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《全球汇市》美元兑日圆小跌，朝鲜半岛紧张情势升温
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#亚洲
2017年9月22日 / 凌晨1点29分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆小跌，朝鲜半岛紧张情势升温

3 分钟阅读

    * 朝鲜紧张情势、中国遭降评，均打压风险人气
    * 美联储暗示今年可能升息，提振美元
    * 日本央行维持宽松货币政策承诺

    路透东京9月22日 - 美元兑日圆周五盘初在朝鲜半岛紧张情势升温之际小跌，惟美日货币政策走向大不相同抑制美元跌势。
    
    韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。            

    投资者还关注中国金融市场会对标普调降中国评级做何反应。            
    
    美元指数      小跌0.1%至92.156，本周迄今则升0.4%，并稳守在9月8日触及的逾两年半低点91.01上方。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至112.28日圆，但全周累计仍涨1.3%，且期间曾触及两个月高点112.725日圆。
    
    日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。            

    这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划形成对比。美联储周三宣布将从下月开始缩减资产负债表，并暗示年底前仍可能再升息一次。
    
    很多投资者原本预计，考虑到近来飓风可能造成的经济影响，以及通胀持续低迷，美联储会采取较为鸽派的立场。
    
    “市场正在消除对美国利率过度悲观的看法，这是美元整体已触底的原因所在，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    他说，在当前朝鲜半岛紧张局势持续之际，“短期内，美元/日圆可能会朝112日圆回调。”

    朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。            
    
    日圆在危机时期素来倾向于上涨，因日本是净债权国，且预期日本投资者会将资金汇回国内。
    
    欧元      当日几近持平于1.1942美元，本周亦持平。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周四表示，货币政策并不是解决金融失衡的适当工具，但他没有对央行资产购买计划展现新的视角。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1955  1.1939  +0.13 +13.72  1.0513
    美元/日圆                   111.99  112.46  -0.42  -4.18  116.87
    欧元/日圆                   133.88  134.32  -0.33  +8.72  123.14
    美元/瑞郎                   0.9681  0.9706  -0.26  -4.88  1.0178
    英镑/美元                   1.3579  1.3578  +0.01 +10.08  1.2336
    美元/加元                   1.2321  1.2325  -0.03  -8.26  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5669  6.5676  -0.01  -5.82  6.9726
    澳元/美元                   0.7916  0.7931  -0.19  +9.72  0.7215
    新西兰元/美元               0.7291  0.7305  -0.19  +5.04  0.6941
    澳元/日圆                   88.660  89.230  -0.64  +5.15  84.320
    新西兰元/日圆               81.670  82.180  -0.62  +0.62  81.170
    英镑/日圆                   152.08  152.73  -0.43  +5.60  144.02
    澳元/新西兰元               1.0854  1.0857  -0.03  +4.54  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/汪红英/郑茵 审校 龚芳/李爽/徐文焰)

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