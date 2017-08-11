《全球汇市》美元兑日圆触及八周低位，美朝紧张局势吓坏投资者

* 美元/日圆触及6月中以来最低 * 避险人气打击高风险资产 * 关注周五稍晚公布的美国CPI数据 路透新加坡8月11日 - 美元兑日圆周五触及八周低点，因美朝紧张局势升级促使更多投资者避险。 亚洲周五早盘，美元兑日圆 一度低至109.11，为6月14日以来最低，当时美元最低跌至108.81日圆。 美元在该水平下方还有一道关键支撑位，技术图上位于108.13，为4月中旬触及的低点。 “美元兑日圆接近一道非常重要的支撑位，”墨尔本Western Union Business Solutions外汇分析师Steven Dooley称。 “尤其是108.10/108.00水平，跌破这些价位将会迅速转为下档，”他称。 周四美元兑日圆跌0.8%，日圆兑主要货币全线上扬。 瑞郎和日圆兑美元本周均上扬，此前美国总统特朗普警告朝鲜，若其威胁美国则将面对“火与怒”。 特朗普周四提高了抨击朝鲜及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。 “日圆真的是主角。对市场而言避险情绪仍十分令人担忧，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示。 在地缘政治紧张或面临全球金融压力时期，投资者通常买入瑞郎和日圆，部分原因在于这两个国家都拥有庞大的经常帐盈余。 日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。 周五稍晚，投资者将观望美国7月消费者物价指数(CPI)数据，以找寻美联储政策前景及近期美元动向的线索。 美国通胀迟滞已引发外界对美联储今年再一次升息机率的怀疑，因而使美元受压。 欧元/美元 跌0.1%至1.1766，保持在上周所及约1.1910的两年半高点下方。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1773 1.1770 +0.03 +11.99 1.0513 美元/日圆 109.06 109.20 -0.13 -6.68 116.87 欧元/日圆 128.40 128.54 -0.11 +4.27 123.14 美元/瑞郎 0.9615 0.9624 -0.09 -5.53 1.0178 英镑/美元 1.2980 1.2974 +0.05 +5.22 1.2336 美元/加元 1.2734 1.2741 -0.05 -5.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.6580 6.6661 -0.12 -4.51 6.9726 澳元/美元 0.7870 0.7874 -0.05 +9.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7277 0.7273 +0.05 +4.84 0.6941 澳元/日圆 85.850 85.950 -0.12 +1.81 84.320 新西兰元/日圆 79.390 79.420 -0.04 -2.19 81.170 英镑/日圆 141.58 141.68 -0.07 -1.69 144.02 澳元/新西兰元 1.0813 1.0825 -0.11 +4.14 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/王丽鑫/许娜/张若琪 审校 张涛/徐文焰)