《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高位，美联储年内升息预期升高

* 美元兑日圆和欧元扩大隔夜的升势 * 日本央行一如预期维持政策不变，市场几无反应 * 交易员等待挪威央行决策 路透伦敦9月21日 - 美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也延续了涨势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。 美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。 一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，这些是其在2008年金融危机过后购入的资产。 美元兑日圆 上涨0.4%至112.610，此前触及7月18日以来高点112.725。 美元指数 日内上涨0.1%至92.558，美联储会议后一度触及两周高点。 “我预期美元今日不会上涨很多，”德国商业银行驻法兰克福的汇率策略主管Ulrich Leuchtmann表示。 “即便美元走强，涨幅也不能和昨日相提并论，因为我认为前景仍不明朗，而且美联储在很长一段时间以来所承诺的升息速度都比其实际做法还要积极。” 芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，利率期货市场目前反映的美联储12月升息的可能性约为70%，高于美联储会议前的50%。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.1883美元，上日下跌0.8%，逆转了四连涨走势。 “美联储可能会坚持其在2017年再升息一次、2018年升息三次的计划。但该央行也下调了长期利率预估，这导致美国收益率曲线趋平，在一定程度上令美元兑日圆涨势放缓，”大和证券驻东京的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。 主要货币对日本央行维持货币政策不变的消息反应有限。 日本央行周四结束两天会议，维持对部分金融机构存放于央行的超额准备金课征0.1%利率，亦维持10年期公债收益率目标于零水准。 新西兰元 跌0.6%报0.7312。 澳元/美元 下滑近1%至0.7955。 挪威央行甫宣布维持指标利率在0.50%不变，路透调查预估为0.50%。挪威克朗全面上涨。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1904 1.1891 +0.11 +13.23 1.0513 美元/日圆 112.54 112.21 +0.29 -3.70 116.87 欧元/日圆 133.97 133.43 +0.40 +8.79 123.14 美元/瑞郎 0.9714 0.9697 +0.18 -4.56 1.0178 英镑/美元 1.3496 1.3492 +0.03 +9.40 1.2336 美元/加元 1.2339 1.2319 +0.16 -8.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.5920 6.5848 +0.11 -5.46 6.9726 澳元/美元 0.7962 0.8031 -0.86 +10.35 0.7215 新西兰元/美元 0.7320 0.7355 -0.48 +5.46 0.6941 欧元/瑞郎 1.1565 1.1534 +0.27 +7.91 1.0717 欧元/英镑 0.8819 0.8813 +0.07 +3.53 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5234 9.5306 -0.08 -0.59 9.5799 美元/挪威克朗 7.8253 7.8634 -0.48 -9.40 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/张明钧/汪红英/孙茉莉/王洋)