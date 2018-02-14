《全球汇市》美元兑日圆守在五个月低位之上，因冒险意愿持续复苏

* 美元兑日圆从五个月低位回升，因日本股市反弹 * 静候美国通胀数据出炉为近期走势提供线索 路透东京2月14日 - 美元兑日圆周三守在五个月低位之上，跌势暂停，因广泛的冒险意愿复苏势头暂时仍完好无损。 近期风险胃纳起起伏伏，成为汇市走势的一个关键推动因素。投资者目前静候1330GMT公布的美国1月通胀数据，预计该指标要么将打断股市脆弱的反弹之势，要么将为股市进一步上扬扫清障碍。 在美国公债收益率升至四年高点后，美股从1月末触及的纪录高点回落，主要受通胀担忧推动。 预计经季节调整的美国1月份通胀率为0.3%，去年12月为0.1%。 美元兑日圆 持平于107.820日圆；隔夜一度跌至107.400日圆，因日本股市下跌增加了对避险日圆的需求。 但随着美股周二连续第三个交易日上涨，美元回拉。受美股反弹带动，日股日经指数 周三涨0.45%，给美元提供进一步支撑。 美元/日圆是否能守在107.320上方是近期市场关注的焦点，因跌破该水位会令美元触及2016年11月以来的最低位，从而打开进一步下滑的通道。 “美元/日圆暂时设法持守在107.320上方，但若跌破该水位，则会向106加速下滑，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “追随趋势的宏观基金预计日圆会进一步升值。目前没有新的因素，但对投机客而言，任何利好日圆的因素都受到欢迎，哪怕是事后才觉悟到。” 美元兑日圆下跌之际，美元兑其它主要货币亦普遍走贬。 尽管美元指数于1月跌至三年低位，但本月初全球市场动荡之际，美元仍吸引市场需求。 美国诉诸弱势美元策略的前景，加上其他国家货币政策正常化等因素，均令美元承压。 美元指数 隔夜下滑近0.6%后，目前近持平于89.728。 欧元/美元 上日上扬0.4%后，目前持稳于1.2352。 澳元/美元 涨0.05%至0.7865，新西兰元/美元 涨0.1%至0.7282。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2354 1.2350 +0.03 +2.98 1.1996 美元/日圆 107.67 107.82 -0.14 -4.44 112.67 欧元/日圆 133.03 133.17 -0.11 -1.59 135.18 美元/瑞郎 0.9346 0.9346 +0.00 -4.07 0.9743 英镑/美元 1.3887 1.3890 -0.02 +2.78 1.3512 美元/加元 1.2583 1.2591 -0.06 +0.05 1.2577 美元/离岸人民币 6.3333 6.3323 +0.02 -2.75 6.5125 澳元/美元 0.7860 0.7859 +0.01 +0.76 0.7801 新西兰元/美元 0.7280 0.7272 +0.11 +2.74 0.7086 澳元/日圆 84.660 84.740 -0.09 -3.68 87.890 新西兰元/日圆 78.420 78.410 +0.01 -1.78 79.840 英镑/日圆 149.54 149.78 -0.16 -1.69 152.11 澳元/新西兰元 1.0794 1.0802 -0.07 -1.94 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王灿/侯雪苹/龚芳; 审校 李婷仪/李爽/徐文焰/杜明霞)