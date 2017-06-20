FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
《全球汇市》美元兑日圆触及逾三周高点，受纽约联储总裁讲话支撑
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月20日 / 凌晨1点19分 / 2 个月前

《全球汇市》美元兑日圆触及逾三周高点，受纽约联储总裁讲话支撑

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元/日圆触及逾三周高点
    * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升
    * 美元指数触及5月30日以来最高

    路透新加坡6月20日 - 美元兑日圆周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。            
    
    美元兑日圆      一度升至111.775日圆，创5月26日以来最高水准。这较上周三触及的近两个月低点108.81上涨约2.7%。

    美元兑日圆报111.685日圆，日内上涨0.2%。
    
    纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升            。他的言论周一提振了美元上涨。
    
    他的讲话也帮助消除了一些投资者的忧心。投资者担心通胀持续低迷或将妨碍美联储今年进一步升息。
    
    三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说，杜德利的言论强化了上周联储政策会议所释出的讯息，从而给予美元一臂之力。

    Ino称，美元目前已接近一些关键的技术阻力位，包括5月24日所创盘中高位112.13日圆。
    
    “现在走到了十字路口。如果攻克这些水准，可望开启续涨之路，至少从技术面看如此，”他说。
    
    此外，美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。            

    上周三美联储升息且宣布今年稍后将开始减持债券和其它证券，并指出近期通胀趋疲是暂时现象。上周美联储会议之后迄今，美元已小幅走高。
    
    美元指数      周二一度最高涨至97.609，为5月30日以来最高位。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1145美元，从6月14日触及的七个月高位1.1296下滑。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1148  1.1148  +0.00  +6.04  1.0513
    美元/日圆                   111.67  111.51  +0.14  -4.45  116.87
    欧元/日圆                   124.49  124.31  +0.14  +1.10  123.14
    美元/瑞郎                   0.9758  0.9754  +0.04  -4.13  1.0178
    英镑/美元                   1.2730  1.2732  -0.02  +3.19  1.2336
    美元/加元                   1.3221  1.3216  +0.04  -1.56  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8305  6.8270  +0.05  -2.04  6.9726
    澳元/美元                   0.7591  0.7594  -0.04  +5.21  0.7215
    新西兰元/美元               0.7226  0.7230  -0.06  +4.11  0.6941
    澳元/日圆                   84.820  84.720  +0.12  +0.59  84.320
    新西兰元/日圆               80.720  80.610  +0.14  -0.55  81.170
    英镑/日圆                   142.20  142.04  +0.11  -1.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.0508  1.0505  +0.03  +1.20  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 汪红英/李婷仪/李爽/白云/郑茵)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below