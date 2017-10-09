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《全球汇市》美元兑日圆持稳但自12周高位回落，受累于朝鲜忧虑
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#亚洲
2017年10月9日 / 凌晨12点41分 / 12 天前

《全球汇市》美元兑日圆持稳但自12周高位回落，受累于朝鲜忧虑

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位
    * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注
    * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃
    * 俄新社援引俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备试射导弹
    * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级

    路透新加坡10月9日 - 美元兑日圆周一守稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜(北韩)可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。
    
    俄罗斯新闻社周五援引一位刚从平壤访问回国的俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备测试远程导弹；朝鲜认为该导弹能够抵达美国西海岸。

    地缘政治紧张情势再受瞩目，为避险日圆提供支撑，协助将美元拉离美就业报告出炉后的高点。
    
    Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes表示，美元周五时已因获利了结而拉回，当时又浮现朝鲜相关消息，进而扩大美元跌势。
    
    “亚洲时段会暂时处于守势，观望情势如何演变，继续关注消息发展，”Innes指出。“市场相当提心吊胆。”
    
    美元最新报价持稳于112.58日圆      。美元周五曾高见113.44日圆，创7月14日以来高位。

    鉴于日本是全球最大净债权国，交易商认为，在经济不确定性上升之时，日本从外国汇回资金将盖过外资卖出日本资产的影响。
    
    这意味着尽管日本在地理上邻近朝鲜，但日圆仍被当做是避险货币。
    
    美元指数      下跌0.1%至93.733；周五曾触及逾两个月高位94.267。
    
    外界认为美国9月就业报告中的薪资数据是通胀将可能改善的迹象，对美元构成提振，因其强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月再次升息的预期。

    9月平均时薪增长0.5%，8月增幅为0.2%。上月非农就业岗位减少3.3万个，飓风哈维和伊尔玛导致劳动力临时失业，且令雇佣活动延迟。            
    
    周一亚洲早盘土耳其里拉动作最大，在土耳其与美国的紧张关系升温之际里拉大跌。
    
    美国驻土耳其使馆和土耳其驻美使馆减少了双方的签证服务，上周美国驻土使馆一名员工在土耳其被拘押，两国称需要重新评估对方对本方外交人员的安全保障承诺。
    
    美元兑土耳其里拉           飙涨3.3%至3.7350。这导致里拉可能录得自2016年7月以来的最差单日表现。

    英镑重新站稳脚跟，上周英镑创一年来最大单周百分比跌幅。
    
    围绕英国首相特雷莎梅领导权的不确定性上升，打压英镑。
    
    英镑兑美元        报1.3084，日内上涨0.2%。英镑兑美元上周跌2.5%，为一年来最差
单周表现。周五英镑触及一个月低点1.3027.
    
    特雷莎梅周五表示，将继续担任领导以保持稳定，此前其所属的保守党前主席表示，已
获得30位议员支持，希望特雷莎梅辞职。
    
    欧元兑美元      小升0.1%至1.1743，脱离周五低位1.1669，后者为8月17日以来低点
。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1738  1.1733  +0.04 +11.65  1.0513
    美元/日圆                   112.60  112.63  -0.03  -3.65  116.87
    欧元/日圆                   132.17  132.14  +0.02  +7.33  123.14
    美元/瑞郎                   0.9781  0.9779  +0.02  -3.90  1.0178
    英镑/美元                   1.3082  1.3063  +0.15  +6.05  1.2336
    美元/加元                   1.2540  1.2534  +0.05  -6.63  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6496  6.6499  -0.00  -4.63  6.9726
    澳元/美元                   0.7776  0.7769  +0.09  +7.78  0.7215
    新西兰元/美元               0.7072  0.7092  -0.28  +1.89  0.6941
    澳元/日圆                   87.570  87.540  +0.03  +3.85  84.320
    新西兰元/日圆               79.650  79.870  -0.28  -1.87  81.170
    英镑/日圆                   147.30  147.16  +0.10  +2.28  144.02
    澳元/新西兰元               1.0993  1.0962  +0.28  +5.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/龚芳/王兴亚/王琛/李爽/张荻)

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