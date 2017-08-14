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《全球汇市》美元兑日圆小幅上涨，美朝紧绷局势令前景蒙上阴云
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2017年8月14日 / 凌晨5点26分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆小幅上涨，美朝紧绷局势令前景蒙上阴云

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美朝紧张局势加剧，仍是关注焦点
    * 美元/日圆从上周五的近四个月低点略微回升
    * 美国CPI数据疲软，削弱美联储升息预期

    路透新加坡8月14日 - 美元兑日圆周一小幅上涨，脱离上周的近四个月低点，美朝紧张局势不断升级看来仍是近期前景的关键。

    美元兑日圆      上涨0.3%至109.52日圆，脱离周五所及108.72低点，后者是4月19日以来的最低水准。
    
    分析师表示，美元兑日圆仍因地缘政治紧张因素而面临潜在阻力；周五美国公布的7月通胀数据逊于预期，打压美联储今年进一步升息的预期，曾令美元承压。
    
   “这一不确定性不会马上消失，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    “美元目前已近108-115日圆区间的低端。如果紧张局势进一步升级，跌破108日圆的风险就会加大，”他说。

    美元过去几个月大致交投于108-115日圆区间，在4月17日所及低位108.13日圆处获得技术性支撑。
    
    若跌破该位，则将指向去年11月以来最低水平；分析师指出，若跌破108.00日圆，跌势可能会加快。
    
    中国国家主席习近平周六与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜(北韩)核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。            
    
    日圆上周获得提振，因美国总统特朗普警告朝鲜若其威胁美国，则将面对“火与怒”。朝鲜则回应称，正考虑向美国在太平洋的领地关岛发射导弹。

    在地缘政治紧张情势或全球金融压力升高时，日圆往往会有买需，部分因为日本是全球最大债权国，外界一般假设，在全球不确定性升高之际，日本投资者会将国外持有的仓位汇回国内。

    政府数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。            日圆对此反应不大。
    
    此外中国公布的经济数据弱于预期，对市场影响也有限。
    
    中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%，前次低点为2016年1-12月的8.1%。            

    澳元/美元        持稳在0.7892，高于周五所及低点0.7839，此为7月18日以来澳元所及最低水位。
    
    周五公布的美国通胀数据表现黯淡，外界更加怀疑美联储今年会否再度升息，进而令美元承压。
    
    大华银行市场策略部主管王君豪说道，“美元人气仍偏空；”其并补充道，市场并不确信美联储将会很快加息。
    
    美元指数      小升0.1%，报93.168，周五下滑约0.3%。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1818，脱离周五所及日低1.1749。

                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1816  1.1820  -0.03 +12.39  1.0513
    美元/日圆                   109.54  109.15  +0.36  -6.27  116.87
    欧元/日圆                   129.44  129.06  +0.29  +5.12  123.14
    美元/瑞郎                   0.9651  0.9617  +0.35  -5.18  1.0178
    英镑/美元                   1.3005  1.3011  -0.05  +5.42  1.2336
    美元/加元                   1.2681  1.2681  +0.00  -5.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6818  6.6711  +0.16  -4.17  6.9726
    澳元/美元                   0.7892  0.7889  +0.04  +9.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.7306  0.7318  -0.16  +5.26  0.6941
    澳元/日圆                   86.460  86.140  +0.37  +2.54  84.320
    新西兰元/日圆               80.040  79.890  +0.19  -1.39  81.170
    英镑/日圆                   142.48  142.08  +0.28  -1.07  144.02
    澳元/新西兰元               1.0801  1.0782  +0.18  +4.03  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王丽鑫/王颖/张明钧/王洋/孙茉莉/李春喜/龚芳)

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