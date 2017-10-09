《全球汇市》美元兑日圆持稳但自12周高位回落，受累于朝鲜忧虑

* 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位 * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注 * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃 * 俄新社援引俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备试射导弹 * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级 路透新加坡10月9日 - 美元兑日圆周一守稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜(北韩)可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。 俄罗斯新闻社周五援引一位刚从平壤访问回国的俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备测试远程导弹；朝鲜认为该导弹能够抵达美国西海岸。 地缘政治紧张情势再受瞩目，为避险日圆提供支撑，协助将美元拉离美就业报告出炉后的高点。 Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes表示，美元周五时已因获利了结而拉回，当时又浮现朝鲜相关消息，进而扩大美元跌势。 “亚洲时段会暂时处于守势，观望情势如何演变，继续关注消息发展，”Innes指出。“市场相当提心吊胆。” 美元最新报价持稳于112.58日圆 。美元周五曾高见113.44日圆，创7月14日以来高位。 鉴于日本是全球最大净债权国，交易商认为，在经济不确定性上升之时，日本从外国汇回资金将盖过外资卖出日本资产的影响。 这意味着尽管日本在地理上邻近朝鲜，但日圆仍被当做是避险货币。 美元指数 下跌0.1%至93.733；周五曾触及逾两个月高位94.267。 外界认为美国9月就业报告中的薪资数据是通胀将可能改善的迹象，对美元构成提振，因其强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月再次升息的预期。 9月平均时薪增长0.5%，8月增幅为0.2%。上月非农就业岗位减少3.3万个，飓风哈维和伊尔玛导致劳动力临时失业，且令雇佣活动延迟。 周一亚洲早盘土耳其里拉动作最大，在土耳其与美国的紧张关系升温之际里拉大跌。 美国驻土耳其使馆和土耳其驻美使馆减少了双方的签证服务，上周美国驻土使馆一名员工在土耳其被拘押，两国称需要重新评估对方对本方外交人员的安全保障承诺。 美元兑土耳其里拉 飙涨3.3%至3.7350。这导致里拉可能录得自2016年7月以来的最差单日表现。 英镑重新站稳脚跟，上周英镑创一年来最大单周百分比跌幅。 围绕英国首相特雷莎梅领导权的不确定性上升，打压英镑。 英镑兑美元 报1.3084，日内上涨0.2%。英镑兑美元上周跌2.5%，为一年来最差 单周表现。周五英镑触及一个月低点1.3027. 特雷莎梅周五表示，将继续担任领导以保持稳定，此前其所属的保守党前主席表示，已 获得30位议员支持，希望特雷莎梅辞职。 欧元兑美元 小升0.1%至1.1743，脱离周五低位1.1669，后者为8月17日以来低点 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1738 1.1733 +0.04 +11.65 1.0513 美元/日圆 112.60 112.63 -0.03 -3.65 116.87 欧元/日圆 132.17 132.14 +0.02 +7.33 123.14 美元/瑞郎 0.9781 0.9779 +0.02 -3.90 1.0178 英镑/美元 1.3082 1.3063 +0.15 +6.05 1.2336 美元/加元 1.2540 1.2534 +0.05 -6.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.6496 6.6499 -0.00 -4.63 6.9726 澳元/美元 0.7776 0.7769 +0.09 +7.78 0.7215 新西兰元/美元 0.7072 0.7092 -0.28 +1.89 0.6941 澳元/日圆 87.570 87.540 +0.03 +3.85 84.320 新西兰元/日圆 79.650 79.870 -0.28 -1.87 81.170 英镑/日圆 147.30 147.16 +0.10 +2.28 144.02 澳元/新西兰元 1.0993 1.0962 +0.28 +5.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/龚芳/王兴亚/王琛/李爽/张荻)