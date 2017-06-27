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2017年6月27日 / 凌晨1点01分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆走强，投资者等待叶伦讲话

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 德拉吉讲话给欧元带来压力
    * 美联储官员坚持鹰派论调

    路透东京6月27日 - 美元周二高企，兑日圆升至一个月高位，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍后的会谈中是否会坚持她对经济前景的乐观看法。
    
    叶伦将参加于伦敦Royal Academy举行的全球经济问题讨论会，外界认为她将坚持对美国经济的乐观看法，尽管最近一系列美国经济数据表现疲弱，支撑美联储对今年仅再升息一次的预测。

    “对冲基金本周已经在卖出日圆，叶伦的正面评论可能让他们有藉口卖出更多，”东京外汇研究公司Global-info Co的主管Kaneo Ogino表示。
    
    这种卖盘助推美元兑日圆      周二盘初触及一个月新高111.95日圆，最新上升0.1%报111.94。
    
    但周一出炉的美国数据让投资者有理由谨慎对待买入美元。美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。            

    由于新发布的美国经济数据表现疲弱，增加了对通胀下降和经济增长缓慢的担忧，美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五年期和30年期公债收益率差缩窄，形成2007年以来最平收益率曲线。            
    
    不过美联储官员仍坚持鹰派立场。旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。            
    
    美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，尽管自12月以来美联储已升息三次，但过去一年金融环境已有所放松，这是收紧政策的另一个理由。            

    欧元因欧洲央行总裁德拉吉发表相对温和言论而下跌后，目前仍在休整。欧元兑美元      日内持稳，报1.1180美元，高于隔夜低位1.1172。
    
    德拉吉在里斯本对大学生讲话时提到，超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公平现象。他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。            
    
    美元指数      日内持平报97.432。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1184  1.1179  +0.04  +6.38  1.0513
    美元/日圆                   111.95  111.83  +0.11  -4.21  116.87
    欧元/日圆                   125.20  125.05  +0.12  +1.67  123.14
    美元/瑞郎                   0.9721  0.9723  -0.02  -4.49  1.0178
    英镑/美元                   1.2719  1.2720  -0.01  +3.10  1.2336
    美元/加元                   1.3250  1.3241  +0.07  -1.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8536  6.8574  -0.06  -1.71  6.9726
    澳元/美元                   0.7582  0.7582  +0.00  +5.09  0.7215
    新西兰元/美元               0.7287  0.7287  +0.00  +4.98  0.6941
    澳元/日圆                   84.920  84.830  +0.11  +0.71  84.320
    新西兰元/日圆               81.590  81.520  +0.09  +0.52  81.170
    英镑/日圆                   142.43  142.27  +0.11  -1.10  144.02
    澳元/新西兰元               1.0407  1.0403  +0.04  +0.23  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/杜明霞/刘秀红/徐文焰；审校 李爽/戴素萍/李婷仪/刘秀红/陈宗琦)

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