《全球汇市》美元兑日圆持稳，朝鲜导弹发射影响不大

* 强劲美国数据和税改担忧缓解支撑美元 * 朝鲜发射导弹暂时影响不大 * 英国退欧相关消息支撑英镑 路透东京11月29日 - 美元兑日圆周三持稳，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。 美元兑日圆 近持平于111.560日圆，上日涨0.35%脱离111.00日圆下方的低点。 “美元吸引广泛买盘，因消费者信心数据强劲，美债收益率持坚，且参议院预算委员会通过税改议案让市场松一口气，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 周二公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。 美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。 朝鲜(北韩)周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。 外汇市场未受到该事件影响。 “市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”巴克莱的Kadota称。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1852美元，隔夜下跌逾0.5%，从周一触及的两个月高点1.1961回落。 瑞郎在地缘担忧加剧之时也趋于吸引买兴，兑美元 几无变动，报0.9837瑞郎。 美元指数 微跌至93.194，隔夜上涨0.4%。 虽然得到支撑，但美元需要美国公债收益率明显上涨，才能进一步向上突破。 10年期美国公债收益率 隔夜脱离三周低点2.310%，但本周至今波动幅度只有4个基点。 “尽管最近发生了一些可能影响市场的事件，比如乐观的美国数据、减税相关主题和朝鲜发射导弹，但美国公债市场缺乏波动，这点很突出，”SMBC日兴证券的高级策略师Makoto Noji表示。 英镑 上涨0.2%至1.3368美元，逼近上日所及的近两个月高点1.3388。英国每日电讯报报导称，英国与欧盟就退欧分手费金额达成一致。 新西兰元兑美元 跌0.1%至0.6895。 由于新西兰国内政治担忧逐渐减轻，新西兰元/美元周二一度涨至两周半高位0.6945，但随后脱离该高位，因新西兰央行放松对房屋贷款的限制，对本国楼市状况令人意外地放轻松。 澳元兑美元 持稳于0.7594。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1852 1.1839 +0.11 +12.74 1.0513 美元/日圆 111.43 111.47 -0.04 -4.65 116.87 欧元/日圆 132.09 131.97 +0.09 +7.27 123.14 美元/瑞郎 0.9840 0.9840 +0.00 -3.32 1.0178 英镑/美元 1.3359 1.3336 +0.17 +8.29 1.2336 美元/加元 1.2817 1.2815 +0.02 -4.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.6059 6.6071 -0.02 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7583 0.7594 -0.14 +5.10 0.7215 新西兰元/美元 0.6887 0.6898 -0.16 -0.78 0.6941 澳元/日圆 84.520 84.650 -0.15 +0.24 84.320 新西兰元/日圆 76.790 76.890 -0.13 -5.40 81.170 英镑/日圆 148.90 148.66 +0.16 +3.39 144.02 澳元/新西兰元 1.1007 1.0996 +0.10 +6.01 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/徐文焰/王琛/张涛/刘秀红；审校 李爽/戴素萍/孙茉莉/陈宗琦/王兴亚/许娜)