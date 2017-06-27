《全球汇市》美元兑日圆走强，投资者等待叶伦讲话

* 德拉吉讲话给欧元带来压力 * 美联储官员坚持鹰派论调 路透东京6月27日 - 美元周二高企，兑日圆升至一个月高位，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍后的会谈中是否会坚持她对经济前景的乐观看法。 叶伦将参加于伦敦Royal Academy举行的全球经济问题讨论会，外界认为她将坚持对美国经济的乐观看法，尽管最近一系列美国经济数据表现疲弱，支撑美联储对今年仅再升息一次的预测。 “对冲基金本周已经在卖出日圆，叶伦的正面评论可能让他们有藉口卖出更多，”东京外汇研究公司Global-info Co的主管Kaneo Ogino表示。 这种卖盘助推美元兑日圆 周二盘初触及一个月新高111.95日圆，最新上升0.1%报111.94。 但周一出炉的美国数据让投资者有理由谨慎对待买入美元。美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。 由于新发布的美国经济数据表现疲弱，增加了对通胀下降和经济增长缓慢的担忧，美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五年期和30年期公债收益率差缩窄，形成2007年以来最平收益率曲线。 不过美联储官员仍坚持鹰派立场。旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，尽管自12月以来美联储已升息三次，但过去一年金融环境已有所放松，这是收紧政策的另一个理由。 欧元因欧洲央行总裁德拉吉发表相对温和言论而下跌后，目前仍在休整。欧元兑美元 日内持稳，报1.1180美元，高于隔夜低位1.1172。 德拉吉在里斯本对大学生讲话时提到，超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公平现象。他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。 美元指数 日内持平报97.432。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1184 1.1179 +0.04 +6.38 1.0513 美元/日圆 111.95 111.83 +0.11 -4.21 116.87 欧元/日圆 125.20 125.05 +0.12 +1.67 123.14 美元/瑞郎 0.9721 0.9723 -0.02 -4.49 1.0178 英镑/美元 1.2719 1.2720 -0.01 +3.10 1.2336 美元/加元 1.3250 1.3241 +0.07 -1.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.8536 6.8574 -0.06 -1.71 6.9726 澳元/美元 0.7582 0.7582 +0.00 +5.09 0.7215 新西兰元/美元 0.7287 0.7287 +0.00 +4.98 0.6941 澳元/日圆 84.920 84.830 +0.11 +0.71 84.320 新西兰元/日圆 81.590 81.520 +0.09 +0.52 81.170 英镑/日圆 142.43 142.27 +0.11 -1.10 144.02 澳元/新西兰元 1.0407 1.0403 +0.04 +0.23 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/杜明霞/刘秀红/徐文焰；审校 李爽/戴素萍/李婷仪/刘秀红/陈宗琦)