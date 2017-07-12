FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
《全球汇市》美元兑日圆走势停滞，等待叶伦的国会证词
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月12日 / 早上7点55分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆走势停滞，等待叶伦的国会证词

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 英国央行副总裁布罗德班特发表讲话后英镑下跌
    * 如果上市公司财报令人失望，则或进一步疲软
    * 017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月12日 - 美元兑日圆周三下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。
    
    美元兑日圆         早盘下跌0.4%至113.49日圆，上月升幅超过5%，因美联储的鹰派立场与日本央行的鸽派立场形成对比，交易员针对此趋势进行操作。

    “叶伦证词仍是今天主要的事件风险，但我们仍乐观看待美元前景，做多美元兑英镑是执行此一看法的最佳方式，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略主管Adam Cole表示。
    
    叶伦将于周三和周四在国会发表半年一次的货币政策证词，投资人将会仔细检视有关美联储何时会缩减庞大资产负债表的线索。
    
    美联储上月将指标利率区间提高至1%-1.25%，而根据CME的Fed watch 数据，市场预期年底前再次升息的机率约为50%。
    
    虽然英国央行年底前升息的机率也有50%，但由于近期数据疲软，并鉴于官员谈话内容，市场预期央行将会采取温和立场。

    苏格兰报纸Press and Journal周三刊登的采访内容显示，英国央行副总裁布罗德班特称，“货币政策委员会有理由朝着升息的方向行动，但也仍然存在很多无法估量的因素。”            
    
    他的讲话拖累英镑兑美元        在周三伦敦盘初跌至两周低位，兑欧元           跌至八个月低点。            
    
    荷兰国际集团(ING)全球策略主管Chris Turner预计，如果稍晚的英国薪资所得数据令人失望，英镑将测试1.2750支撑位。
    
    加元/美元      略涨，投资者在等待加拿大央行周三稍晚的利率决定。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1455  1.1465  -0.09  +8.96  1.0513
    美元/日圆                   113.50  113.92  -0.37  -2.88  116.87
    欧元/日圆                   130.02  130.62  -0.46  +5.59  123.14
    美元/瑞郎                   0.9630  0.9635  -0.05  -5.38  1.0178
    英镑/美元                   1.2819  1.2844  -0.19  +3.92  1.2336
    美元/加元                   1.2905  1.2912  -0.05  -3.91  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7896  6.8003  -0.16  -2.62  6.9726
    澳元/美元                   0.7646  0.7634  +0.16  +5.97  0.7215
    新西兰元/美元               0.7240  0.7223  +0.24  +4.31  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1031  1.1049  -0.16  +2.93  1.0717
    欧元/英镑                   0.8934  0.8923  +0.12  +4.88  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6179  9.6326  -0.15  +0.40  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2725  8.2766  -0.05  -4.22  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/张明钧/刘秀红；审校 高琦/王洋/艾茂林)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below