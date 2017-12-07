《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币突破14,000美元大关

* 美元/日圆收复失地，股市反弹 * 美国税改乐观情绪支撑美元 * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅 * 比特币一度突破14,000美元，创纪录高位 路透东京12月7日 - 美元周四小幅走高，兑日圆收复稍早失地，投资者风险偏好再度升温的迹象和美国税改乐观情绪支撑美元。 美元兑日圆 涨0.1%至112.370日圆，隔夜跌0.25%。 美元兑日圆下滑，特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程的相关努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。 “导致美元兑日圆下滑的‘避险’走势，其影响来自中东局势进展似乎受到抑制。这有可能成为投机客回补部分日圆空仓的理由，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。 “我们仍可能会看到市场参与者因接下来的‘避险’事件而抛售美元。但美元做好了消化这类抛压的准备，许多人准备逢跌买入。” 美元兑日圆周四上扬，跟随日股涨势，昨日日股受中东局势忧虑影响挫跌。 美元兑一篮子货币涨至两周高点，因市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温。周三出炉的美国民间就业数据表现乐观，也为美元提供支持。 美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。 美元指数 几无变动，交投在93.556，隔夜则升至11月22日以来的最高位93.650。 欧元兑美元 持稳在1.1800美元，隔夜则跌0.25%，并一度触及两周低点1.1780美元。 比特币短暂上涨近3%至纪录高位14,047.40美元，持续其年初时不到1,000美元起涨的升势，尽管外界对比特币的实质价值存有疑虑，且担心有泡沫风险。 在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币 最新上涨近2%至13,890美元。 加元兑美元整理隔夜大跌的走势，此前加拿大央行维持利率不变，且展现谨慎的立场，使得明年初升息的预期大打折扣。 加元兑美元 持平在0.9902加元，上日下跌0.8%。 澳元兑美元延续跌势。上日弱于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据拖累澳元。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7545美元。 新西兰元走势向好，此前公布的数据显示新西兰11月房价上涨6.4%。 新西兰元兑美元 持稳于0.6879美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1794 1.1795 -0.01 +12.18 1.0513 美元/日圆 112.41 112.28 +0.12 -3.82 116.87 欧元/日圆 132.59 132.44 +0.11 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9902 0.9897 +0.05 -2.71 1.0178 英镑/美元 1.3380 1.3392 -0.09 +8.46 1.2336 美元/加元 1.2802 1.2788 +0.11 -4.68 1.3430 美元/离岸人民币 6.6223 6.6165 +0.09 -5.02 6.9726 澳元/美元 0.7545 0.7563 -0.24 +4.57 0.7215 新西兰元/美元 0.6876 0.6881 -0.07 -0.94 0.6941 澳元/日圆 84.820 84.920 -0.12 +0.59 84.320 新西兰元/日圆 77.320 77.260 +0.08 -4.74 81.170 英镑/日圆 150.41 150.35 +0.04 +4.44 144.02 澳元/新西兰元 1.0970 1.0986 -0.15 +5.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王灿/白云/侯雪苹/戴素萍；审校 徐文焰/陈宗琦/许娜/龚芳)