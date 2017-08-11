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3 天前
《全球汇市》美元兑日圆触及八周低位，美朝紧张局势吓坏投资者
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2017年8月11日 / 凌晨12点05分 / 3 天前

《全球汇市》美元兑日圆触及八周低位，美朝紧张局势吓坏投资者

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元/日圆触及6月中以来最低
    * 避险人气打击高风险资产
    * 关注周五稍晚公布的美国CPI数据

    路透新加坡8月11日 - 美元兑日圆周五触及八周低点，因美朝紧张局势升级促使更多投资者避险。
    
    亚洲周五早盘，美元兑日圆      一度低至109.11，为6月14日以来最低，当时美元最低跌至108.81日圆。

    美元在该水平下方还有一道关键支撑位，技术图上位于108.13，为4月中旬触及的低点。
    
    “美元兑日圆接近一道非常重要的支撑位，”墨尔本Western
Union Business Solutions外汇分析师Steven Dooley称。
    
    “尤其是108.10/108.00水平，跌破这些价位将会迅速转为下档，”他称。
    
    周四美元兑日圆跌0.8%，日圆兑主要货币全线上扬。

    瑞郎和日圆兑美元本周均上扬，此前美国总统特朗普警告朝鲜，若其威胁美国则将面对“火与怒”。
    
    特朗普周四提高了抨击朝鲜及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。            
    
    “日圆真的是主角。对市场而言避险情绪仍十分令人担忧，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
    
    在地缘政治紧张或面临全球金融压力时期，投资者通常买入瑞郎和日圆，部分原因在于这两个国家都拥有庞大的经常帐盈余。

    日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。
    
    周五稍晚，投资者将观望美国7月消费者物价指数(CPI)数据，以找寻美联储政策前景及近期美元动向的线索。
    
    美国通胀迟滞已引发外界对美联储今年再一次升息机率的怀疑，因而使美元受压。
    
    欧元/美元      跌0.1%至1.1766，保持在上周所及约1.1910的两年半高点下方。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1773  1.1770  +0.03 +11.99  1.0513
    美元/日圆                   109.06  109.20  -0.13  -6.68  116.87
    欧元/日圆                   128.40  128.54  -0.11  +4.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9615  0.9624  -0.09  -5.53  1.0178
    英镑/美元                   1.2980  1.2974  +0.05  +5.22  1.2336
    美元/加元                   1.2734  1.2741  -0.05  -5.18  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6580  6.6661  -0.12  -4.51  6.9726
    澳元/美元                   0.7870  0.7874  -0.05  +9.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.7277  0.7273  +0.05  +4.84  0.6941
    澳元/日圆                   85.850  85.950  -0.12  +1.81  84.320
    新西兰元/日圆               79.390  79.420  -0.04  -2.19  81.170
    英镑/日圆                   141.58  141.68  -0.07  -1.69  144.02
    澳元/新西兰元               1.0813  1.0825  -0.11  +4.14  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王颖/王丽鑫/许娜/张若琪 审校 张涛/徐文焰)

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