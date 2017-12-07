《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币一度突破14,000美元大关

* 美元/日圆收复失地，股市反弹 * 美国税改乐观情绪支撑美元 * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅 * 比特币一度突破14,000美元，随后回落 路透东京12月7日 - 美元周四小幅走高，兑日圆收复稍早失地，投资者风险偏好再度升温的迹象和美国税改乐观情绪支撑美元。 美元兑日圆 涨0.1%至112.380日圆，隔夜跌0.25%。 美元兑日圆此前下滑，因特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程的相关努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。 “中东局势进展导致的“避险”操作压低美元兑日圆，但其影响似乎有限。投机客有可能回补了部分日圆空仓，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。 “我们仍可能会看到市场参与者因接下来的‘避险’事件而试图抛售美元。但美元做好了消化这类抛压的准备，许多人准备逢跌买入。” 美元兑日圆周四上扬，跟随日股涨势，昨日日股受中东局势忧虑影响挫跌。 不过一些观察人士指出，考虑到日经指数 的涨幅逾1%，美元/日圆的涨势似乎很有限。 “股汇市之间的关联开始脱节，是2017年市场关键题材之一，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama称。 美元兑一篮子货币涨至两周高点，因市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温。周三出炉的美国民间就业数据表现乐观，也为美元提供支持。 美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。 美元指数 基本持平，报93.543，隔夜则升至11月22日以来的最高位93.650。 欧元兑美元 持稳在1.1803美元，隔夜则跌0.25%，并一度触及两周低点1.1780美元。 比特币一度升至纪录高位14,095.00美元，持续其从年初时不到1,000美元开始的涨势，尽管外界对比特币的实质价值存有疑虑，且担心有泡沫风险。 随后，比特币在卢森堡Bitstamp交易平台 下滑0.25%至13,590.01。 加元兑美元整理隔夜大跌的走势，此前加拿大央行维持利率不变，且展现谨慎的立场，使得明年初升息的预期大打折扣。 加元兑美元 持平在0.9895加元，上日下跌0.8%。 澳元兑美元延续跌势。上日弱于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据拖累澳元走势。 澳元兑美元 下跌0.2%至0.7548美元。 数据显示新西兰11月房价上涨6.4%后，新西兰元曾持坚一段时间。 但新西兰元兑美元 最新报0.6859美元，日内跌0.3%。 英镑兑美元 小跌0.1%至1.3383美元，隔夜触及一周低位1.3358，因外界益发担心英国在下周重要欧盟峰会前恐无法达成退欧协议。 接下来对英镑的关注焦点在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)，她料将向英退谈判人士提出建议，以试图打破爱尔兰边界问题的僵局。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1799 1.1795 +0.03 +12.23 1.0513 美元/日圆 112.41 112.28 +0.12 -3.82 116.87 欧元/日圆 132.64 132.44 +0.15 +7.71 123.14 美元/瑞郎 0.9896 0.9897 -0.01 -2.77 1.0178 英镑/美元 1.3380 1.3392 -0.09 +8.46 1.2336 美元/加元 1.2799 1.2788 +0.09 -4.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.6195 6.6165 +0.05 -5.06 6.9726 澳元/美元 0.7547 0.7563 -0.21 +4.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6855 0.6881 -0.38 -1.24 0.6941 澳元/日圆 84.840 84.920 -0.09 +0.62 84.320 新西兰元/日圆 77.060 77.260 -0.26 -5.06 81.170 英镑/日圆 150.42 150.35 +0.05 +4.44 144.02 澳元/新西兰元 1.1008 1.0986 +0.20 +6.02 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/许娜/王颖/刘秀红/戴素萍 审校 徐文焰/白云/陈宗琦/王琛/杜明霞)