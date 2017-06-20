《全球汇市》美元兑日圆触及逾三周高点，受纽约联储总裁讲话支撑

* 美元/日圆触及逾三周高点 * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升 * 美元指数触及5月30日以来最高 路透新加坡6月20日 - 美元兑日圆周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。 美元兑日圆 一度升至111.775日圆，创5月26日以来最高水准。这较上周三触及的近两个月低点108.81上涨约2.7%。 美元兑日圆报111.685日圆，日内上涨0.2%。 纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。他的言论周一提振了美元上涨。 他的讲话也帮助消除了一些投资者的忧心。投资者担心通胀持续低迷或将妨碍美联储今年进一步升息。 三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说，杜德利的言论强化了上周联储政策会议所释出的讯息，从而给予美元一臂之力。 Ino称，美元目前已接近一些关键的技术阻力位，包括5月24日所创盘中高位112.13日圆。 “现在走到了十字路口。如果攻克这些水准，可望开启续涨之路，至少从技术面看如此，”他说。 此外，美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。 上周三美联储升息且宣布今年稍后将开始减持债券和其它证券，并指出近期通胀趋疲是暂时现象。上周美联储会议之后迄今，美元已小幅走高。 美元指数 周二一度最高涨至97.609，为5月30日以来最高位。 欧元兑美元 持稳于1.1145美元，从6月14日触及的七个月高位1.1296下滑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1148 1.1148 +0.00 +6.04 1.0513 美元/日圆 111.67 111.51 +0.14 -4.45 116.87 欧元/日圆 124.49 124.31 +0.14 +1.10 123.14 美元/瑞郎 0.9758 0.9754 +0.04 -4.13 1.0178 英镑/美元 1.2730 1.2732 -0.02 +3.19 1.2336 美元/加元 1.3221 1.3216 +0.04 -1.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.8305 6.8270 +0.05 -2.04 6.9726 澳元/美元 0.7591 0.7594 -0.04 +5.21 0.7215 新西兰元/美元 0.7226 0.7230 -0.06 +4.11 0.6941 澳元/日圆 84.820 84.720 +0.12 +0.59 84.320 新西兰元/日圆 80.720 80.610 +0.14 -0.55 81.170 英镑/日圆 142.20 142.04 +0.11 -1.26 144.02 澳元/新西兰元 1.0508 1.0505 +0.03 +1.20 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/李婷仪/李爽/白云/郑茵)