元兑日圆周三守在五个月低位之上，跌势暂停，因广泛的冒险意愿复苏势头暂时仍完好无损。
    
    近期风险胃纳起起伏伏，成为汇市走势的一个关键推动因素。投资者目前静候1330GMT公布的美国1月通胀数据，预计该指标要么将打断股市脆弱的反弹之势，要么将为股市进一步上扬扫清障碍。

    在美国公债收益率升至四年高点后，美股从1月末触及的纪录高点回落，主要受通胀担忧推动。

    预计经季节调整的美国1月份通胀率为0.3%，去年12月为0.1%。

    美元兑日圆      持平于107.820日圆；隔夜一度跌至107.400日圆，因日本股市下跌增加了对避险日圆的需求。

    但随着美股周二连续第三个交易日上涨，美元回拉。受美股反弹带动，日股日经指数       周三涨0.45%，给美元提供进一步支撑。

    美元/日圆是否能守在107.320上方是近期市场关注的焦点，因跌破该水位会令美元触及2016年11月以来的最低位，从而打开进一步下滑的通道。
    
    “美元/日圆暂时设法持守在107.320上方，但若跌破该水位，则会向106加速下滑，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    “追随趋势的宏观基金预计日圆会进一步升值。目前没有新的因素，但对投机客而言，任何利好日圆的因素都受到欢迎，哪怕是事后才觉悟到。”
    
    美元兑日圆下跌之际，美元兑其它主要货币亦普遍走贬。

    尽管美元指数于1月跌至三年低位，但本月初全球市场动荡之际，美元仍吸引市场需求。
    
    美国诉诸弱势美元策略的前景，加上其他国家货币政策正常化等因素，均令美元承压。
    
    美元指数      隔夜下滑近0.6%后，目前近持平于89.728。
    
    欧元/美元      上日上扬0.4%后，目前持稳于1.2352。
    
    澳元/美元        涨0.05%至0.7865，新西兰元/美元        涨0.1%至0.7282。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2354  1.2350  +0.03  +2.98  1.1996
    美元/日圆                   107.67  107.82  -0.14  -4.44  112.67
    欧元/日圆                   133.03  133.17  -0.11  -1.59  135.18
    美元/瑞郎                   0.9346  0.9346  +0.00  -4.07  0.9743
    英镑/美元                   1.3887  1.3890  -0.02  +2.78  1.3512
    美元/加元                   1.2583  1.2591  -0.06  +0.05  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3333  6.3323  +0.02  -2.75  6.5125
    澳元/美元                   0.7860  0.7859  +0.01  +0.76  0.7801
    新西兰元/美元               0.7280  0.7272  +0.11  +2.74  0.7086
    澳元/日圆                   84.660  84.740  -0.09  -3.68  87.890
    新西兰元/日圆               78.420  78.410  +0.01  -1.78  79.840
    英镑/日圆                   149.54  149.78  -0.16  -1.69  152.11
    澳元/新西兰元               1.0794  1.0802  -0.07  -1.94  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王灿/侯雪苹/龚芳; 审校 李婷仪/李爽/徐文焰/杜明霞)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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