《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，美联储年内升息预期升高

* 美元兑日圆和欧元扩大隔夜升势 * 日本央行一如预期维持政策不变，市场几无反应 * 在美联储决议后，12月升息可能性全面升高 * 新西兰元自一个半月高位回落 路透东京9月21日 - 美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也扩大升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。 美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。 一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 根据CME的FedWatch Tool，利率期货交易员目前预测美联储12月升息的机率约为70%，高于美联储会议前的逾50%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1886，上日则跌0.8%，结束了连续四日的涨势。 美元兑日圆 上涨0.2%至112.430，此前触及7月18日以来高点112.645。但市场认为美元兑日圆的涨势较为有限。 美联储可能坚持2017年再升息一次以及2018年升息三次的意图。但是联储也下调了长期利率预估，这导致美债收益率曲线趋平，在一定程度上减缓了美元兑日圆的涨势，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 虽然美联储的最新政策立场大部分被视为强硬，但联储也的确将其预估的长期“中性”利率从3.0%再次下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担忧。 在这样的背景下，美国30年期公债 收益率隔夜一度上升2个基点至一个月高位2.836%，周四回落至2.814%。 美国两年期公债 收益率则更坚定地上涨，一度攀升约5个基点至九年高位1.451%，最新报1.446%。 美债收益率曲线因而趋平，30年期与两年期美债收益率利差缩至近两个月最窄，距离近10年最窄纪录不远。 “美联储下修长期利率预测，对中长期美债是利多，”SMBC日兴证券分析师Noji Makoto称。 “中长期美债收益率近日涨势可能接近触顶，我们有可能见到美元兑日圆升势在本周消退。” 主要货币对日本央行维持货币政策不变的消息反应有限。 日本央行周四结束两天会议，维持对部分金融机构存放于央行的超额准备金课征0.1%利率，亦维持10年期公债收益率目标于零水准。 美元指数 持稳于92.524，接近隔夜所及的两周高位92.697，美元指数隔夜上涨0.8%。 新西兰元 跌0.4%至0.7331美元，在美元全线走强的情况下，新西兰元昨日的涨势逐渐停歇。 新西兰元兑美元周三大涨至一个半月高点0.7435美元，此前的调查显示，在本周末大选前，新西兰执政的国家党的支持率领先于对手工党。 澳元兑美元 跌0.35%至0.8004美元。 欧元兑日圆 涨0.15%至133.645日圆，收复昨日的部分跌幅。昨日欧元兑美元的跌势推动欧元兑日圆脱离了周二触及的21个月高点134.160日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1885 1.1891 -0.05 +13.05 1.0513 美元/日圆 112.40 112.21 +0.17 -3.82 116.87 欧元/日圆 133.59 133.43 +0.12 +8.49 123.14 美元/瑞郎 0.9712 0.9697 +0.15 -4.58 1.0178 英镑/美元 1.3494 1.3492 +0.01 +9.39 1.2336 美元/加元 1.2332 1.2319 +0.11 -8.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.5895 6.5848 +0.07 -5.49 6.9726 澳元/美元 0.8002 0.8031 -0.36 +10.91 0.7215 新西兰元/美元 0.7329 0.7355 -0.35 +5.59 0.6941 澳元/日圆 89.960 90.060 -0.11 +6.69 84.320 新西兰元/日圆 82.400 82.490 -0.11 +1.52 81.170 英镑/日圆 151.67 151.40 +0.18 +5.31 144.02 澳元/新西兰元 1.0917 1.0915 +0.02 +5.14 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/艾茂林/侯雪苹/蔡美珍/王琛；审校 高琦/李爽/王丽鑫)