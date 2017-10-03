《全球汇市》美元兑日圆涨势因日本选前的谨慎心态而放缓，欧元持稳

* 10月22日日本选举前，市场对推动美元/日圆走势持谨慎态度 * 欧元开始走稳，此前受周末加泰罗尼亚公投影响而下滑 * 澳元等待澳洲央行利率决定以寻找近期走势线索 路透东京10月3日 - 美元兑日圆周二守住涨幅，投资者在思考日本提前于本月稍晚举行大选将会产生的影响；欧元亦持稳，此前受加泰罗尼亚公投发生暴力事件的影响而下滑。 美元/日圆 持平于112.750日圆。 尽管美元有利好因素--一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位 ，且美国10年期公债收益率升至三年高点，但美元兑日圆隔夜仅上涨0.2%，仍远远低于上周所及两个月高点113.260。 “日圆兑美元走坚，一个月期美元/日圆风险逆转指标显示美元看跌期权较受欢迎。这意味着市场参与者，尤其是外资对即将进行的日本选举及其可能对安倍经济学的负面影响保持警惕，”大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。 市场参与者试图通过风险逆转对冲汇率和波动性风险。看跌期权使他们有出售的选择权。 日本首相安倍晋三上周解散了日本众议院，宣布10月22日举行提前选举。 外界最初预计安倍领导的执政党自民党将相对轻松地赢得选举。不过，东京都知事小池百合子正在推动反对党派结盟以挑战自民党，自民党轻松获胜的前景似乎不那么确定。 欧元兑美元 持稳，报1.1731，隔夜下滑0.7%，因经济数据对美元构成提振。 欧元周一遭受冲击，还因为西班牙加泰罗尼亚周日举行独立公投后，西班牙面临数十年来最大宪政危机。 “加泰罗尼亚公投对欧元的影响将可能消退。其他欧元区市场如德国市场，对公投淡然处之。希望独立和真正实现独立，是完全不同的两码事，”大和证券的Ishizuki称。 美元指数 涨0.1%至93.653。 澳元 近持平于0.7826美元，隔夜市场摆脱两个半月低点0.7795美元。 澳元静待澳洲央行在0330GMT所发布的政策决议，以寻找可能的方向指引。 外界普遍预期该行将决议维持利率在纪录低位1.5%不变，各界聚焦于央行对经济的评估，及其将如何影响货币政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1710 1.1730 -0.17 +11.39 1.0513 美元/日圆 112.98 112.75 +0.20 -3.33 116.87 欧元/日圆 132.29 132.29 +0.00 +7.43 123.14 美元/瑞郎 0.9766 0.9744 +0.23 -4.05 1.0178 英镑/美元 1.3244 1.3275 -0.23 +7.36 1.2336 美元/加元 1.2533 1.2507 +0.21 -6.68 1.3430 美元/离岸人民币 6.6801 6.6723 +0.12 -4.19 6.9726 澳元/美元 0.7810 0.7825 -0.19 +8.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7176 0.7194 -0.25 +3.39 0.6941 澳元/日圆 88.230 88.230 +0.00 +4.64 84.320 新西兰元/日圆 81.080 81.120 -0.05 -0.11 81.170 英镑/日圆 149.64 149.68 -0.03 +3.90 144.02 澳元/新西兰元 1.0882 1.0873 +0.08 +4.81 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/汪红英/王兴亚/龚芳; 审校 李婷仪/李爽/徐文焰)