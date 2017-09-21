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《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，美联储年内升息预期升高
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2017年9月21日 / 凌晨4点03分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，美联储年内升息预期升高

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆和欧元扩大隔夜升势
    * 日本央行一如预期维持政策不变，市场几无反应
    * 在美联储决议后，12月升息可能性全面升高
    * 新西兰元自一个半月高位回落

    路透东京9月21日 - 美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也扩大升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。
    
    美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。            

    一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。
    
    根据CME的FedWatch Tool，利率期货交易员目前预测美联储12月升息的机率约为70%，高于美联储会议前的逾50%。
    
    欧元兑美元      跌0.1%至1.1886，上日则跌0.8%，结束了连续四日的涨势。

    美元兑日圆      上涨0.2%至112.430，此前触及7月18日以来高点112.645。但市场认为美元兑日圆的涨势较为有限。

    美联储可能坚持2017年再升息一次以及2018年升息三次的意图。但是联储也下调了长期利率预估，这导致美债收益率曲线趋平，在一定程度上减缓了美元兑日圆的涨势，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    虽然美联储的最新政策立场大部分被视为强硬，但联储也的确将其预估的长期“中性”利率从3.0%再次下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担忧。
    
    在这样的背景下，美国30年期公债           收益率隔夜一度上升2个基点至一个月高位2.836%，周四回落至2.814%。
    
    美国两年期公债          收益率则更坚定地上涨，一度攀升约5个基点至九年高位1.451%，最新报1.446%。

    美债收益率曲线因而趋平，30年期与两年期美债收益率利差缩至近两个月最窄，距离近10年最窄纪录不远。
    
    “美联储下修长期利率预测，对中长期美债是利多，”SMBC日兴证券分析师Noji Makoto称。
    
    “中长期美债收益率近日涨势可能接近触顶，我们有可能见到美元兑日圆升势在本周消退。”
    
    主要货币对日本央行维持货币政策不变的消息反应有限。
    
    日本央行周四结束两天会议，维持对部分金融机构存放于央行的超额准备金课征0.1%利率，亦维持10年期公债收益率目标于零水准。

    美元指数      持稳于92.524，接近隔夜所及的两周高位92.697，美元指数隔夜上涨0.8%。
    
    新西兰元        跌0.4%至0.7331美元，在美元全线走强的情况下，新西兰元昨日的涨势逐渐停歇。
    
    新西兰元兑美元周三大涨至一个半月高点0.7435美元，此前的调查显示，在本周末大选前，新西兰执政的国家党的支持率领先于对手工党。
    
    澳元兑美元        跌0.35%至0.8004美元。
    
    欧元兑日圆         涨0.15%至133.645日圆，收复昨日的部分跌幅。昨日欧元兑美元的跌势推动欧元兑日圆脱离了周二触及的21个月高点134.160日圆。
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1885  1.1891  -0.05 +13.05  1.0513
    美元/日圆                   112.40  112.21  +0.17  -3.82  116.87
    欧元/日圆                   133.59  133.43  +0.12  +8.49  123.14
    美元/瑞郎                   0.9712  0.9697  +0.15  -4.58  1.0178
    英镑/美元                   1.3494  1.3492  +0.01  +9.39  1.2336
    美元/加元                   1.2332  1.2319  +0.11  -8.18  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5895  6.5848  +0.07  -5.49  6.9726
    澳元/美元                   0.8002  0.8031  -0.36 +10.91  0.7215
    新西兰元/美元               0.7329  0.7355  -0.35  +5.59  0.6941
    澳元/日圆                   89.960  90.060  -0.11  +6.69  84.320
    新西兰元/日圆               82.400  82.490  -0.11  +1.52  81.170
    英镑/日圆                   151.67  151.40  +0.18  +5.31  144.02
    澳元/新西兰元               1.0917  1.0915  +0.02  +5.14  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/艾茂林/侯雪苹/蔡美珍/王琛；审校 高琦/李爽/王丽鑫)

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