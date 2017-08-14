《全球汇市》美元兑日圆持于四个月低点上方，关注美朝紧绷局势

* 美朝紧张局势加剧，仍是关注焦点 * 美元/日圆从上周五的近四个月低点略微回升 * 美国CPI数据疲软，削弱美联储升息预期 路透新加坡8月14日 - 美元兑日圆周一小幅上涨，高于上周的近四个月低点，美朝紧张局势看来仍是近期前景的关键。 除对地缘政治风险的担忧外，7月通胀数据较预估疲软，削弱美联储今年再次升息的预期，周五也对美元造成压力。 美元兑日圆 微涨0.1%至109.29日圆，脱离周五所及108.72低点，后者是4月19日以来的最低水准。 美国和朝鲜紧张局势升级，短期内可能仍然是市场的焦点。该局势导致上周高风险资产下跌。 “这一不确定性不会马上消失，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “美元目前已近108-115日圆区间的低端。如果紧张局势进一步升级，跌破108日圆的风险就会加大，”他说。 美元过去几个月大致交投于108-115日圆区间，在4月17日所及低位108.13日圆处获得技术性支撑。 若跌破该位，则将创去年11月以来最低水平，分析师指出，若跌破108.00日圆，跌势可能会加快。 日圆对周一公布的日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示，日本第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升4.0%，为2015年第一季以来的最快增速。 日圆上周获得提振，因美国总统特朗普警告朝鲜若其威胁美国，则将面对“火与怒”。朝鲜则回应称，正考虑向美国在太平洋的领地关岛发射导弹。 在地缘政治紧张情势或全球金融压力升高时，瑞郎与日圆往往会有买需，部分因为这两国都有大规模的经常帐盈余。日本为全球最大债权国，在全球不确定性升高之际，外界一般假设日本投资者会将国外持有的仓位汇回国内。 美元指数 持稳于93.096，周五下滑约0.3%。 周五公布的美国通胀数据表现黯淡，令外界更加怀疑美联储今年会否再度升息，这令美元承压。 美国劳工部周五发布，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平；路透调查的分析师预计7月CPI较上月上涨0.2%。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1824美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1816 1.1820 -0.03 +12.39 1.0513 美元/日圆 109.38 109.15 +0.21 -6.41 116.87 欧元/日圆 129.27 129.06 +0.16 +4.98 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9617 +0.18 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.3002 1.3011 -0.07 +5.40 1.2336 美元/加元 1.2676 1.2681 -0.04 -5.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.6762 6.6711 +0.08 -4.25 6.9726 澳元/美元 0.7910 0.7889 +0.27 +9.63 0.7215 新西兰元/美元 0.7314 0.7318 -0.05 +5.37 0.6941 澳元/日圆 86.560 86.140 +0.49 +2.66 84.320 新西兰元/日圆 80.050 79.890 +0.20 -1.38 81.170 英镑/日圆 142.25 142.08 +0.12 -1.23 144.02 澳元/新西兰元 1.0809 1.0782 +0.25 +4.10 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王丽鑫/汪红英/许娜/陈宗琦/龚芳/徐文焰)