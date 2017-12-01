《全球汇市》美元兑日圆持稳，市场焦急等待美国参议院对税改议案的投票

* 美元兑日圆涨势停滞，美国参议院对税改议案的辩论将持续至周五 * 欧元和英镑兑美元守住涨幅，因政治忧虑缓解 * 新西兰元昨日下跌后持稳，澳元走势艰难 路透东京12月1日 - 美元兑日圆周五持稳，升至10日高位后丧失动能，因市场焦急等待美国参议院对税改法案的投票。 美元兑日圆 盘初延续隔夜涨势，一度攀升至11月21日来的高位112.690日圆，因美股和美债收益率大涨；此前共和党参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能降低该议案最终在国会获得通过所面临的挑战。 但美元兑日圆日内持平，最新报112.510日圆，此前美国参议院决定，美国时间周四晚间不会就税改议案投票，而是将于周五继续讨论。 “周四晚间不进行投票表明，还有一些问题有待解决，但并不是说相关审议已经失败，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “美元停滞不前，股市下跌，但昨天股市大涨后出现小幅回调也是合理的。” E-迷你标普500指数期货 跌0.3%，周四美股升至纪录高点。 美元指数 跌0.1%至92.956，但周线料能录得0.2%涨幅。该指数本周成功脱离两个月低位92.496。 欧元兑美元 基本持平于1.1908，前一交易日上涨约0.5%。 欧元周一曾在德国乐观数据提振下触及两个月高位1.1961，令美元承压，但本周走势震荡，周线或跌0.3%。 英镑兑美元 略涨，报1.3534，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。 “欧元区对德国当前的谈判将促成联合政府组建的期望似乎很高，同时对英国退欧谈判的进展也越来越乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “短期内，投资者对欧元区和英国的悲观程度在减轻，这给欧元和英镑兑美元带来支撑。但美元兑日圆与美国公债收益率保持高度关联，这也是该货币对周五早盘走高的原因所在，”山本雅文说。 德国总理梅克尔所在的保守党派周四晚与中间偏左的社会民主党(SPD)磋商，促进组建一个稳定的政府，从而结束当前政治僵局。截止到周五早间，谈判的相关内容尚未公布。 新西兰元兑美元 几无变动，报0.6828美元，此前公布的数据显示，新西兰第三季贸易条件触及纪录高位。 新西兰元上日跌0.7%，因企业信心疲弱且住房数据欠佳。 澳元兑美元 下滑0.05%报0.7561，或连续第六个交易日下跌。若跌穿0.7532， 则将创6月以来低点。 澳元兑美元走势艰难。美元本周受益于美债收益率大幅上涨以及乐观的经济数据。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1906 1.1902 +0.03 +13.25 1.0513 美元/日圆 112.53 112.52 +0.01 -3.71 116.87 欧元/日圆 134.00 133.93 +0.05 +8.82 123.14 美元/瑞郎 0.9836 0.9834 +0.02 -3.36 1.0178 英镑/美元 1.3529 1.3525 +0.03 +9.67 1.2336 美元/加元 1.2874 1.2894 -0.16 -4.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.6147 6.6110 +0.06 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7562 0.7566 -0.05 +4.81 0.7215 新西兰元/美元 0.6828 0.6830 -0.03 -1.63 0.6941 澳元/日圆 85.120 85.140 -0.02 +0.95 84.320 新西兰元/日圆 76.860 76.870 -0.01 -5.31 81.170 英镑/日圆 152.25 152.18 +0.05 +5.71 144.02 澳元/新西兰元 1.1072 1.1074 -0.02 +6.64 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王灿/刘秀红/汪红英/李爽 审校 张荻/许娜/艾茂林/陈宗琦)