《全球汇市》美元兑日圆接近三个月高位，关注美联储主席人选

* 美元/日圆回落，但距离三个月高位仍不远 * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席 * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期 路透新加坡10月25日 - 美元兑日圆周三小跌，但距离三个月高点仍近在咫尺；有报导称美国共和党参议员支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这则消息支撑美元。 美元指数 报93.970，周一曾升至10月6日以来高点94.017。 美元兑日圆 最新报113.81日圆，日内下跌0.1%，不过仍接近周一创下的三个月高位114.10。 澳元兑美元 一度下跌0.7%至0.7723美元，为7月中旬以来低点。此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行在短期内升息的机率。 欧元兑美元 持稳于1.1757美元，市场近期关注焦点放在欧洲央行周四的政策会议上。该央行料将宣布减少每月购债规模，很可能从明年初开始实施。 据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。 一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。 这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。 泰勒是斯坦福大学经济学家，部分人士认为若他当选，则将加快美联储升息步伐。泰勒支持采用一种以法则为基准的方法来制定利率。 LGT Bank投资策略师Roy Teo称，如果是被市场认为对货币政策持更趋鹰派立场的人士当选，例如泰勒，那么美元近期内可能会受到提振。 “市场已经开始对更趋鹰派的人士出任美联储主席的预期做出反应，”他表示。 Teo表示，他认为美元将在明年第一季度之前涨向115日圆-120日圆，但称之后美元涨势可能开始减弱。 有关泰勒获得支持担任下届美联储主席的报导，抵消了有关共和党内斗也许不利税改计划通过的消息。 CNBC报导援引美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)一名助手的话报导，三名共和党参议员可能不会支持共和党税改案。之后有关税改的乐观情绪消退。 税改前景变得更为黯淡，之前一名对特朗普持批评态度的共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)表示，他不会在2018年寻求连任。分析师称，这令交易员担忧税改计划获得的支持将更少。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1758 1.1759 -0.01 +11.84 1.0513 美元/日圆 113.83 113.89 -0.05 -2.60 116.87 欧元/日圆 133.84 133.94 -0.07 +8.69 123.14 美元/瑞郎 0.9908 0.9909 -0.01 -2.65 1.0178 英镑/美元 1.3130 1.3134 -0.03 +6.44 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2673 +0.06 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6400 6.6415 -0.02 -4.77 6.9726 澳元/美元 0.7723 0.7775 -0.67 +7.04 0.7215 新西兰元/美元 0.6890 0.6900 -0.14 -0.73 0.6941 澳元/日圆 87.920 88.570 -0.73 +4.27 84.320 新西兰元/日圆 78.440 78.650 -0.27 -3.36 81.170 英镑/日圆 149.46 149.59 -0.09 +3.78 144.02 澳元/新西兰元 1.1208 1.1263 -0.49 +7.95 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/徐文焰/许娜/王颖；审校 龚芳/李婷仪/陈宗琦/戴素萍)