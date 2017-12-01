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《全球汇市》美元兑日圆持稳，市场焦急等待美国参议院对税改议案的投票
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2017年12月1日 / 凌晨3点20分 / 2 天前

《全球汇市》美元兑日圆持稳，市场焦急等待美国参议院对税改议案的投票

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆涨势停滞，美国参议院对税改议案的辩论将持续至周五
    * 欧元和英镑兑美元守住涨幅，因政治忧虑缓解
    * 新西兰元昨日下跌后持稳，澳元走势艰难

    路透东京12月1日 - 美元兑日圆周五持稳，升至10日高位后丧失动能，因市场焦急等待美国参议院对税改法案的投票。
    
    美元兑日圆      盘初延续隔夜涨势，一度攀升至11月21日来的高位112.690日圆，因美股和美债收益率大涨；此前共和党参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能降低该议案最终在国会获得通过所面临的挑战。

    但美元兑日圆日内持平，最新报112.510日圆，此前美国参议院决定，美国时间周四晚间不会就税改议案投票，而是将于周五继续讨论。

    “周四晚间不进行投票表明，还有一些问题有待解决，但并不是说相关审议已经失败，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

    “美元停滞不前，股市下跌，但昨天股市大涨后出现小幅回调也是合理的。”

    E-迷你标普500指数期货       跌0.3%，周四美股升至纪录高点。

    美元指数      跌0.1%至92.956，但周线料能录得0.2%涨幅。该指数本周成功脱离两个月低位92.496。
    
    欧元兑美元      基本持平于1.1908，前一交易日上涨约0.5%。
    
    欧元周一曾在德国乐观数据提振下触及两个月高位1.1961，令美元承压，但本周走势震荡，周线或跌0.3%。
    
    英镑兑美元        略涨，报1.3534，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。

    “欧元区对德国当前的谈判将促成联合政府组建的期望似乎很高，同时对英国退欧谈判的进展也越来越乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “短期内，投资者对欧元区和英国的悲观程度在减轻，这给欧元和英镑兑美元带来支撑。但美元兑日圆与美国公债收益率保持高度关联，这也是该货币对周五早盘走高的原因所在，”山本雅文说。
    
    德国总理梅克尔所在的保守党派周四晚与中间偏左的社会民主党(SPD)磋商，促进组建一个稳定的政府，从而结束当前政治僵局。截止到周五早间，谈判的相关内容尚未公布。
    
    新西兰元兑美元        几无变动，报0.6828美元，此前公布的数据显示，新西兰第三季贸易条件触及纪录高位。

    新西兰元上日跌0.7%，因企业信心疲弱且住房数据欠佳。
    
    澳元兑美元        下滑0.05%报0.7561，或连续第六个交易日下跌。若跌穿0.7532，
则将创6月以来低点。
    
    澳元兑美元走势艰难。美元本周受益于美债收益率大幅上涨以及乐观的经济数据。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1906  1.1902  +0.03 +13.25  1.0513
    美元/日圆                   112.53  112.52  +0.01  -3.71  116.87
    欧元/日圆                   134.00  133.93  +0.05  +8.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9836  0.9834  +0.02  -3.36  1.0178
    英镑/美元                   1.3529  1.3525  +0.03  +9.67  1.2336
    美元/加元                   1.2874  1.2894  -0.16  -4.14  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6147  6.6110  +0.06  -5.13  6.9726
    澳元/美元                   0.7562  0.7566  -0.05  +4.81  0.7215
    新西兰元/美元               0.6828  0.6830  -0.03  -1.63  0.6941
    澳元/日圆                   85.120  85.140  -0.02  +0.95  84.320
    新西兰元/日圆               76.860  76.870  -0.01  -5.31  81.170
    英镑/日圆                   152.25  152.18  +0.05  +5.71  144.02
    澳元/新西兰元               1.1072  1.1074  -0.02  +6.64  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王灿/刘秀红/汪红英/李爽  审校 张荻/许娜/艾茂林/陈宗琦)

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