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《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币突破14,000美元大关
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2017年12月7日 / 凌晨1点26分 / 更新于 21 小时前

《全球汇市》美元兑日圆收复失地，比特币突破14,000美元大关

3 分钟阅读

    * 美元/日圆收复失地，股市反弹
    * 美国税改乐观情绪支撑美元
    * 加元整理加拿大央行发表鸽派言论后的跌幅
    * 比特币一度突破14,000美元，创纪录高位

    路透东京12月7日 - 美元周四小幅走高，兑日圆收复稍早失地，投资者风险偏好再度升温的迹象和美国税改乐观情绪支撑美元。

    美元兑日圆      涨0.1%至112.370日圆，隔夜跌0.25%。

    美元兑日圆下滑，特朗普周三承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程的相关努力，令美国的盟友和敌人都感到不安。
    
    “导致美元兑日圆下滑的‘避险’走势，其影响来自中东局势进展似乎受到抑制。这有可能成为投机客回补部分日圆空仓的理由，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki说。
    
    “我们仍可能会看到市场参与者因接下来的‘避险’事件而抛售美元。但美元做好了消化这类抛压的准备，许多人准备逢跌买入。”
    
    美元兑日圆周四上扬，跟随日股涨势，昨日日股受中东局势忧虑影响挫跌。

    美元兑一篮子货币涨至两周高点，因市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温。周三出炉的美国民间就业数据表现乐观，也为美元提供支持。
    
    美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。
    
    美元指数      几无变动，交投在93.556，隔夜则升至11月22日以来的最高位93.650。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1800美元，隔夜则跌0.25%，并一度触及两周低点1.1780美元。

    比特币短暂上涨近3%至纪录高位14,047.40美元，持续其年初时不到1,000美元起涨的升势，尽管外界对比特币的实质价值存有疑虑，且担心有泡沫风险。
    
    在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币          最新上涨近2%至13,890美元。
    
    加元兑美元整理隔夜大跌的走势，此前加拿大央行维持利率不变，且展现谨慎的立场，使得明年初升息的预期大打折扣。
    
    加元兑美元        持平在0.9902加元，上日下跌0.8%。

    澳元兑美元延续跌势。上日弱于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据拖累澳元。

    澳元兑美元        跌0.2%至0.7545美元。

    新西兰元走势向好，此前公布的数据显示新西兰11月房价上涨6.4%。

    新西兰元兑美元        持稳于0.6879美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1794  1.1795  -0.01 +12.18  1.0513
    美元/日圆                   112.41  112.28  +0.12  -3.82  116.87
    欧元/日圆                   132.59  132.44  +0.11  +7.67  123.14
    美元/瑞郎                   0.9902  0.9897  +0.05  -2.71  1.0178
    英镑/美元                   1.3380  1.3392  -0.09  +8.46  1.2336
    美元/加元                   1.2802  1.2788  +0.11  -4.68  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6223  6.6165  +0.09  -5.02  6.9726
    澳元/美元                   0.7545  0.7563  -0.24  +4.57  0.7215
    新西兰元/美元               0.6876  0.6881  -0.07  -0.94  0.6941
    澳元/日圆                   84.820  84.920  -0.12  +0.59  84.320
    新西兰元/日圆               77.320  77.260  +0.08  -4.74  81.170
    英镑/日圆                   150.41  150.35  +0.04  +4.44  144.02
    澳元/新西兰元               1.0970  1.0986  -0.15  +5.65  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王灿/白云/侯雪苹/戴素萍；审校 徐文焰/陈宗琦/许娜/龚芳)

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