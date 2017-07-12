《全球汇市》美元兑日圆走势停滞，等待叶伦的国会证词

* 英国央行副总裁布罗德班特发表讲话后英镑下跌 * 如果上市公司财报令人失望，则或进一步疲软 * 017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月12日 - 美元兑日圆周三下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。 美元兑日圆 早盘下跌0.4%至113.49日圆，上月升幅超过5%，因美联储的鹰派立场与日本央行的鸽派立场形成对比，交易员针对此趋势进行操作。 “叶伦证词仍是今天主要的事件风险，但我们仍乐观看待美元前景，做多美元兑英镑是执行此一看法的最佳方式，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略主管Adam Cole表示。 叶伦将于周三和周四在国会发表半年一次的货币政策证词，投资人将会仔细检视有关美联储何时会缩减庞大资产负债表的线索。 美联储上月将指标利率区间提高至1%-1.25%，而根据CME的Fed watch 数据，市场预期年底前再次升息的机率约为50%。 虽然英国央行年底前升息的机率也有50%，但由于近期数据疲软，并鉴于官员谈话内容，市场预期央行将会采取温和立场。 苏格兰报纸Press and Journal周三刊登的采访内容显示，英国央行副总裁布罗德班特称，“货币政策委员会有理由朝着升息的方向行动，但也仍然存在很多无法估量的因素。” 他的讲话拖累英镑兑美元 在周三伦敦盘初跌至两周低位，兑欧元 跌至八个月低点。 荷兰国际集团(ING)全球策略主管Chris Turner预计，如果稍晚的英国薪资所得数据令人失望，英镑将测试1.2750支撑位。 加元/美元 略涨，投资者在等待加拿大央行周三稍晚的利率决定。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1455 1.1465 -0.09 +8.96 1.0513 美元/日圆 113.50 113.92 -0.37 -2.88 116.87 欧元/日圆 130.02 130.62 -0.46 +5.59 123.14 美元/瑞郎 0.9630 0.9635 -0.05 -5.38 1.0178 英镑/美元 1.2819 1.2844 -0.19 +3.92 1.2336 美元/加元 1.2905 1.2912 -0.05 -3.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.7896 6.8003 -0.16 -2.62 6.9726 澳元/美元 0.7646 0.7634 +0.16 +5.97 0.7215 新西兰元/美元 0.7240 0.7223 +0.24 +4.31 0.6941 欧元/瑞郎 1.1031 1.1049 -0.16 +2.93 1.0717 欧元/英镑 0.8934 0.8923 +0.12 +4.88 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6179 9.6326 -0.15 +0.40 9.5799 美元/挪威克朗 8.2725 8.2766 -0.05 -4.22 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/张明钧/刘秀红；审校 高琦/王洋/艾茂林)