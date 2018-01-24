《全球汇市》美元兑日圆触及四个月低点，仍延续守势

* 美元/日圆触及9月中以来低点 * 对日本央行终将退出刺激的臆测，支撑日圆 * 最近美元普跌，也打压美元/日圆 路透新加坡1月24日 - 美元兑日圆周三触及四个月低点，随着全球主要央行迈向削减刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。 日圆最近几周上扬，日本央行本月初在市场操作中削减较长期公债购买规模，激发对其终将退出大幅刺激举措的臆测。 分析师表示，这种猜测继续支撑日圆，尽管日本央行总裁黑田东彦周二强调，“重要的是日本央行有耐心地持续推动强力货币宽松”。 “日本央行的难题是，如何减轻投资者的预期？”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。 “这是目前美元普遍偏空趋势之外存在的一个问题，”Innes表示。 美元兑日圆 一度跌至110.06日圆，为9月15日以来最低；之后则扳回部分失地，现跌0.1%至110.16。 美元兑日圆本月以来已经下滑近2.3%，或将录得去年1月以来的最大月线跌幅。 “日本央行方面，他们几乎只是重申了我们和市场已经知道的事情，也就是他们会继续维持激进且有力的宽松立场，”野村驻新加坡G10外汇策略师Peter Dragicevich称。 Dragicevich还称，市场已经消化这样的立场，市场参与者等着看日本央行下一步可能的举动。 分析师称，欧元的强劲基调也令美元承压。 欧元兑美元 最新报1.2306美元，日内小升0.1%，且接近上周创下的三年高位1.2323。 欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区1月消费者信心指数升幅远超预期，这协助支持欧元。 投资者亦聚焦于欧洲央行周四会议，以获得货币政策前景的线索。 欧元今年上涨，因益发看好经济走强将促使欧洲央行暗示会比先前预测更快地结束数年来的刺激经济举措。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2303 1.2297 +0.05 +2.56 1.1996 美元/日圆 110.09 110.29 -0.18 -2.29 112.67 欧元/日圆 135.45 135.65 -0.15 +0.20 135.18 美元/瑞郎 0.9562 0.9576 -0.15 -1.86 0.9743 英镑/美元 1.4023 1.3999 +0.17 +3.78 1.3512 美元/加元 1.2415 1.2414 +0.01 -1.29 1.2577 美元/离岸人民币 6.3964 6.3985 -0.03 -1.78 6.5125 澳元/美元 0.7999 0.7996 +0.04 +2.54 0.7801 新西兰元/美元 0.7353 0.7352 +0.01 +3.77 0.7086 澳元/日圆 88.070 88.240 -0.19 +0.20 87.890 新西兰元/日圆 80.980 81.100 -0.15 +1.43 79.840 英镑/日圆 154.40 154.40 +0.00 +1.51 152.11 澳元/新西兰元 1.0878 1.0876 +0.02 -1.17 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/许娜/侯雪苹/戴素萍 审校 龚芳/王丽鑫/陈宗琦/张若琪)