《全球汇市》美元兑日圆持稳于两个月低点上方，关注美国税改计划

* 美元/日圆持稳于周一所及两个月低点上方 * 关注围绕美国税改计划的商议 * 美元指数持稳于周一所及两个月低点上方 路透新加坡11月28日 - 美元兑日圆周二持稳，维持在两个月低点上方，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。 主要货币波动不大，市场参与者还在等待周二参议院举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的提名确认听证会，以期从中获悉有关美联储货币政策的进一步线索。 鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护。 在当前货币政策方面，鲍威尔称：“我们预计利率将再略上升一些，而我们的资产负债表将逐渐缩减。” 美元兑日圆 持稳，约报111.14。美元周一触及两个月低点110.85日圆，因日本媒体称朝鲜可能正准备再度发射导弹的报导令投资者不安。 投资者担心美国减税实施时间可能被推迟，以及税改提议可能被削弱。这种担忧在近几周重压美元。 同时，随着风险偏好减弱，日圆受到支撑，部分是因为中国股市近几个交易日下跌。 “中国(股市)动荡不利于全球人气，”Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称。 “中国打击...影子银行，长期而言是一件好事，但很明显，短期内将造成一定程度的崩跌，”Innes说。 中国股市沪深300指数 周二一度触及三周低点，最新下跌0.7%。该指数上周四下挫近3%，创大约18个月以来最大单日跌幅。 对于朝鲜可能正在准备再度试射弹道导弹的担忧，也使得交易员保持谨慎。 由于低收益的日圆往往被用作投资较高风险资产的融资货币，因此在风险偏好转坏时，日圆通常会被买回。 因此，在对朝鲜相关紧张局势的担忧加剧期间，日圆仍表现得像避险货币，尽管日本在地理位置上与朝鲜接近。 LGT Bank驻新加坡投资策略师Roy Teo表示，最新一轮日圆涨势或许是暂时的。 Teo指出，从一个月期美元/日圆风险逆转指标 过去几周相对稳定的走势来看，外汇期权(选择权)市场上看涨日圆的倾向并未明显增强。 美元指数 持稳在92.882，周一创下两个月低点92.496。 近期美元因美国税改计划的不确定性而受创。 美国总统特朗普力挺的参议院共和党税改议案可能面临两名共和党议员的反对，他们可能会阻碍该议案付诸参议院表决。 参议员Ron Johnson和科克(Bob Corker)都是参议院预算委员会成员，他们称可能会在周二听证会上投反对票。共和党领导人希望议案最早能在周四递交参议院全体会议投票表决。 欧元兑美元 持稳在1.1903美元，周一曾触及两个月高位1.1961。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1907 1.1896 +0.09 +13.26 1.0513 美元/日圆 111.18 111.09 +0.08 -4.87 116.87 欧元/日圆 132.38 132.17 +0.16 +7.50 123.14 美元/瑞郎 0.9813 0.9814 -0.01 -3.59 1.0178 英镑/美元 1.3337 1.3316 +0.16 +8.11 1.2336 美元/加元 1.2756 1.2767 -0.09 -5.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.6049 6.5970 +0.12 -5.27 6.9726 澳元/美元 0.7608 0.7601 +0.09 +5.45 0.7215 新西兰元/美元 0.6935 0.6910 +0.36 -0.09 0.6941 澳元/日圆 84.600 84.440 +0.19 +0.33 84.320 新西兰元/日圆 77.110 76.760 +0.46 -5.00 81.170 英镑/日圆 148.27 147.94 +0.22 +2.95 144.02 澳元/新西兰元 1.0971 1.0992 -0.19 +5.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/张若琪/王兴亚/许娜/王颖/杜明霞)