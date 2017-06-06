《全球汇市》美元兑日圆触及六周低位，关注英国大选和科米听证等

* 美元/日圆跌破110.00至六周低位 * 在英国大选和科米听证前人气谨慎 * 澳元因经常帐数据令人失望而走低，等待澳洲央行决定 * 外界普遍预期澳洲央行将按兵不动，关注其对经济的看法 路透东京6月6日 - 美元兑日圆周二触及六周低位，英国大选、欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米听证前人气谨慎。这几件事都将在周四发生。 美元兑日圆 跌0.6%报109.770日圆，这是4月25日以来最低水准。隔夜美国公债收益率上升曾提振美元，盘初短暂升至110.510。 周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息的预期，美元因此牢牢地处于守势。 “很难精确地指出单一的因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场焦躁不安，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示。 “在周五的就业报告出炉后，美元已处于守势，如今又面临了科米作证可能的相关地缘政治风险。” 美国前FBI局长科米将就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。 最新的民调显示，英国国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所在的保守党在周四大选前的支持率仅领先工党一个百分点。 英镑兑美元 小涨至1.2921美元，隔夜升至10日高点1.2940。 欧元扳回隔夜跌幅，兑美元 上涨0.2%至1.1274，周五触及七个月高点1.1285。 欧元涨势相对缓慢，在周四欧洲央行政策会议前投资者采取观望的态度，本次会议可能仍不急于撤除刺激举措。 美元指数 一度低见96.601，为11月9日以来最低。 澳元兑美元 下跌0.3%，至0.7464美元，稍早澳洲公布第一季经常帐赤字为逾15年以来最低，但部分投资人原期望出现罕见的经常帐盈余，因而感到失望。 投资人等待澳洲央行周二稍晚公布政策决议，从中寻找进一步线索。 一般预期澳洲央行将维持利率于纪录低点1.5%，市场聚焦于在铁矿石价格近期下挫、澳洲失业率相对较高及薪资增长低迷情况下，央行对澳洲经济的看法。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1272 1.1252 +0.18 +7.22 1.0513 美元/日圆 109.82 110.45 -0.57 -6.03 116.87 欧元/日圆 123.79 124.30 -0.41 +0.53 123.14 美元/瑞郎 0.9630 0.9649 -0.20 -5.38 1.0178 英镑/美元 1.2926 1.2901 +0.19 +4.78 1.2336 美元/加元 1.3464 1.3471 -0.05 +0.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.7695 6.7806 -0.16 -2.91 6.9726 澳元/美元 0.7467 0.7483 -0.21 +3.49 0.7215 新西兰元/美元 0.7151 0.7136 +0.21 +3.03 0.6941 澳元/日圆 82.020 82.700 -0.82 -2.73 84.320 新西兰元/日圆 78.550 78.840 -0.37 -3.23 81.170 英镑/日圆 141.98 142.51 -0.37 -1.42 144.02 澳元/新西兰元 1.0439 1.0482 -0.41 +0.54 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/戴素萍/张荻/蔡美珍；审校 龚芳/陈宗琦/孙国玉/张若琪/王丽鑫)