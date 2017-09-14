《全球汇市》美元兑日圆接近四周高位，聚焦美国通胀数据

* 美元/日圆持坚，接近周三触及的四周高位 * 关注周四晚间出炉的美国CPI数据 * 英国央行宣布货币政策决定前英镑持稳 路透新加坡9月14日 - 美元兑日圆周四持于四周高位附近，交易员关注今日晚间出炉的美国消费者通胀数据，以获得有关美联储下次升息时机的线索。 美元兑日圆 最新约报110.59，较周三美国尾盘水准上涨0.1%，接近周三所及的8月16日以来最高位110.69。 美元本周攀升，因风险偏好改善且美国公债收益率走高。上周美元兑日圆跌至10个月低点107.32日圆。 市场的短期焦点放在美国周四将发布的通胀数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在考虑下一次升息的时间时，将密切关注通胀情况。 “市场对美联储政策的预期略微变得鸽派一些，因此如果美国通胀数据强于预期，那我认为它将为美元反弹走势再添一把柴，”新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说。 美国8月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.6%，7月为上升1.7%。 美联储的通胀率目标为2%，而一连串低迷的通胀数据已令外界对美联储今年再次升息的预期受创，并打击美元。 欧元兑美元 持稳在1.1886，之前自周五创下的两年半高位1.2092回落。 周四稍晚，投资人将把注意力转为放在英国央行和瑞士央行货币政策决议上。 英镑兑美元 持稳在1.3211。在创下一年高位1.3329后，英镑周三走势蹒跚，因投资人在周四英国央行政策决议前获利了结。 英国央行将在1100GMT时公布最新政策声明，外界普遍预期决策者料将维持利率在纪录低位0.25%不变。 但众所关注的是英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹，看看他是否会改弦易辙，加入其他两位MPC委员行列。这两位委员在去年降息25个基点的决议中投下反对票，但未能扭转局面。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1880 1.1885 -0.04 +13.00 1.0513 美元/日圆 110.60 110.47 +0.12 -5.36 116.87 欧元/日圆 131.40 131.30 +0.08 +6.71 123.14 美元/瑞郎 0.9646 0.9640 +0.06 -5.23 1.0178 英镑/美元 1.3205 1.3209 -0.03 +7.04 1.2336 美元/加元 1.2173 1.2171 +0.02 -9.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.5514 6.5469 +0.07 -6.04 6.9726 澳元/美元 0.7976 0.7984 -0.10 +10.55 0.7215 新西兰元/美元 0.7249 0.7238 +0.15 +4.44 0.6941 澳元/日圆 88.230 88.200 +0.03 +4.64 84.320 新西兰元/日圆 80.190 79.950 +0.30 -1.21 81.170 英镑/日圆 146.05 145.94 +0.08 +1.41 144.02 澳元/新西兰元 1.1002 1.1028 -0.24 +5.96 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/徐文焰/戴素萍 审校 王兴亚/张荻)