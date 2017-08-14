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《全球汇市》美元兑日圆持于四个月低点上方，关注美朝紧绷局势
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2017年8月14日 / 凌晨1点10分 / 1 天内

《全球汇市》美元兑日圆持于四个月低点上方，关注美朝紧绷局势

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美朝紧张局势加剧，仍是关注焦点
    * 美元/日圆从上周五的近四个月低点略微回升
    * 美国CPI数据疲软，削弱美联储升息预期

    路透新加坡8月14日 - 美元兑日圆周一小幅上涨，高于上周的近四个月低点，美朝紧张局势看来仍是近期前景的关键。
    
    除对地缘政治风险的担忧外，7月通胀数据较预估疲软，削弱美联储今年再次升息的预期，周五也对美元造成压力。

    美元兑日圆      微涨0.1%至109.29日圆，脱离周五所及108.72低点，后者是4月19日以来的最低水准。
    
    美国和朝鲜紧张局势升级，短期内可能仍然是市场的焦点。该局势导致上周高风险资产下跌。
    
    “这一不确定性不会马上消失，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    “美元目前已近108-115日圆区间的低端。如果紧张局势进一步升级，跌破108日圆的风险就会加大，”他说。

    美元过去几个月大致交投于108-115日圆区间，在4月17日所及低位108.13日圆处获得技术性支撑。
    
    若跌破该位，则将创去年11月以来最低水平，分析师指出，若跌破108.00日圆，跌势可能会加快。
    
    日圆对周一公布的日本国内生产总值(GDP)数据反应不大。数据显示，日本第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升4.0%，为2015年第一季以来的最快增速。            
    
    日圆上周获得提振，因美国总统特朗普警告朝鲜若其威胁美国，则将面对“火与怒”。朝鲜则回应称，正考虑向美国在太平洋的领地关岛发射导弹。

    在地缘政治紧张情势或全球金融压力升高时，瑞郎与日圆往往会有买需，部分因为这两国都有大规模的经常帐盈余。日本为全球最大债权国，在全球不确定性升高之际，外界一般假设日本投资者会将国外持有的仓位汇回国内。
    
    美元指数      持稳于93.096，周五下滑约0.3%。
    
    周五公布的美国通胀数据表现黯淡，令外界更加怀疑美联储今年会否再度升息，这令美元承压。
    
    美国劳工部周五发布，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平；路透调查的分析师预计7月CPI较上月上涨0.2%。            

    欧元兑美元      上涨0.1%至1.1824美元。 

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1816  1.1820  -0.03 +12.39  1.0513
    美元/日圆                   109.38  109.15  +0.21  -6.41  116.87
    欧元/日圆                   129.27  129.06  +0.16  +4.98  123.14
    美元/瑞郎                   0.9634  0.9617  +0.18  -5.34  1.0178
    英镑/美元                   1.3002  1.3011  -0.07  +5.40  1.2336
    美元/加元                   1.2676  1.2681  -0.04  -5.61  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6762  6.6711  +0.08  -4.25  6.9726
    澳元/美元                   0.7910  0.7889  +0.27  +9.63  0.7215
    新西兰元/美元               0.7314  0.7318  -0.05  +5.37  0.6941
    澳元/日圆                   86.560  86.140  +0.49  +2.66  84.320
    新西兰元/日圆               80.050  79.890  +0.20  -1.38  81.170
    英镑/日圆                   142.25  142.08  +0.12  -1.23  144.02
    澳元/新西兰元               1.0809  1.0782  +0.25  +4.10  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王丽鑫/汪红英/许娜/陈宗琦/龚芳/徐文焰)

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