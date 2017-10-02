《全球汇市》美元兑欧元上扬，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势

* 欧元小跌，因投资者关注加泰罗尼亚地区局势 * 日本央行短观报告显示，大型制造业者信心为2007年以来最强 * 中国等几个亚洲市场逢假期休市 路透东京10月2日 - 美元周一以走高开启10月交易的序幕，受助于美债收益率(殖利率)上涨；欧元则承压，因投资者密切关注西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。 美元指数 涨0.3%报93.323。 美债收益率上扬帮助推高美元。10年期美国公债收益率 在亚洲时段升至2.360%，高于上周五纽约收盘时的2.326%。 周一市场流动性比较低，因中国、韩国、香港和印度市场因公共假日休市。澳洲市场同样交投淡静，悉尼逢假期休市一天，墨尔本则仍然开市。 欧元兑美元 下跌0.3%至1.1776，因投资者紧张观望西班牙局势。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。 “鉴于亚洲今天有许多地区市场休市，因此当欧洲开盘后，如果欧元走高，那么将一点也不令人意外。”索尼金融控股的汇市分析师Kumiko Ishikawa说道。 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)开启了可能宣布从西班牙独立的大门。 美元兑日圆 上扬0.3%至112.84。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。 该数据结果或许有助于安倍政府在10月22日大选的选情，帮助说服选民“安倍经济学”的刺激政策改善了人民生活。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，日圆在大选之后有两种主要的可能走势局面。 “如果选举结果被认为对安倍所属政党而言是坏结局，那么一些投资者可能将它视为‘安倍经济’走向结束的开端，也就是日圆走软趋势的结束，”他称。 “但还有另一种可能，由于两个政党都支持刺激措施，有些人认为这可能促成‘直升机撒钱’，所以他们可能因此抛售日圆，”他称。“不过整体而言，美元/日圆目前仍然由美国方面因素主导。” 周五公布的美国数据显示，美国8月消费者支出仅微升。但芝加哥采购经理人指数(PMI)意外上升，及消费者信心指数符合预期。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周稍早表示，美联储需继续逐步加息，尽管通胀路径面临广泛的不确定性。 联邦基金利率期货显示，投资者目前预计美联储12月再次升息的机率接近75%，高于上 月初的50%左右。 即便加息预期提高，但据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月29日止 当周，投机客所持美元净空仓增至2012年9月末以来最高。 数据显示，美元净空仓价值173.6亿美元，高于前周的131.9亿美元。投机客已连续11周 持有美元净空仓。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1775 1.1812 -0.31 +12.00 1.0513 美元/日圆 112.81 112.47 +0.30 -3.47 116.87 欧元/日圆 132.84 132.90 -0.05 +7.88 123.14 美元/瑞郎 0.9704 0.9680 +0.25 -4.66 1.0178 英镑/美元 1.3363 1.3396 -0.25 +8.33 1.2336 美元/加元 1.2487 1.2467 +0.16 -7.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.6617 6.6468 +0.22 -4.46 6.9726 澳元/美元 0.7821 0.7833 -0.15 +8.40 0.7215 新西兰元/美元 0.7194 0.7205 -0.15 +3.65 0.6941 澳元/日圆 88.240 88.080 +0.18 +4.65 84.320 新西兰元/日圆 81.180 81.110 +0.09 +0.01 81.170 英镑/日圆 150.76 150.70 +0.04 +4.68 144.02 澳元/新西兰元 1.0867 1.0857 +0.09 +4.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/高琦/孙茉莉/蔡美珍/李爽；审校 徐文焰/艾茂林)