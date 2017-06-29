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2017年6月29日 / 凌晨4点10分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑欧元和英镑下跌，投资者预计欧洲货币政策或收紧

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数跌至2016年10月以来最低水平
    * 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称英国可能需要升息
    * 欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快收紧政策-消息人士
    * 商品价格上涨提振澳元

    路透东京6月29日 - 美元兑欧元周四亚洲盘在一年低点徘徊，兑英镑亦下滑，投资者预计欧洲可能收紧货币政策。
    
    美元指数      跌0.1%至95.843，创去年10月以来最低水平，远低于本周稍早触及的97.0上方高位。

    英镑扩大涨幅，英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。            
    
    欧洲央行总裁德拉吉周二暗示欧洲央行今年可能削减刺激计划，提振欧元上扬。            
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，并对今年稍晚进一步升息敞开大门，尽管近期公布的一系列经济数据好坏参半，让投资者质疑美联储能否保持原定的政策收紧道路。
    
    U.S. Bancorp Wealth Management首席投资官Bill Northey称，美元跌势“广泛，因市场人士重新评估各大央行退出宽松政策的相对速度。”

    “欧洲央行与英国央行的步伐可能比之前更快，美国通胀持续偏低，可能促使美联储重新评估其步伐，”他表示。

    欧元兑美元      上涨0.3%至1.1410美元，之前高见1.1420，尽管证据显示为大幅收紧刺激政策而对仓位的调整可能有些过度。

    欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。            

    英镑兑美元      上涨0.2%至1.2955美元，稍早涨至1.2977，为6月9日以来最高水准。
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)本月稍早以五票赞成、三票反对的票数，决议将利率维持在纪录低位0.25%。            

    相比而言，日本央行周一公布的6月议息会议摘要显示，鉴于通胀距离央行2%的目标尚远，日本央行政策委员认为，最好的办法是维持当前超宽松货币政策。
    
    货币政策前景分化帮助提振美元兑日圆      ，但该货币对仍小跌0.1%报112.28，稍早一度升至5月17日以来的最高位112.495。
    
    欧元兑日圆涨0.2%至128.08，早前一度高见128.13。
    
    澳元兑美元      涨0.2%至0.7656，此前曾触及3月末以来的最高位0.7664。

    “在我看来，澳元不仅仅在从美元走软中获益，而且还得益于大宗商品价格反弹，”巴克莱驻新加坡的亚
洲宏观策略负责人Mitul Kotecha说道。
    
    “尤其是铁矿石价格上涨，似乎在为澳元提供相当不错的支撑，”Kotecha说。
    
    铁矿石价格周三涨幅超过3%，今天继续上升。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1406  1.1376  +0.26  +8.49  1.0513
    美元/日圆                   112.25  112.28  -0.03  -3.95  116.87
    欧元/日圆                   128.05  127.74  +0.24  +3.99  123.14
    美元/瑞郎                   0.9576  0.9594  -0.19  -5.91  1.0178
    英镑/美元                   1.2955  1.2924  +0.24  +5.02  1.2336
    美元/加元                   1.3035  1.3037  -0.02  -2.94  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7864  6.8032  -0.25  -2.67  6.9726
    澳元/美元                   0.7657  0.7640  +0.22  +6.13  0.7215
    新西兰元/美元               0.7321  0.7304  +0.23  +5.47  0.6941
    澳元/日圆                   85.990  85.790  +0.23  +1.98  84.320
    新西兰元/日圆               82.210  82.050  +0.20  +1.28  81.170
    英镑/日圆                   145.47  145.13  +0.23  +1.01  144.02
    澳元/新西兰元               1.0459  1.0456  +0.03  +0.73  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/徐文焰/许娜/侯雪苹/王琛；审校 龚芳/王丽鑫/李爽/于春红/)

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