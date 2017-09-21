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《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，因美联储升息预期升高
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#亚洲
2017年9月21日 / 凌晨1点01分 / 1 个月内

《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，因美联储升息预期升高

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆和欧元扩大隔夜升势
    * 在美联储决议后，12月升息可能性全面升高
    * 新西兰元自一个半月高位回落

    路透东京9月21日 - 美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也扩大升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。
    
    美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。

    一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。
    
    根据CME的FedWatch Tool，利率期货交易员目前预测美联储12月升息的机率约为70%，高于美联储会议前的逾50%。
    
    欧元兑美元      跌0.15%至1.1877，上日则跌0.8%，结束了连续四日的涨势。

    美元兑日圆      上涨0.4%至112.640，创7月18日以来最高点。但市场认为美元兑日圆的涨势较为有限。
    
    “美联储可能坚持2017年再升息一次以及2018年升息三次的意图。但是联储也下调了长期利率预估，这导致美债收益率曲线趋平，在一定程度上减缓了美元兑日圆的涨势，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    虽然美联储的最新政策立场大部分被视为强硬，但联储也的确将其预估的长期“中性”利率从3.0%再次下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担忧。
    
    相比美联储，日本央行周四稍后的政策决定料不会那么有声势，因为该央行仍然在纠结于低迷的通胀。

    新西兰元兑美元        下跌0.3%至0.7334美元，在美元全线走强的情况下，新西兰元昨日的涨势逐渐停歇。
    
    新西兰元兑美元周三大涨至一个半月高点0.7435美元，此前的调查显示，在本周末大选前，新西兰执政的国家党的支持率领先于对手工党。
    
    澳元兑美元        跌0.25%至0.8012美元。
    
    欧元兑日圆         涨0.15%，报133.665日圆，收复昨日的部分失地。昨日欧元兑美元的跌势推动欧元兑日圆脱离了周二触及的21个月高点134.160日圆。

     日本央行周四结束的两日货币政策会议上，料维持短期利率目标在负0.1%、以及10年期公债收益率在零左右的收益率曲线控制政策不变。

    日本央行还料维持继续以每年80万亿(兆)日圆(7,108.6亿美元)的速度增持债券的宽松承诺不变。
    
    “虽然日本央行会议将凸显美日两国货币政策差异，但汇市可能对其政策决定淡然以对，”大和证券的Ishizuki表示。
    
    美元指数      涨0.1%报92.623，接近隔夜所及的两周高点92.697。美元指数隔夜涨0.8%。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1879  1.1891  -0.10 +12.99  1.0513
    美元/日圆                   112.45  112.21  +0.21  -3.78  116.87
    欧元/日圆                   133.59  133.43  +0.12  +8.49  123.14
    美元/瑞郎                   0.9706  0.9697  +0.09  -4.64  1.0178
    英镑/美元                   1.3492  1.3492  +0.00  +9.37  1.2336
    美元/加元                   1.2340  1.2319  +0.17  -8.12  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5894  6.5848  +0.07  -5.50  6.9726
    澳元/美元                   0.8016  0.8031  -0.19 +11.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.7335  0.7355  -0.27  +5.68  0.6941
    澳元/日圆                   90.150  90.060  +0.10  +6.91  84.320
    新西兰元/日圆               82.510  82.490  +0.02  +1.65  81.170
    英镑/日圆                   151.75  151.40  +0.23  +5.37  144.02
    澳元/新西兰元               1.0926  1.0915  +0.10  +5.23  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/刘秀红/李爽/白云; 审校 郑茵/王丽鑫/王颖/张若琪/李爽)

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