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《全球汇市》美元兑日圆持稳，朝鲜导弹发射影响不大
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2017年11月29日 / 凌晨4点02分 / 2 天前

《全球汇市》美元兑日圆持稳，朝鲜导弹发射影响不大

3 分钟阅读

    * 强劲美国数据和税改担忧缓解支撑美元
    * 朝鲜发射导弹暂时影响不大
    * 英国退欧相关消息支撑英镑

    路透东京11月29日 - 美元兑日圆周三持稳，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。

    美元兑日圆      近持平于111.560日圆，上日涨0.35%脱离111.00日圆下方的低点。   

    “美元吸引广泛买盘，因消费者信心数据强劲，美债收益率持坚，且参议院预算委员会通过税改议案让市场松一口气，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。
    
    周二公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。            
    
    美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。            
    
    朝鲜(北韩)周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。            外汇市场未受到该事件影响。

    “市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”巴克莱的Kadota称。
    
     欧元兑美元      小涨0.1%至1.1852美元，隔夜下跌逾0.5%，从周一触及的两个月高点1.1961回落。
    
    瑞郎在地缘担忧加剧之时也趋于吸引买兴，兑美元      几无变动，报0.9837瑞郎。
    
    美元指数      微跌至93.194，隔夜上涨0.4%。

    虽然得到支撑，但美元需要美国公债收益率明显上涨，才能进一步向上突破。

    10年期美国公债收益率           隔夜脱离三周低点2.310%，但本周至今波动幅度只有4个基点。

    “尽管最近发生了一些可能影响市场的事件，比如乐观的美国数据、减税相关主题和朝鲜发射导弹，但美国公债市场缺乏波动，这点很突出，”SMBC日兴证券的高级策略师Makoto Noji表示。
        
    英镑        上涨0.2%至1.3368美元，逼近上日所及的近两个月高点1.3388。英国每日电讯报报导称，英国与欧盟就退欧分手费金额达成一致。

    新西兰元兑美元        跌0.1%至0.6895。
    
    由于新西兰国内政治担忧逐渐减轻，新西兰元/美元周二一度涨至两周半高位0.6945，但随后脱离该高位，因新西兰央行放松对房屋贷款的限制，对本国楼市状况令人意外地放轻松。
    
    澳元兑美元        持稳于0.7594。
               
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1852  1.1839  +0.11 +12.74  1.0513
    美元/日圆                   111.43  111.47  -0.04  -4.65  116.87
    欧元/日圆                   132.09  131.97  +0.09  +7.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9840  0.9840  +0.00  -3.32  1.0178
    英镑/美元                   1.3359  1.3336  +0.17  +8.29  1.2336
    美元/加元                   1.2817  1.2815  +0.02  -4.56  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6059  6.6071  -0.02  -5.26  6.9726
    澳元/美元                   0.7583  0.7594  -0.14  +5.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.6887  0.6898  -0.16  -0.78  0.6941
    澳元/日圆                   84.520  84.650  -0.15  +0.24  84.320
    新西兰元/日圆               76.790  76.890  -0.13  -5.40  81.170
    英镑/日圆                   148.90  148.66  +0.16  +3.39  144.02
    澳元/新西兰元               1.1007  1.0996  +0.10  +6.01  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/徐文焰/王琛/张涛/刘秀红；审校 李爽/戴素萍/孙茉莉/陈宗琦/王兴亚/许娜)

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