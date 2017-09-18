《全球汇市》美元兑日圆触及八周高点，交易员等待美联储会议

* 美元/日圆走坚，接近周五所及七周高位 * 英镑兑美元持稳，继上周大涨后暂作喘息 * 重点聚焦美联储9月19-20日政策会议 * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月18日 - 美元兑日圆周一触及八周高点，受美国公债收益率(殖利率)上涨支撑，交易员关注明日开始召开的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，从中寻找美联储是否会在年底再度升息的线索。 美元兑日圆上周上涨近2.8%，创11月以来最大周线涨幅，因美国公债收益率上涨增强了美元吸引力，另外经济数据显示美国消费者物价上涨，这重新引发了人们对美联储将在12月再度升息的预期。 美元周一扩大涨幅，因全球股市创下纪录高点，暗示市场对风险资产的意愿高涨。美元/日圆日内上涨0.5%至111.41，为7月27日来最高。 本周的焦点在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月19-20日政策会议。美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。 据CME FedWatch，市场目前走势因应美联储年底前加息的几率超过50%，不到一周前认为加息纪录只有40%左右。继上周公布的美国通胀率攀升后，市场加大对加息的押注。 虽然美元兑日圆此后大幅上涨，但美元指数 上周仅上涨0.5%，周一上涨0.2%。 “上周利好美元的通胀数据的影响没有持续太久，”德国商业银行策略师在给客户的报告中写道。“尽管市场认为美联储12月采取行动的可能性上升，但这种想法的转变指的只是美联储最近期的政策。” “上周通胀数据的意外惊喜显然不足以让市场相信美联储会继续升息周期。” 英镑 周一欧洲早盘触及14个月高点， 0730GMT时回落至1.36美元下方；上周英镑也受到央行升息预期增强的全面提振。 “英国央行即便能使英镑上涨，涨势也不能长久；我们所定义的‘退出刺激’上涨周期现在已被英镑汇率 消化了，”荷兰国际集团外汇分析师Viraj Patel说道。 “英镑的中期题材仍将被英退主导，首相特雷莎梅周五在佛罗伦萨的主题演讲将占据舞台中心，”他说道 ，还称本周英镑的进一步涨势将在1.3680美元左右止步。 欧元 小跌0.1%至1.1924美元，持于本月稍早触及的两年半高位1.2092美元下方。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1929 1.1941 -0.10 +13.47 1.0513 美元/日圆 111.37 110.84 +0.48 -4.71 116.87 欧元/日圆 132.86 132.39 +0.36 +7.89 123.14 美元/瑞郎 0.9601 0.9595 +0.06 -5.67 1.0178 英镑/美元 1.3558 1.3591 -0.24 +9.91 1.2336 美元/加元 1.2195 1.2192 +0.02 -9.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.5582 6.5469 +0.17 -5.94 6.9726 澳元/美元 0.8003 0.8002 +0.01 +10.92 0.7215 新西兰元/美元 0.7300 0.7288 +0.16 +5.17 0.6941 欧元/瑞郎 1.1452 1.1467 -0.13 +6.86 1.0717 欧元/英镑 0.8796 0.8786 +0.11 +3.26 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5011 9.5177 -0.17 -0.82 9.5799 美元/挪威克朗 7.8365 7.8485 -0.15 -9.27 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/孙茉莉/李春喜/王琛；审校 王颖/王洋)