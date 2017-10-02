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《全球汇市》美元兑欧元上扬，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势
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#亚洲
2017年10月2日 / 凌晨3点45分 / 19 天内

《全球汇市》美元兑欧元上扬，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势

3 分钟阅读

    * 欧元小跌，因投资者关注加泰罗尼亚地区局势
    * 日本央行短观报告显示，大型制造业者信心为2007年以来最强
    * 中国等几个亚洲市场逢假期休市

    路透东京10月2日 - 美元周一以走高开启10月交易的序幕，受助于美债收益率(殖利率)上涨；欧元则承压，因投资者密切关注西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。
    
    美元指数      涨0.3%报93.323。

    美债收益率上扬帮助推高美元。10年期美国公债收益率           在亚洲时段升至2.360%，高于上周五纽约收盘时的2.326%。
    
    周一市场流动性比较低，因中国、韩国、香港和印度市场因公共假日休市。澳洲市场同样交投淡静，悉尼逢假期休市一天，墨尔本则仍然开市。
    
    欧元兑美元      下跌0.3%至1.1776，因投资者紧张观望西班牙局势。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。            
    
    “鉴于亚洲今天有许多地区市场休市，因此当欧洲开盘后，如果欧元走高，那么将一点也不令人意外。”索尼金融控股的汇市分析师Kumiko Ishikawa说道。

    西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)开启了可能宣布从西班牙独立的大门。
    
    美元兑日圆      上扬0.3%至112.84。
    
    周一公布的日本央行短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。            
    
    该数据结果或许有助于安倍政府在10月22日大选的选情，帮助说服选民“安倍经济学”的刺激政策改善了人民生活。

    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，日圆在大选之后有两种主要的可能走势局面。
    
    “如果选举结果被认为对安倍所属政党而言是坏结局，那么一些投资者可能将它视为‘安倍经济’走向结束的开端，也就是日圆走软趋势的结束，”他称。
    
    “但还有另一种可能，由于两个政党都支持刺激措施，有些人认为这可能促成‘直升机撒钱’，所以他们可能因此抛售日圆，”他称。“不过整体而言，美元/日圆目前仍然由美国方面因素主导。”
    
    周五公布的美国数据显示，美国8月消费者支出仅微升。但芝加哥采购经理人指数(PMI)意外上升，及消费者信心指数符合预期。            
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周稍早表示，美联储需继续逐步加息，尽管通胀路径面临广泛的不确定性。

    联邦基金利率期货显示，投资者目前预计美联储12月再次升息的机率接近75%，高于上
月初的50%左右。

    即便加息预期提高，但据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月29日止
当周，投机客所持美元净空仓增至2012年9月末以来最高。

    数据显示，美元净空仓价值173.6亿美元，高于前周的131.9亿美元。投机客已连续11周
持有美元净空仓。
    

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1775  1.1812  -0.31 +12.00  1.0513
    美元/日圆                   112.81  112.47  +0.30  -3.47  116.87
    欧元/日圆                   132.84  132.90  -0.05  +7.88  123.14
    美元/瑞郎                   0.9704  0.9680  +0.25  -4.66  1.0178
    英镑/美元                   1.3363  1.3396  -0.25  +8.33  1.2336
    美元/加元                   1.2487  1.2467  +0.16  -7.02  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6617  6.6468  +0.22  -4.46  6.9726
    澳元/美元                   0.7821  0.7833  -0.15  +8.40  0.7215
    新西兰元/美元               0.7194  0.7205  -0.15  +3.65  0.6941
    澳元/日圆                   88.240  88.080  +0.18  +4.65  84.320
    新西兰元/日圆               81.180  81.110  +0.09  +0.01  81.170
    英镑/日圆                   150.76  150.70  +0.04  +4.68  144.02
    澳元/新西兰元               1.0867  1.0857  +0.09  +4.66  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/高琦/孙茉莉/蔡美珍/李爽；审校 徐文焰/艾茂林)

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