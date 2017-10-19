《全球汇市》美元兑日圆触及约两周高位，受美债收益率扬升支撑

* 美元/日圆触及10月6日以来高位 * 美国公债收益率上升帮助支撑美元 * 澳元因澳洲就业数据强劲而走高 * 市场焦点放在特朗普对下任美联储主席的选择上 路透新加坡10月19日 - 美元兑日圆周四触及约两周高点，受到美国公债收益率本周扬升的支撑；市场近期焦点放在美国总统特朗普将决定由谁担任下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)。 美元兑日圆 在亚洲时段早盘最高升至113.095日圆，为10月6日以来高位。美元最新报112.92日圆，持稳于周三美国市场尾盘水准。 美国公债收益率(殖利率)本周上扬帮助支撑美元。两年期美债收益率 升至2008年11月以来最高点，因预期全球货币政策收紧。 美国指标10年期公债收益率 周三触及一周高点2.352%，最新报2.341%，本周以来涨6个基点。 由于美联储料将在12月进行今年第三次升息，市场现在寻找谁将在明年2月叶伦任期满后接任美联储主席的明确线索。 美国白宫发言人Sarah Sanders周三称，总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。 特朗普定于周四与美联储现任主席叶伦进行会谈。叶伦是特朗普考虑的五名接任人选之一。 由于史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)成为美联储下任主席的有力竞争者，美元本周获得提振。 “如果真的是泰勒，可能引发(美国)公债的抛售，至少一开始会这样，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。 Okagawa并称，那种情况下，美元兑日圆或将小幅上扬。 泰勒赞成货币政策要基于一定之规，根据他自己提出的泰勒法则(Taylor's Rule)，联邦基金利率应该远高于目前的目标区间1.0-1.25%。 因此，市场猜测如果泰勒成为美联储主席，联储可能开始以更快的步伐升息。 欧元 小涨0.2%至1.1810美元。欧元走势的一大关注要点为欧洲央行下周召开的决策会议。 在澳洲发布9月就业数据优于预期后，澳元小涨。 澳元兑美元 涨0.2%至0.7865美元，脱离周三所及盘中低点0.7819美元。 澳元兑日圆 一度升至88.87，为9月底以来高位。 投资者将关注周四稍后公布的中国第三季国内生产总值(GDP)数据。 中国三季度经济料继续保持增长动能，但房地产调控效应显现、环保督查力度加强等影响，增速预计较二季度放缓至6.8%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1808 1.1787 +0.18 +12.32 1.0513 美元/日圆 112.90 112.92 -0.02 -3.40 116.87 欧元/日圆 133.31 133.09 +0.17 +8.26 123.14 美元/瑞郎 0.9792 0.9814 -0.22 -3.79 1.0178 英镑/美元 1.3212 1.3203 +0.07 +7.10 1.2336 美元/加元 1.2459 1.2465 -0.05 -7.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6174 6.6203 -0.04 -5.09 6.9726 澳元/美元 0.7868 0.7844 +0.31 +9.05 0.7215 新西兰元/美元 0.7157 0.7151 +0.08 +3.11 0.6941 澳元/日圆 88.840 88.610 +0.26 +5.36 84.320 新西兰元/日圆 80.820 80.770 +0.06 -0.43 81.170 英镑/日圆 149.17 149.09 +0.05 +3.58 144.02 澳元/新西兰元 1.0989 1.0966 +0.21 +5.84 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫/王兴亚/龚芳; 审校 杜明霞/许娜/郑茵/李爽/张荻)