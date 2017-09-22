《全球汇市》美元兑日圆小跌，朝鲜半岛紧张情势升温

* 朝鲜紧张情势、中国遭降评，均打压风险人气 * 美联储暗示今年可能升息，提振美元 * 日本央行维持宽松货币政策承诺 路透东京9月22日 - 美元兑日圆周五盘初在朝鲜半岛紧张情势升温之际小跌，惟美日货币政策走向大不相同抑制美元跌势。 韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。 投资者还关注中国金融市场会对标普调降中国评级做何反应。 美元指数 小跌0.1%至92.156，本周迄今则升0.4%，并稳守在9月8日触及的逾两年半低点91.01上方。 美元兑日圆 跌0.2%至112.28日圆，但全周累计仍涨1.3%，且期间曾触及两个月高点112.725日圆。 日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。 这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的计划形成对比。美联储周三宣布将从下月开始缩减资产负债表，并暗示年底前仍可能再升息一次。 很多投资者原本预计，考虑到近来飓风可能造成的经济影响，以及通胀持续低迷，美联储会采取较为鸽派的立场。 “市场正在消除对美国利率过度悲观的看法，这是美元整体已触底的原因所在，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 他说，在当前朝鲜半岛紧张局势持续之际，“短期内，美元/日圆可能会朝112日圆回调。” 朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。 日圆在危机时期素来倾向于上涨，因日本是净债权国，且预期日本投资者会将资金汇回国内。 欧元 当日几近持平于1.1942美元，本周亦持平。 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，货币政策并不是解决金融失衡的适当工具，但他没有对央行资产购买计划展现新的视角。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1955 1.1939 +0.13 +13.72 1.0513 美元/日圆 111.99 112.46 -0.42 -4.18 116.87 欧元/日圆 133.88 134.32 -0.33 +8.72 123.14 美元/瑞郎 0.9681 0.9706 -0.26 -4.88 1.0178 英镑/美元 1.3579 1.3578 +0.01 +10.08 1.2336 美元/加元 1.2321 1.2325 -0.03 -8.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.5669 6.5676 -0.01 -5.82 6.9726 澳元/美元 0.7916 0.7931 -0.19 +9.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7291 0.7305 -0.19 +5.04 0.6941 澳元/日圆 88.660 89.230 -0.64 +5.15 84.320 新西兰元/日圆 81.670 82.180 -0.62 +0.62 81.170 英镑/日圆 152.08 152.73 -0.43 +5.60 144.02 澳元/新西兰元 1.0854 1.0857 -0.03 +4.54 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/汪红英/郑茵 审校 龚芳/李爽/徐文焰)