《全球汇市》美元兑欧元和英镑下跌，投资者预计欧洲货币政策或收紧

* 美元指数跌至2016年10月以来最低水平 * 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称英国可能需要升息 * 欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快收紧政策-消息人士 * 商品价格上涨提振澳元 路透东京6月29日 - 美元兑欧元周四亚洲盘在一年低点徘徊，兑英镑亦下滑，投资者预计欧洲可能收紧货币政策。 美元指数 跌0.1%至95.843，创去年10月以来最低水平，远低于本周稍早触及的97.0上方高位。 英镑扩大涨幅，英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。 欧洲央行总裁德拉吉周二暗示欧洲央行今年可能削减刺激计划，提振欧元上扬。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，并对今年稍晚进一步升息敞开大门，尽管近期公布的一系列经济数据好坏参半，让投资者质疑美联储能否保持原定的政策收紧道路。 U.S. Bancorp Wealth Management首席投资官Bill Northey称，美元跌势“广泛，因市场人士重新评估各大央行退出宽松政策的相对速度。” “欧洲央行与英国央行的步伐可能比之前更快，美国通胀持续偏低，可能促使美联储重新评估其步伐，”他表示。 欧元兑美元 上涨0.3%至1.1410美元，之前高见1.1420，尽管证据显示为大幅收紧刺激政策而对仓位的调整可能有些过度。 欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。 英镑兑美元 上涨0.2%至1.2955美元，稍早涨至1.2977，为6月9日以来最高水准。 英国央行货币政策委员会(MPC)本月稍早以五票赞成、三票反对的票数，决议将利率维持在纪录低位0.25%。 相比而言，日本央行周一公布的6月议息会议摘要显示，鉴于通胀距离央行2%的目标尚远，日本央行政策委员认为，最好的办法是维持当前超宽松货币政策。 货币政策前景分化帮助提振美元兑日圆 ，但该货币对仍小跌0.1%报112.28，稍早一度升至5月17日以来的最高位112.495。 欧元兑日圆涨0.2%至128.08，早前一度高见128.13。 澳元兑美元 涨0.2%至0.7656，此前曾触及3月末以来的最高位0.7664。 “在我看来，澳元不仅仅在从美元走软中获益，而且还得益于大宗商品价格反弹，”巴克莱驻新加坡的亚 洲宏观策略负责人Mitul Kotecha说道。 “尤其是铁矿石价格上涨，似乎在为澳元提供相当不错的支撑，”Kotecha说。 铁矿石价格周三涨幅超过3%，今天继续上升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1406 1.1376 +0.26 +8.49 1.0513 美元/日圆 112.25 112.28 -0.03 -3.95 116.87 欧元/日圆 128.05 127.74 +0.24 +3.99 123.14 美元/瑞郎 0.9576 0.9594 -0.19 -5.91 1.0178 英镑/美元 1.2955 1.2924 +0.24 +5.02 1.2336 美元/加元 1.3035 1.3037 -0.02 -2.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.7864 6.8032 -0.25 -2.67 6.9726 澳元/美元 0.7657 0.7640 +0.22 +6.13 0.7215 新西兰元/美元 0.7321 0.7304 +0.23 +5.47 0.6941 澳元/日圆 85.990 85.790 +0.23 +1.98 84.320 新西兰元/日圆 82.210 82.050 +0.20 +1.28 81.170 英镑/日圆 145.47 145.13 +0.23 +1.01 144.02 澳元/新西兰元 1.0459 1.0456 +0.03 +0.73 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/徐文焰/许娜/侯雪苹/王琛；审校 龚芳/王丽鑫/李爽/于春红/)