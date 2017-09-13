《全球汇市》美元兑日圆续涨，通胀数据支撑英镑持于一年高位附近

* 美元/日圆续涨并触及12日高位，因美债收益率上扬 * 美元/欧元走势受抑，因德债收益率飙升冲抵支撑力度 * 英镑徘徊在一年高点附近，此前英国公布强劲通胀数据 路透东京9月13日 - 美元兑日圆周三延续迅猛涨势，但兑欧元走势受抑，德国公债收益率飙升冲抵了美债收益率上涨给美元带来的支撑。 英镑徘徊在一年高位附近，此前强劲的英国通胀报告加大了英国央行采取更多行动支撑英镑的压力。 美元兑日圆 涨0.1%报110.270，创近两周高点。 美元兑日圆周五跌至10个月低点107.320，因飓风伊尔玛威胁佛罗里达，且金融市场认为朝鲜有可能在周末的国庆日再次发射导弹。 此后避险氛围明显消散，推动美债收益率涨至两周高点，并助力美元反弹。 “美元/日圆显示出与美债收益率的最高相关度，该货币对受益于美债收益率最近的涨势。在这种情况下，宏观投资基金迅速大规模回补美元空头仓位，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 “对朝鲜的担忧暂时退居次席，美国债务上限问题在本月余下时间也可以暂时抛开。美元负面因素突然减少了。” 欧元兑美元 持稳于1.1967美元，隔夜市场上涨0.1%。 美国10年期公债收益率 在隔夜市场上涨约5个基点，而德国10年期公债收益率 跳涨近7个基点，帮助防止美元兑欧元走高。 德国公债收益率走升，因朝鲜紧张局势缓和导致避险公债承压。 英镑兑美元 几无变动，报1.3286美元，隔夜曾升至1.3300，为一年来最高。 英国周二公布的数据显示，8月整体消费者物价同比上涨2.9%，高于路透调查分析师预估中值的上涨2.8%。 通胀上升情况，令英国央行暂不升息的决定更难自圆其说。英国央行周四将举行政策会议。 美元指数 持平在91.882，周二小幅收低。美元成功守在上周五创下的两年半低位91.011上方。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1971 1.1965 +0.05 +13.87 1.0513 美元/日圆 110.15 110.16 -0.01 -5.75 116.87 欧元/日圆 131.85 131.82 +0.02 +7.07 123.14 美元/瑞郎 0.9601 0.9600 +0.01 -5.67 1.0178 英镑/美元 1.3287 1.3282 +0.04 +7.71 1.2336 美元/加元 1.2179 1.2182 -0.02 -9.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.5354 6.5350 +0.01 -6.27 6.9726 澳元/美元 0.8023 0.8018 +0.06 +11.20 0.7215 新西兰元/美元 0.7264 0.7286 -0.30 +4.65 0.6941 澳元/日圆 88.400 88.310 +0.10 +4.84 84.320 新西兰元/日圆 80.020 80.270 -0.31 -1.42 81.170 英镑/日圆 146.35 146.32 +0.02 +1.62 144.02 澳元/新西兰元 1.1042 1.0999 +0.39 +6.35 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王兴亚/李爽/徐文焰/戴素萍/陈宗琦/张若琪)