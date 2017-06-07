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《全球汇市》美元兑日圆持于六周低点附近，“超级周四”政经事件密集
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2017年6月7日 / 凌晨2点57分 / 2 个月前

《全球汇市》美元兑日圆持于六周低点附近，“超级周四”政经事件密集

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元/日圆跌幅加深，因股市转跌
    * 美元指数在七个月低位附近挣扎，因美债收益率进一步下降
    * 欧元兑美元涨势有限，欧洲央行周四将公布政策决定
    * 澳元触及一个月高位，澳洲经济连续近26年无衰退

    路透东京6月7日 - 美元兑日圆周三持于六周低点附近，英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证前交易商保持警惕。
    
    美元兑日圆      维持在109.490左右，距离隔夜所及的4月21日以来低点109.225不远。

    美元兑日圆本周迄今已累计下跌0.9%，由于投资者寻求公债避险，美国公债收益率(殖利率)降至七个月低位，也使美元受到压力。
    
    此前上涨的股市开始下滑，进一步令美元承压。美国股市已经脱离近期所及的纪录高位，隔夜收低，周四重大事件出炉前风险资产需求减弱。
    
    “一段时间来，美元感受到美债收益率下降带来的压力，但股市坚挺帮助中和一些压力，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。
    
    “但现在甚至连这点支撑也失去了，美元跌势加剧。”

    科米周四将到国会作证，他5月被特朗普炒掉之前，正在调查特朗普竞选团队和俄罗斯的勾结是否左右了2016年大选。特朗普关于放松监管和税改的日程本就拖延，投资者担心科米的证词可能对此构成进一步阻碍。
    
    美元指数      小跌至96.624，此前触及11月9日来低点96.515。
    
    欧元兑美元      几无变动，报1.1267，隔夜升约0.2%。
    
    欧元兑美元仍低于周五触及的七个月高位1.1285，欧洲央行周四政策会议前市场保持观望。该会议是本周市场面对的另一个重大事件。

    
    **“超级周四”**
    
    虽然欧洲央行本周预计不会调整利率或是改变其量化宽松计划，但市场参与人士将细读总裁德拉吉的声明，把握他对欧元区经济的看法。
    
    德拉吉上周表示，虽然欧元区经济增长可能正在改善，但通胀依然低迷并且仍需要大力刺激。这使得欧洲央行开始计划退出宽松政策的预期降温。
    
    “在‘超级周四’的三个重大事件中，欧洲央行会议对市场的影响力可能最弱，因为市场参与者早已有时间收回他们之前的强硬预期，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera说。
    
    “不过，剩余两件大事都是政治事件。市场维持在当前水准，因为这些事件很难解读。”

    英镑兑美元        下跌0.1%至1.2900美元，上日则在1.2951-1.2873美元区间波动。
    
    英镑走势震荡，因民调显示结果不尽相同，有的显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所在的保守党将赢得多数席位，有的则显示没有党派获得整体多数席位优势，从而产生“悬峙”议会。
    
    澳元兑美元        涨0.45%，触及一个月高位0.7544美元，此前数据显示澳洲第一季经济较前季成长0.3%，缓解了外界有关该国创纪录的经济连续成长期或已结束的担忧。            
    
    新西兰元则未获得此类提振，兑美元        持平于0.7185 ，但仍接近上日因美元普遍下滑而触及的三个月高位0.7206美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1263  1.1275  -0.11  +7.13  1.0513
    美元/日圆                   109.48  109.40  +0.07  -6.32  116.87
    欧元/日圆                   123.29  123.36  -0.06  +0.12  123.14
    美元/瑞郎                   0.9630  0.9619  +0.11  -5.38  1.0178
    英镑/美元                   1.2897  1.2907  -0.08  +4.55  1.2336
    美元/加元                   1.3450  1.3454  -0.03  +0.15  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7675  6.7550  +0.19  -2.94  6.9726
    澳元/美元                   0.7536  0.7506  +0.40  +4.45  0.7215
    新西兰元/美元               0.7181  0.7183  -0.03  +3.46  0.6941
    澳元/日圆                   82.510  82.130  +0.46  -2.15  84.320
    新西兰元/日圆               78.630  78.590  +0.05  -3.13  81.170
    英镑/日圆                   141.18  141.22  -0.03  -1.97  144.02
    澳元/新西兰元               1.0494  1.0444  +0.48  +1.07  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 杜明霞/王兴亚/王琛；审校 孙国玉/李婷仪/于春红/侯雪苹/郑茵)

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