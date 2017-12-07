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《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币一度突破14,000美元大关
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#亚洲
2017年12月7日 / 凌晨4点41分 / 1 天前

《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币一度突破14,000美元大关

3 分钟阅读

    * 美元/日圆收复失地，股市反弹
    * 美国税改乐观情绪支撑美元
    * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅
    * 比特币一度突破14,000美元，随后回落

    路透东京12月7日 - 美元周四小幅走高，兑日圆收复稍早失地，投资者风险偏好再度升温的迹象和美国税改乐观情绪支撑美元。

    美元兑日圆      涨0.1%至112.380日圆，隔夜跌0.25%。

    美元兑日圆此前下滑，因特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程的相关努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。            

    “中东局势进展导致的“避险”操作压低美元兑日圆，但其影响似乎有限。投机客有可能回补了部分日圆空仓，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。

    “我们仍可能会看到市场参与者因接下来的‘避险’事件而试图抛售美元。但美元做好了消化这类抛压的准备，许多人准备逢跌买入。”

    美元兑日圆周四上扬，跟随日股涨势，昨日日股受中东局势忧虑影响挫跌。

    不过一些观察人士指出，考虑到日经指数       的涨幅逾1%，美元/日圆的涨势似乎很有限。
    
    “股汇市之间的关联开始脱节，是2017年市场关键题材之一，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama称。
    
    美元兑一篮子货币涨至两周高点，因市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温。周三出炉的美国民间就业数据表现乐观，也为美元提供支持。
    
    美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。
    
    美元指数      基本持平，报93.543，隔夜则升至11月22日以来的最高位93.650。

    欧元兑美元      持稳在1.1803美元，隔夜则跌0.25%，并一度触及两周低点1.1780美元。
    
    比特币一度升至纪录高位14,095.00美元，持续其从年初时不到1,000美元开始的涨势，尽管外界对比特币的实质价值存有疑虑，且担心有泡沫风险。
    
    随后，比特币在卢森堡Bitstamp交易平台          下滑0.25%至13,590.01。
    
    加元兑美元整理隔夜大跌的走势，此前加拿大央行维持利率不变，且展现谨慎的立场，使得明年初升息的预期大打折扣。
    
    加元兑美元        持平在0.9895加元，上日下跌0.8%。
    
    澳元兑美元延续跌势。上日弱于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据拖累澳元走势。

    澳元兑美元        下跌0.2%至0.7548美元。
    
    数据显示新西兰11月房价上涨6.4%后，新西兰元曾持坚一段时间。

    但新西兰元兑美元        最新报0.6859美元，日内跌0.3%。
    
    英镑兑美元        小跌0.1%至1.3383美元，隔夜触及一周低位1.3358，因外界益发担心英国在下周重要欧盟峰会前恐无法达成退欧协议。
    
    接下来对英镑的关注焦点在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)，她料将向英退谈判人士提出建议，以试图打破爱尔兰边界问题的僵局。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1799  1.1795  +0.03 +12.23  1.0513
    美元/日圆                   112.41  112.28  +0.12  -3.82  116.87
    欧元/日圆                   132.64  132.44  +0.15  +7.71  123.14
    美元/瑞郎                   0.9896  0.9897  -0.01  -2.77  1.0178
    英镑/美元                   1.3380  1.3392  -0.09  +8.46  1.2336
    美元/加元                   1.2799  1.2788  +0.09  -4.70  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6195  6.6165  +0.05  -5.06  6.9726
    澳元/美元                   0.7547  0.7563  -0.21  +4.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.6855  0.6881  -0.38  -1.24  0.6941
    澳元/日圆                   84.840  84.920  -0.09  +0.62  84.320
    新西兰元/日圆               77.060  77.260  -0.26  -5.06  81.170
    英镑/日圆                   150.42  150.35  +0.05  +4.44  144.02
    澳元/新西兰元               1.1008  1.0986  +0.20  +6.02  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/许娜/王颖/刘秀红/戴素萍 审校 徐文焰/白云/陈宗琦/王琛/杜明霞)

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