《全球汇市》美元兑日圆小幅上涨，美朝紧绷局势令前景蒙上阴云

* 美朝紧张局势加剧，仍是关注焦点 * 美元/日圆从上周五的近四个月低点略微回升 * 美国CPI数据疲软，削弱美联储升息预期 路透新加坡8月14日 - 美元兑日圆周一小幅上涨，脱离上周的近四个月低点，美朝紧张局势不断升级看来仍是近期前景的关键。 美元兑日圆 上涨0.3%至109.52日圆，脱离周五所及108.72低点，后者是4月19日以来的最低水准。 分析师表示，美元兑日圆仍因地缘政治紧张因素而面临潜在阻力；周五美国公布的7月通胀数据逊于预期，打压美联储今年进一步升息的预期，曾令美元承压。 “这一不确定性不会马上消失，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “美元目前已近108-115日圆区间的低端。如果紧张局势进一步升级，跌破108日圆的风险就会加大，”他说。 美元过去几个月大致交投于108-115日圆区间，在4月17日所及低位108.13日圆处获得技术性支撑。 若跌破该位，则将指向去年11月以来最低水平；分析师指出，若跌破108.00日圆，跌势可能会加快。 中国国家主席习近平周六与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜(北韩)核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。 日圆上周获得提振，因美国总统特朗普警告朝鲜若其威胁美国，则将面对“火与怒”。朝鲜则回应称，正考虑向美国在太平洋的领地关岛发射导弹。 在地缘政治紧张情势或全球金融压力升高时，日圆往往会有买需，部分因为日本是全球最大债权国，外界一般假设，在全球不确定性升高之际，日本投资者会将国外持有的仓位汇回国内。 政府数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。 日圆对此反应不大。 此外中国公布的经济数据弱于预期，对市场影响也有限。 中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%，前次低点为2016年1-12月的8.1%。 澳元/美元 持稳在0.7892，高于周五所及低点0.7839，此为7月18日以来澳元所及最低水位。 周五公布的美国通胀数据表现黯淡，外界更加怀疑美联储今年会否再度升息，进而令美元承压。 大华银行市场策略部主管王君豪说道，“美元人气仍偏空；”其并补充道，市场并不确信美联储将会很快加息。 美元指数 小升0.1%，报93.168，周五下滑约0.3%。 欧元兑美元 持稳在1.1818，脱离周五所及日低1.1749。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1816 1.1820 -0.03 +12.39 1.0513 美元/日圆 109.54 109.15 +0.36 -6.27 116.87 欧元/日圆 129.44 129.06 +0.29 +5.12 123.14 美元/瑞郎 0.9651 0.9617 +0.35 -5.18 1.0178 英镑/美元 1.3005 1.3011 -0.05 +5.42 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2681 +0.00 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6818 6.6711 +0.16 -4.17 6.9726 澳元/美元 0.7892 0.7889 +0.04 +9.38 0.7215 新西兰元/美元 0.7306 0.7318 -0.16 +5.26 0.6941 澳元/日圆 86.460 86.140 +0.37 +2.54 84.320 新西兰元/日圆 80.040 79.890 +0.19 -1.39 81.170 英镑/日圆 142.48 142.08 +0.28 -1.07 144.02 澳元/新西兰元 1.0801 1.0782 +0.18 +4.03 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王丽鑫/王颖/张明钧/王洋/孙茉莉/李春喜/龚芳)