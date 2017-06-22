《全球汇市》美元兑日圆脱离三周高点，新西兰元走强

* 美元兑日圆下跌，自近期三周高点小幅回落 * 新西兰元走坚，之前新西兰央行对该货币升值淡然以对 * 英镑持稳，之前因英国央行首席经济学家霍尔丹谈话而上涨 路透新加坡6月22日 - 美元兑日圆周四下跌，近期因押注美国今年再度升息而录得的涨势失去动能；新西兰元上涨，此前新西兰央行并未积极尝试口头打压本币。 亚洲汇市以新西兰元走势为主，该货币兑美元 涨0.4%报0.7248美元，重新升向上周所及四个月高点0.7320。 新西兰元的上涨要归功于此前新西兰央行看淡该货币近期上涨，同时一如分析师广泛预期维持利率在纪录低位不变。 “政策声明的要点基本与上次声明一致。决策者仍对中期增长前景持乐观和积极的看法，”野村驻新加坡的10国集团(G10)外汇策略师Peter Dragicevich说。 “鉴于新西兰元在过去几周的涨势，市场一些人士原本可能期望新西兰央行在汇率上的措辞会更强硬些，”但他说，该行并未如此，或许协助提振了新西兰元走势。 美元兑日圆 跌0.2%至111.15，脱离周二所及三周高位111.79日圆。 “油价持续下跌引发避险情绪，这是解释美元/日圆走势的原因之一，”马来亚银行驻新加坡资深外汇策略师Christopher Wong说。 Wong表示，美国较日本10年期公债利差近期收窄，也令美元承压。 美国较日本10年期公债利差目前为209个基点，低于5月初的约237个基点。 “收益率之差应继续推动美元/日圆走势，”Wong说，并称需要美国通胀数据升高，市场才能押注美国公债收益率上涨和推高美元。 布兰特原油期货 跌0.1%，上日下滑2.6%。 美元指数 小幅走软至97.504，从周二所及的一个月高位97.871回落。 欧元兑美元 持平于1.1168。 上周美联储一如预期将指标利率上调0.25个百分点至1.00-1.25%，同时美联储主席叶伦淡化近期有关通胀疲软的迹象。 英镑兑美元 持稳于1.2670美元。周三上涨0.3%，因英国央行首席经济学家霍尔丹表示，他可能在今年投票支持升息一次。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1170 1.1166 +0.04 +6.25 1.0513 美元/日圆 111.10 111.37 -0.24 -4.94 116.87 欧元/日圆 124.09 124.36 -0.22 +0.77 123.14 美元/瑞郎 0.9721 0.9724 -0.03 -4.49 1.0178 英镑/美元 1.2672 1.2668 +0.03 +2.72 1.2336 美元/加元 1.3319 1.3332 -0.10 -0.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.8314 6.8306 +0.01 -2.03 6.9726 澳元/美元 0.7552 0.7550 +0.03 +4.67 0.7215 新西兰元/美元 0.7247 0.7223 +0.33 +4.41 0.6941 澳元/日圆 83.920 84.130 -0.25 -0.47 84.320 新西兰元/日圆 80.540 80.540 +0.00 -0.78 81.170 英镑/日圆 140.80 141.10 -0.21 -2.24 144.02 澳元/新西兰元 1.0415 1.0451 -0.34 +0.31 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/刘秀红/艾茂林/王颖；审校 戴素萍/王兴亚/张涛/龚芳)