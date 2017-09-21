《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，因美联储升息预期升高

* 美元兑日圆和欧元扩大隔夜升势 * 在美联储决议后，12月升息可能性全面升高 * 新西兰元自一个半月高位回落 路透东京9月21日 - 美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也扩大升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。 美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。 一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 根据CME的FedWatch Tool，利率期货交易员目前预测美联储12月升息的机率约为70%，高于美联储会议前的逾50%。 欧元兑美元 跌0.15%至1.1877，上日则跌0.8%，结束了连续四日的涨势。 美元兑日圆 上涨0.4%至112.640，创7月18日以来最高点。但市场认为美元兑日圆的涨势较为有限。 “美联储可能坚持2017年再升息一次以及2018年升息三次的意图。但是联储也下调了长期利率预估，这导致美债收益率曲线趋平，在一定程度上减缓了美元兑日圆的涨势，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 虽然美联储的最新政策立场大部分被视为强硬，但联储也的确将其预估的长期“中性”利率从3.0%再次下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担忧。 相比美联储，日本央行周四稍后的政策决定料不会那么有声势，因为该央行仍然在纠结于低迷的通胀。 新西兰元兑美元 下跌0.3%至0.7334美元，在美元全线走强的情况下，新西兰元昨日的涨势逐渐停歇。 新西兰元兑美元周三大涨至一个半月高点0.7435美元，此前的调查显示，在本周末大选前，新西兰执政的国家党的支持率领先于对手工党。 澳元兑美元 跌0.25%至0.8012美元。 欧元兑日圆 涨0.15%，报133.665日圆，收复昨日的部分失地。昨日欧元兑美元的跌势推动欧元兑日圆脱离了周二触及的21个月高点134.160日圆。 日本央行周四结束的两日货币政策会议上，料维持短期利率目标在负0.1%、以及10年期公债收益率在零左右的收益率曲线控制政策不变。 日本央行还料维持继续以每年80万亿(兆)日圆(7,108.6亿美元)的速度增持债券的宽松承诺不变。 “虽然日本央行会议将凸显美日两国货币政策差异，但汇市可能对其政策决定淡然以对，”大和证券的Ishizuki表示。 美元指数 涨0.1%报92.623，接近隔夜所及的两周高点92.697。美元指数隔夜涨0.8%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1879 1.1891 -0.10 +12.99 1.0513 美元/日圆 112.45 112.21 +0.21 -3.78 116.87 欧元/日圆 133.59 133.43 +0.12 +8.49 123.14 美元/瑞郎 0.9706 0.9697 +0.09 -4.64 1.0178 英镑/美元 1.3492 1.3492 +0.00 +9.37 1.2336 美元/加元 1.2340 1.2319 +0.17 -8.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.5894 6.5848 +0.07 -5.50 6.9726 澳元/美元 0.8016 0.8031 -0.19 +11.10 0.7215 新西兰元/美元 0.7335 0.7355 -0.27 +5.68 0.6941 澳元/日圆 90.150 90.060 +0.10 +6.91 84.320 新西兰元/日圆 82.510 82.490 +0.02 +1.65 81.170 英镑/日圆 151.75 151.40 +0.23 +5.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0926 1.0915 +0.10 +5.23 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/刘秀红/李爽/白云; 审校 郑茵/王丽鑫/王颖/张若琪/李爽)