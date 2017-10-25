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《全球汇市》美元兑日圆接近三个月高位，关注美联储主席人选
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2017年10月25日 / 凌晨1点51分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆接近三个月高位，关注美联储主席人选

3 分钟阅读

    * 美元/日圆回落，但距离三个月高位仍不远
    * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席
    * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期

    路透新加坡10月25日 - 美元兑日圆周三小跌，但距离三个月高点仍近在咫尺；有报导称美国共和党参议员支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这则消息支撑美元。
    
    美元指数      报93.970，周一曾升至10月6日以来高点94.017。

    美元兑日圆      最新报113.81日圆，日内下跌0.1%，不过仍接近周一创下的三个月高位114.10。
    
    澳元兑美元        一度下跌0.7%至0.7723美元，为7月中旬以来低点。此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行在短期内升息的机率。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1757美元，市场近期关注焦点放在欧洲央行周四的政策会议上。该央行料将宣布减少每月购债规模，很可能从明年初开始实施。
    
    据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。            

    一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。
    
    这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。            
    
    泰勒是斯坦福大学经济学家，部分人士认为若他当选，则将加快美联储升息步伐。泰勒支持采用一种以法则为基准的方法来制定利率。
    
    LGT Bank投资策略师Roy Teo称，如果是被市场认为对货币政策持更趋鹰派立场的人士当选，例如泰勒，那么美元近期内可能会受到提振。
    
    “市场已经开始对更趋鹰派的人士出任美联储主席的预期做出反应，”他表示。

    Teo表示，他认为美元将在明年第一季度之前涨向115日圆-120日圆，但称之后美元涨势可能开始减弱。
    
    有关泰勒获得支持担任下届美联储主席的报导，抵消了有关共和党内斗也许不利税改计划通过的消息。
    
    CNBC报导援引美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)一名助手的话报导，三名共和党参议员可能不会支持共和党税改案。之后有关税改的乐观情绪消退。
    
    税改前景变得更为黯淡，之前一名对特朗普持批评态度的共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)表示，他不会在2018年寻求连任。分析师称，这令交易员担忧税改计划获得的支持将更少。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1758  1.1759  -0.01 +11.84  1.0513
    美元/日圆                   113.83  113.89  -0.05  -2.60  116.87
    欧元/日圆                   133.84  133.94  -0.07  +8.69  123.14
    美元/瑞郎                   0.9908  0.9909  -0.01  -2.65  1.0178
    英镑/美元                   1.3130  1.3134  -0.03  +6.44  1.2336
    美元/加元                   1.2681  1.2673  +0.06  -5.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6400  6.6415  -0.02  -4.77  6.9726
    澳元/美元                   0.7723  0.7775  -0.67  +7.04  0.7215
    新西兰元/美元               0.6890  0.6900  -0.14  -0.73  0.6941
    澳元/日圆                   87.920  88.570  -0.73  +4.27  84.320
    新西兰元/日圆               78.440  78.650  -0.27  -3.36  81.170
    英镑/日圆                   149.46  149.59  -0.09  +3.78  144.02
    澳元/新西兰元               1.1208  1.1263  -0.49  +7.95  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李爽/徐文焰/许娜/王颖；审校 龚芳/李婷仪/陈宗琦/戴素萍)

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